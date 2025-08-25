U16, U18, U20 : L’Espagne signe un triplé historique en 2025

L’Espagne a décroché l’or à l’EuroBasket U16 féminin ce samedi à Pitesti (Roumanie), après sa victoire 62-47 en finale contre la Slovénie. Avec ce sacre, la Roja complète un triplé historique après avoir déjà gagné les EuroBasket U18 et U20 féminins cet été.

L’Espagne, qui avait également pris la médaille de bronze au Mondial U19 (seule défaite en demi-finale face aux États-Unis), s’affirme plus que jamais comme la nation dominante du basket européen féminin en jeunes. Chez les adultes, la sélection ibérique a raté de très peu la médaille d’or, après une toute fin de finale ratée contre la Belgique.

Un onzième titre en U16 pour l’Espagne

La sélection espagnole a maîtrisé sa finale contre la Slovénie grâce à un départ canon (12-0 en début de match). Portée par Isabel Hernandez (élue MVP du tournoi avec 19 points en finale, 13,7 points de moyenne), l’équipe dirigée par Moses Fernández a décroché son 11e titre dans la catégorie.

Ce succès met fin à neuf années d’attente puisque l’Espagne n’avait plus remporté l’EuroBasket U16 féminin depuis 2016.

Un triplé inédit depuis… l’Espagne en 2013

En s’imposant en U16, U18 et U20, l’Espagne réalise un triplé que seule… l’Espagne avait déjà accompli, en 2013. C’est dire la puissance de son travail de formation.

La Slovénie repart quant à elle avec sa première médaille dans la catégorie, un accomplissement historique. L’Allemagne complète le podium après sa victoire en petite finale contre la Lettonie (71-66), tandis que la France doit se contenter de la 7e place.

Les qualifiés pour la Coupe du monde U17 2026

Grâce à ce top 5, l’Espagne, la Slovénie, l’Allemagne, la Lettonie et la Serbie participeront à la Coupe du monde U17 féminine en 2026. La France sera absente de cette édition pour la première fois depuis 2012.

À l’inverse, la Belgique, la Finlande et la Grande-Bretagne sont reléguées en Division B.