La prochaine équipe de Bradley Beal se précise !

Le feuilleton Bradley Beal touche à sa fin. Selon The Athletic, les Los Angeles Clippers sont désormais « favoris » pour signer l’arrière des Phoenix Suns, une fois que celui-ci aura négocié son buyout avec la franchise de l’Arizona. Cette perspective se concrétise alors que les Suns et Beal sont « de plus en plus optimistes quant au fait que les deux parties vont tomber d’accord sur les conditions d’un buyout ».

Clippers are "likely leaders" to sign Bradley Beal if he is bought out by Suns, per @TheAthletic. — Underdog NBA (@UnderdogNBA) July 8, 2025

Los Angeles prépare le terrain avec des mouvements stratégiques

Les Clippers ont récemment orchestré plusieurs mouvements pour libérer de l’espace dans leur effectif. Le transfert de Norman Powell vers Miami et la libération de Jordan Miller ont créé trois spots disponibles, permettant à la franchise californienne de réaliser des économies substantielles. Ces manœuvres s’inscrivent dans une stratégie claire pour recruter des renforts de qualité.

« Le travail n’est pas terminé, nous avons encore beaucoup à faire, mais je pense que l’on avance dans la bonne direction pour donner à ce groupe une chance d’être meilleur que la saison écoulée », expliquait Lawrence Frank, le président des Clippers, après l’échange avec le Heat. « Cela ne garantit rien bien sûr, car l’Ouest est impitoyable, mais nous devons suivre notre propre route et faire de notre mieux. »

Un sacrifice financier considérable pour Beal

Pour concrétiser son départ de Phoenix, Bradley Beal devra accepter de renoncer à 13,8 millions de dollars sur les 110,8 millions qu’il lui reste à percevoir jusqu’en 2027. Cette somme permettrait aux Suns de répartir les 97 millions restants sur cinq années, réduisant ainsi leur masse salariale annuelle et leur permettant de sortir de la luxury tax.

Cependant, récupérer ces 14 millions ailleurs s’avère compliqué. Los Angeles ne peut proposer « que » 5,3 millions de dollars pour la saison 2025-2026, ayant déjà utilisé une partie de leur mid-level exception. Une situation similaire se présente chez les autres prétendants : les Lakers ne peuvent offrir que 5,1 millions via leur biannual exception, tandis que les Bucks n’ont plus d’exceptions disponibles.

Une concurrence limitée mais réelle

Outre les Clippers, The Athletic évoque également les Lakers, les Warriors et les Bucks comme destinations potentielles pour l’ancien joueur des Wizards. Cependant, la situation financière complexe de ces franchises limite leurs possibilités d’offres attractives pour Beal, qui sort de sa pire saison en dix ans avec 17,0 points, 3,7 passes et 3,3 rebonds de moyenne.

L’intégration de Beal aux côtés de James Harden, Kawhi Leonard, John Collins et Ivica Zubac pourrait offrir aux Clippers un cinq de départ redoutable, capable de rivaliser dans la conférence Ouest. Reste à finaliser les négociations du buyout pour que cette association puisse voir le jour.