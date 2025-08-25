Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

ITW – Guerschon Yabusele, capitaine d’un « groupe d’underdogs assez spécial »

Équipe de France - Alors que l'équipe de France s'avance pour l'EuroBasket en Pologne pour sa phase de poule, son capitaine Guerschon Yabusele est revenu sur le profil de cette sélection new-look, et sur son rôle ainsi que celui de Frédéric Fauthoux auprès de ses jeunes coéquipiers.
|
00h00
ITW – Guerschon Yabusele, capitaine d’un « groupe d’underdogs assez spécial »

Capitaine des Bleus, Guerschon Yabusele apporte son expérience à un « groupe spécial ».

Crédit photo : Florentin Bruère

Victorieux de la Grèce à Athènes dimanche 24 août, les Bleus ont parfaitement terminé leur préparation sur les terrains, malgré les forfaits de Matthew Strazel en dernière minute, et de Vincent Poirier une semaine plus tôt.

LIRE AUSSI
Équipe de France - Blessé à la cuisse, Matthew Strazel doit déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025. La FFBB a annoncé que Nadir Hifi, initialement écarté du groupe, intègre la sélection finale des Bleus pour la compétition qui débute jeudi à Katowice.
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 ! – BeBasket
Rédaction

Dans cette sélection rajeunie, qui ne compte que quelques visages encore de la dernière olympiade, le capitaine Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) fait figure de leader indéniable. À quelques heures désormais de la grande compétition européenne, le nouveau joueur de New York évoque les caractéristiques de son équipe, mais aussi son rôle ainsi que celui du sélectionneur auprès de ses jeunes coéquipiers.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (17/12/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
13,5
#67
REB
7
#25
PD
2,5
#120

Quel est le profil de cette jeune équipe de France qui s’avance vers l’EuroBasket ?

On est une équipe où tout le monde est ami à l’extérieur, ça facilite la communication entre nous, c’est plus facile de se dire les choses. En tant que capitaine, j’essaie de dire les choses, mais je suis ouvert au fait qu’on me dise les choses à moi aussi. C’est un groupe assez spécial, où tout le monde se vaut. Personne ne se prend de haut, tout le monde a les oreilles ouvertes au moindre conseil qui peut lui être donné, mérite sa place, et a montré ce qu’il sait faire.

LIRE AUSSI
EuroBasket - Pour sa dernière sortie avant le championnat d'Europe, l'équipe de France l'a emportée contre la Grèce (77-92).
Victorieuse de la Grèce, l’équipe de France termine invaincue sa prépa à l’EuroBasket ! – BeBasket
Rédaction

Quels sont vos atouts pour cette compétition ?

On a montré notre niveau défensif qui peut vraiment être la clé à l’Euro. On a gardé nos adversaires en prépa à un scoring très bas. On sait que si on défend et qu’on met les coups, on sera une équipe très difficile à jouer. En attaque, les 15 joueurs peuvent apporter ; il faut juste prendre du plaisir, se faire la passe et connaître les forces de chacun. Ce sera compliqué de remplacer les absents mais on a un groupe très particulier où tout le monde semble être le même, ça peut faire notre force.

« Peu importe où l’équipe a besoin de moi, je serai là »

Le faible nombre d’intérieurs purs vous inquiète-t-il ?

Aujourd’hui, le niveau d’intensité que je vois à l’entraînement, le niveau athlétique de l’équipe avec des jeunes qui ont une sorte de folie mêlée à de l’expérience peut permettre de performer sans davantage d’intérieurs purs. Il y aura des phases plus compliquées comme face à l’Espagne où on était mené de 16 points à la mi-temps, mais ce sera à nous les plus anciens d’essayer d’apporter l’expérience dans ces situations-là, qui je l’espère seront évitées durant la compète. On a vraiment un groupe pour faire quelque chose, on n’est pas favori mais je préfère aborder la compétition en tant qu’underdogs plutôt qu’avec un gros statut, au risque de décevoir. On va arriver en étant attendu bien évidemment, car on a toujours des gros joueurs dans l’équipe et on a fait plusieurs finales récemment, mais on arrive confiant et conscient de ce que l’on peut faire.

Pouvez-vous endosser ce rôle de pivot dans l’équipe ?

Oui ça peut clairement être une option ! L’an passé, j’ai joué au poste 5 avec Philadelphie, cela avait aussi été un peu le cas à Madrid. Peu importe où l’équipe a besoin de moi, je serai là. Que ce soit poste 5, poste 4, ou même poste 3, je vais apporter mon côté positif et mon énergie pour combler les trous et ne pas avoir de manque de quelque chose. On arrive avec le couteau entre les dents et tout à prouver, tout à donner. C’est un nouveau groupe, une nouvelle génération ; cette compétition peut nous lancer sur plusieurs années. On va tout donner.

En plus de “dépanner” au poste 5, vous êtes également le capitaine des Bleus pour cette campagne. Comment se répercute votre statut au sein du groupe ?

J’essaie de garder tout le monde sur la même longueur d’ondes, de garder l’esprit positif au sein du groupe. C’est un rôle que j’ai de suite accepté d’endosser, car c’est une immense fierté et beaucoup de responsabilités, et j’apprends encore. J’ai échangé avec Boris Diaw et Nico Batum qui me conseillent dans mon attitude et ma capacité à rester positif. C’est important de montrer l’exemple là-dessus pour aborder l’Euro sans doute, avec la meilleure attitude possible pour avancer dans la même direction. 

