ITW – Guerschon Yabusele, capitaine d’un « groupe d’underdogs assez spécial »

Victorieux de la Grèce à Athènes dimanche 24 août, les Bleus ont parfaitement terminé leur préparation sur les terrains, malgré les forfaits de Matthew Strazel en dernière minute, et de Vincent Poirier une semaine plus tôt.

Dans cette sélection rajeunie, qui ne compte que quelques visages encore de la dernière olympiade, le capitaine Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) fait figure de leader indéniable. À quelques heures désormais de la grande compétition européenne, le nouveau joueur de New York évoque les caractéristiques de son équipe, mais aussi son rôle ainsi que celui du sélectionneur auprès de ses jeunes coéquipiers.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 29 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 13,5 #67 REB 7 #25 PD 2,5 #120

Quel est le profil de cette jeune équipe de France qui s’avance vers l’EuroBasket ?

On est une équipe où tout le monde est ami à l’extérieur, ça facilite la communication entre nous, c’est plus facile de se dire les choses. En tant que capitaine, j’essaie de dire les choses, mais je suis ouvert au fait qu’on me dise les choses à moi aussi. C’est un groupe assez spécial, où tout le monde se vaut. Personne ne se prend de haut, tout le monde a les oreilles ouvertes au moindre conseil qui peut lui être donné, mérite sa place, et a montré ce qu’il sait faire.

Quels sont vos atouts pour cette compétition ?

On a montré notre niveau défensif qui peut vraiment être la clé à l’Euro. On a gardé nos adversaires en prépa à un scoring très bas. On sait que si on défend et qu’on met les coups, on sera une équipe très difficile à jouer. En attaque, les 15 joueurs peuvent apporter ; il faut juste prendre du plaisir, se faire la passe et connaître les forces de chacun. Ce sera compliqué de remplacer les absents mais on a un groupe très particulier où tout le monde semble être le même, ça peut faire notre force.

« Peu importe où l’équipe a besoin de moi, je serai là »

Le faible nombre d’intérieurs purs vous inquiète-t-il ?

Aujourd’hui, le niveau d’intensité que je vois à l’entraînement, le niveau athlétique de l’équipe avec des jeunes qui ont une sorte de folie mêlée à de l’expérience peut permettre de performer sans davantage d’intérieurs purs. Il y aura des phases plus compliquées comme face à l’Espagne où on était mené de 16 points à la mi-temps, mais ce sera à nous les plus anciens d’essayer d’apporter l’expérience dans ces situations-là, qui je l’espère seront évitées durant la compète. On a vraiment un groupe pour faire quelque chose, on n’est pas favori mais je préfère aborder la compétition en tant qu’underdogs plutôt qu’avec un gros statut, au risque de décevoir. On va arriver en étant attendu bien évidemment, car on a toujours des gros joueurs dans l’équipe et on a fait plusieurs finales récemment, mais on arrive confiant et conscient de ce que l’on peut faire.

Pouvez-vous endosser ce rôle de pivot dans l’équipe ?

Oui ça peut clairement être une option ! L’an passé, j’ai joué au poste 5 avec Philadelphie, cela avait aussi été un peu le cas à Madrid. Peu importe où l’équipe a besoin de moi, je serai là. Que ce soit poste 5, poste 4, ou même poste 3, je vais apporter mon côté positif et mon énergie pour combler les trous et ne pas avoir de manque de quelque chose. On arrive avec le couteau entre les dents et tout à prouver, tout à donner. C’est un nouveau groupe, une nouvelle génération ; cette compétition peut nous lancer sur plusieurs années. On va tout donner.

En plus de “dépanner” au poste 5, vous êtes également le capitaine des Bleus pour cette campagne. Comment se répercute votre statut au sein du groupe ?

J’essaie de garder tout le monde sur la même longueur d’ondes, de garder l’esprit positif au sein du groupe. C’est un rôle que j’ai de suite accepté d’endosser, car c’est une immense fierté et beaucoup de responsabilités, et j’apprends encore. J’ai échangé avec Boris Diaw et Nico Batum qui me conseillent dans mon attitude et ma capacité à rester positif. C’est important de montrer l’exemple là-dessus pour aborder l’Euro sans doute, avec la meilleure attitude possible pour avancer dans la même direction.

Frédéric Fauthoux, “le capitaine de bord dont ce groupe a besoin”

Au terme de cette préparation, quelle image voulez-vous donner à vos futurs adversaires ?

On va être une équipe qui se bat, qui doit être pénible à jouer pour nos adversaires. On doit mettre des coups, défendre dur, rester uni, se passer la balle et prendre du plaisir. Les équipes adverses ne doivent pas trouver de solutions face à nous, et on peut être ce style d’équipe. On va continuer sur cette lancée. On a les forces et les ressources pour se battre ensemble et avoir la victoire. Le championnat d’Europe sera au niveau le plus élevé que l’on ait vu, dans le style le plus pur que l’on ait vu, ce sera la compétition à 100% pour tout le monde car toutes les nations ramènent leurs meilleurs joueurs.

Quel est l’impact de Frédéric Fauthoux auprès des joueurs sélectionnés ?

C’est assez incroyable, Freddy a eu quasiment tout le monde en club ou en sélection jeunes par le passé. Il connaît nos qualités et nos défauts. Humainement, c’est un coach qui se bat à 100% pour ses joueurs et son équipe, il fait un job incroyable depuis qu’il est sélectionneur en parlant individuellement à tous les joueurs pour nous dire les choses. On a vraiment l’impression qu’il est honnête et qu’il veut tous nous rendre meilleurs. C’est le coach qu’il faut à ce groupe dans la motivation, le discours. Il peut nous parler normalement et tout le monde comprend. Sa mentalité du Sud, très franche et transparente, le rend plus facile avec nous dans la communication. C’est le capitaine de bord dont ce groupe a besoin.