À l’étranger

U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025

L’Espagne a remporté l’EuroBasket U16 féminin 2025 à Pitesti après sa victoire en finale contre la Slovénie (62-47). Déjà titrée en U18 et U20 cet été, la Roja signe un triplé historique dans les compétitions de jeunes.
|
00h00
U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025

L’Espagne a tout gagné chez les filles cet été

Crédit photo : FIBA

L’Espagne a décroché l’or à l’EuroBasket U16 féminin ce samedi à Pitesti (Roumanie), après sa victoire 62-47 en finale contre la Slovénie. Avec ce sacre, la Roja complète un triplé historique après avoir déjà gagné les EuroBasket U18 et U20 féminins cet été.

L’Espagne, qui avait également pris la médaille de bronze au Mondial U19 (seule défaite en demi-finale face aux États-Unis), s’affirme plus que jamais comme la nation dominante du basket européen féminin en jeunes. Chez les adultes, la sélection ibérique a raté de très peu la médaille d’or, après une toute fin de finale ratée contre la Belgique.

Un onzième titre en U16 pour l’Espagne

La sélection espagnole a maîtrisé sa finale contre la Slovénie grâce à un départ canon (12-0 en début de match). Portée par Isabel Hernandez (élue MVP du tournoi avec 19 points en finale, 13,7 points de moyenne), l’équipe dirigée par Moses Fernández a décroché son 11e titre dans la catégorie.

Ce succès met fin à neuf années d’attente puisque l’Espagne n’avait plus remporté l’EuroBasket U16 féminin depuis 2016.

Un triplé inédit depuis… l’Espagne en 2013

En s’imposant en U16, U18 et U20, l’Espagne réalise un triplé que seule… l’Espagne avait déjà accompli, en 2013. C’est dire la puissance de son travail de formation.

La Slovénie repart quant à elle avec sa première médaille dans la catégorie, un accomplissement historique. L’Allemagne complète le podium après sa victoire en petite finale contre la Lettonie (71-66), tandis que la France doit se contenter de la 7e place.

Les qualifiés pour la Coupe du monde U17 2026

Grâce à ce top 5, l’Espagne, la Slovénie, l’Allemagne, la Lettonie et la Serbie participeront à la Coupe du monde U17 féminine en 2026. La France sera absente de cette édition pour la première fois depuis 2012.

À l’inverse, la Belgique, la Finlande et la Grande-Bretagne sont reléguées en Division B.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
