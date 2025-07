Léopold Delaunay se met en évidence avec les Golden State Warriors

Invité par les Golden State Warriors pour participer à la California Classic, une petite Summer League NBA, Léopold Delaunay (1,93 m, 23 ans) s’est mis en évidence pour le dernier match de cette édition 2025 à San Francisco. En moins de 18 minutes en sortie de banc, l’arrière du Mans Sarthe Basket a cumulé 11 points à 4/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 interceptions. Si cela n’a pas suffi pour permettre aux Warriors de battre le Heat de Miami (79-93), il a pu s’exprimer davantage après avoir du se contenter d’une seule sortie à 3 minutes 50 de jeu, pour 1 tir manqué et 1 rebond. Surtout, l’ancien joueur de Cholet et Vichy termine avec un +/- largement positif (+18). Sans lui sur le terrain, Golden State cumule un vilain -22.



Désormais, Golden State va se rendre à Las Vegas pour participer à la grande Summer League estivale.

🇫🇷 Léopold Delaunay had a solid game against Miami Heat. He is playing for Golden State Warriors in the NBA Summer League.

Le Mans' 2001-born 6'4" guard made the right plays both ends of the floor. Alongside Gabe Madsen, he brought energy and applied defensive pressure.

His… pic.twitter.com/TeOlF0BQiI

— Can Peker Pekcan (@canpekerpekcan) July 9, 2025