EuroBasket masculin

La France 3e favori pour remporter l’EuroBasket 2025 selon le Power Ranking de la FIBA

EuroBasket 2025 - La FIBA place l'équipe de France masculine à la 3e position de son Power Ranking pour l'EuroBasket 2025. Les Bleus figurent ainsi parmi les favoris pour devenir champions d'Europe.
00h00
L'équipe de France sera attendue à l'EuroBasket 2025.

L’équipe de France sera attendue à l’EuroBasket 2025.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Avant le coup d’envoi de l’EuroBasket 2025, la FIBA a établi son dernier Power Ranking, sorte d’état des lieux/formes des sélections nationales. L’instance a placé l’équipe de France au 3e rang, attestant que les Bleus sont parmi les favoris pour soulever le trophée européen à Riga (Lettonie) le 14 septembre prochain

Malgré les absences, la France bien placée

« On pourrait penser que la France est en difficulté à cause de toutes ces absences. On aurait tort », écrit notamment la FIBA dans son article. Effectivement, si les meilleurs joueurs français ne seront pas tous de la partie au championnat d’Europe (Wembanyama, Fournier, Lessort), la sélection de Frédéric Fauthoux a tout de même fière allure. De plus, les Bleus ont signé une préparation sans fausse note (cinq victoires), battant notamment deux fois l’Espagne ainsi que la Grèce.

Reste désormais à voir si cette version remaniée de l’équipe de France par rapport aux dernières campagnes internationales, avec son nouveau sélectionneur, va pouvoir assumer son rang à l’EuroBasket. Pour rappel, la France a été finaliste de la dernière édition du championnat d’Europe (2022), dont son seul titre dans la compétition remonte à 2013 avec la bande à Parker.

LIRE AUSSI

La Serbie, l’équipe à abattre ? 

Devant la France, comme depuis le début de l’été, la Serbie reste l’ultime favori à la première place. Emmené par son maitre à jouer Nikola Jokic, la sélection serbe affiche un roster impressionnante avec Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Nikola Milutinov ou encore Aleksa Avramovic. Derrière, on retrouve le champion du monde en titre, l’Allemagne. Malgré le forfait récent de l’un de ses scoreurs, David Kramer, la Mannschaft reste impressionnante pour la première compétition internationale du sélectionneur Alex Mumbru à la tête de l’Allemagne.

Dans le reste du classement de la FIBA pour l’EuroBasket 2025, l’on retrouve notamment la Grèce (4e) ou encore la Lituanie (5e). Tenante du titre, l’Espagne ne figure qu’au 10e rang, juste devant la Slovénie de Luka Doncic. Retrouvez le reste du Power Ranking dans le tweet ci-dessous.

 

L’EuroBasket 2025 débute ce mercredi 27 août pour une conclusion prévue le 14 septembre prochain. Les phases de groupes se disputeront respectivement en Lettonie, Finlande, Chypre et Pologne, pour une poursuite du tournoi et du tableau final à Riga. Découvrez la composition des différents groupes de l’EuroBasket 2025.

Les différents groupes de l’EuroBasket 2025

  • Groupe A (Riga) : Lettonie, Serbie, Turquie, République tchèque, Estonie, Portugal.
  • Groupe B (Tampere) : Finlande, Allemagne, Lituanie, Grande-Bretagne, Monténégro, Suède.
  • Groupe C (Nicosie) : Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie.
  • Groupe D (Katowice) : Pologne, France, Slovénie, Belgique, Israël, Islande.

lagiggz
Pas du tout deconnant je trouve, on est bien moins bons que la serbie et un degré moindre l'allemagne mais on taperait régulièrement tous les autres meme si on n'avait pas une marge de dingue. Notre profondeur et intensité physique est hors norme en europe
Répondre
(0) J'aime
elmanu
3ème ça parait logique. Je ne vois pas la Grèce aussi forte, c'est assez faible autour de Giannis quand même. Un peu pareil pour la Lituanie. Je me méfierais plus de la Lettonie, de l'Italie et de l'Espagne toujours. La Turquie, à voir mais ça semble un peu faible sur les postes exterieurs.
Répondre
(0) J'aime
