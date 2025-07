Mladen Vujic va revenir en France : direction l’Alliance Sport Alsace

L’Alliance Sport Alsace, après avoir officialisé sa première recrue en la personne de Gide Noel (1,98 m, 32 ans), devrait poursuivre son recrutement avec Mladen Vujic. En effet, selon nos informations, le pivot serbe va venir garnir la peinture alsacienne.

Pivot défensif et pouvant jouer au poste, Mladen Vujic (2,05 m, 26 ans) sort d’une dernière saison en Allemagne en deuxième division. Avec Giessen, il a livré l’un de ses meilleurs exercices en carrière avec 12,4 points à 70% de réussite aux tirs et 4 rebonds en 18 minutes de jeu. Auparavant, le natif de Belgrade avait vécu à Lille sa toute première expérience en dehors de la zone adriatique (Serbie et Monténégro). Dans le Nord, pour prendre la place de Bastien Vautier, il a cumulé 7,2 points et 2,7 rebonds pour 6 d’évaluation en 15 minutes de jeu en moyenne. Auparavant dans sa carrière, il a joué à l’OKK Belgrade, le Mega Leks et le KK Podgorica.

Le secteur intérieur de l’Alliance Sport Alsace est particulièrement dépeuplé pour cette intersaison 2025, avec le départ de Yvann Mbaya à la JL Bourg et celui très probable de Carl Ponsar pour une autre écurie.