Frédéric Fauthoux, “le capitaine de bord dont ce groupe a besoin”

Au terme de cette préparation, quelle image voulez-vous donner à vos futurs adversaires ?

On va être une équipe qui se bat, qui doit être pénible à jouer pour nos adversaires. On doit mettre des coups, défendre dur, rester uni, se passer la balle et prendre du plaisir. Les équipes adverses ne doivent pas trouver de solutions face à nous, et on peut être ce style d’équipe. On va continuer sur cette lancée. On a les forces et les ressources pour se battre ensemble et avoir la victoire. Le championnat d’Europe sera au niveau le plus élevé que l’on ait vu, dans le style le plus pur que l’on ait vu, ce sera la compétition à 100% pour tout le monde car toutes les nations ramènent leurs meilleurs joueurs.

Quel est l’impact de Frédéric Fauthoux auprès des joueurs sélectionnés ?

C’est assez incroyable, Freddy a eu quasiment tout le monde en club ou en sélection jeunes par le passé. Il connaît nos qualités et nos défauts. Humainement, c’est un coach qui se bat à 100% pour ses joueurs et son équipe, il fait un job incroyable depuis qu’il est sélectionneur en parlant individuellement à tous les joueurs pour nous dire les choses. On a vraiment l’impression qu’il est honnête et qu’il veut tous nous rendre meilleurs. C’est le coach qu’il faut à ce groupe dans la motivation, le discours. Il peut nous parler normalement et tout le monde comprend. Sa mentalité du Sud, très franche et transparente, le rend plus facile avec nous dans la communication. C’est le capitaine de bord dont ce groupe a besoin.

LIRE AUSSI
EuroBasket - L'équipe de France a terminé sa préparation à l'EuroBasket invaincue en raflant une 5e victoire d'affilée, cette fois contre la Grèce dimanche 24 août. Le sélectionneur Frédéric Fauthoux ne croit pas à l'excès de confiance.
La France invaincue avant d’arriver à l’EuroBasket : « Je ne pense que ça puisse être un piège » – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
Underdogs de quoi ? Ils ont tous de vrais rôles en NBA ou Euroleague. Hormis la Serbie, qui peut faire figure de favorite (même si elle a moins de longueur de banc que nous), on a de loin le meilleur roster de cette compétition.... Nous sommes donc, de facto, favoris aussi.
Répondre
(1) J'aime
djokeric
l'EDF a, tu as raison un des roster les plus profond de la compèt. Mais il manque du vécu commun, mais aussi le joueur au-dessus des autres. Outre la Serbie, l'Allemagne a ce vécu commun, mais a aussi Schroeder et Wagner qui sont des pointures mondiales. Pour le reste des équipes je suis plutôt d'accord avec toi, même si je ne suis pas super optimiste pour l'EDF cet été.
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Très sincèrement, je vois l'Allemagne beaucoup moins belle cette année et Schroeder n'est, à mon sens, pas la pointure mondiale que vous dites. Mais j'en conviens, notre manque de vécu collectif pourrait nous être fatal, lorsque le niveau des matchs couperets s'intensifiera.
(0) J'aime
Livenews
espoir monaco lituanie
À l’étranger
00h00Un ancien Espoir de l’AS Monaco change de club en Lituanie
americup bagarre
AmeriCup
00h00[Vidéo] Scène surréaliste à l’AmeriCup : bagarre générale entre l’Argentine et la République dominicaine
EuroBasket
00h00ITW – Guerschon Yabusele, capitaine d’un « groupe d’underdogs assez spécial »
Clément Cavallo et Caen ont battu La Rochelle ce dimanche 24 août
ELITE 2
00h00Caen surclasse le Stade Rochelais à Neuvy-en-Mauges
france eurobasket
EuroBasket
00h00La France invaincue avant d’arriver à l’EuroBasket : « Je ne pense pas que ça puisse être un piège »
Marcus Keene a planté 23 points lors du premier match de préparation de la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00La SIG Strasbourg lance sa préparation par une victoire face à l’ASA
WNBA
00h00Seattle reprend des couleurs avec une grande Dominique Malonga, Iliana Dossou-Yovo Rupert record à Golden State
antetokounmpo grèce eurobasket
EuroBasket
00h00La fratrie Antetokounmpo pour guider la Grèce de Spanoulis à l’EuroBasket 2025
team usa americup
AmeriCup
00h00Après un premier avertissement, Team USA se fait quand même surprendre à l’AmeriCup !
AfroBasket
00h00Kevin Kokila et l’Angola sacrés champions d’Afrique à la maison !
1 / 0
Livenews NBA
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
Shai Gilgeous-Alexander attaquant sur Andrew Nembhard lors de finales NBA 2025
NBA
00h00Oklahoma City vs Indiana : la NBA mise sur une revanche, les fans redoutent un massacre
Kevin Durant face à Anthony Edwards lors de la rencontre qui opposait les Suns aux Timberwolves
NBA
00h00La NBA 2025 a explosé ses stars comme des cartes Pokémon : panique ou stratégie secrète ?
La salle des Spurs vide avant la rencontre face aux Clippers
NBA
00h00Les Spurs investissent 2,1 milliards $ dans une nouvelle salle : un pari colossal pour redessiner San Antonio d’ici 2032
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour à l’entraînement collectif avec les Spurs
John Wall, balle en main face au Jazz
NBA
00h00La légende oubliée des Wizards quitte la NBA : John Wall, icône d’un rêve devenu cauchemar
1 / 0