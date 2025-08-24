Recherche
Équipe de France

Victorieuse de la Grèce, l’équipe de France termine invaincue sa prépa à l’EuroBasket !

EuroBasket - Pour sa dernière sortie avant le championnat d'Europe, l'équipe de France l'a emportée contre la Grèce (77-92), prenant notamment le meilleur à la faveur d'une superbe seconde période. Les Bleus s'avancent ainsi invaincus avant l'EuroBasket.
00h00
Victorieuse de la Grèce, l’équipe de France termine invaincue sa prépa à l’EuroBasket !

Théo Maledon et la France ont délivré une belle prestation contre la Grèce.

Crédit photo : Armand Lenoir / The Agency / FFBB

L’équipe de France arrive lancée sur l’EuroBasket 2025. Ce dimanche 24 août, pour leur dernier match de préparation, les Bleus ont compilé une 5e victoire consécutive, cette fois contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo (77-92). Malmenés lors des vingt premières minutes, Guerschon Yabusele et ses partenaires ont su élever leur niveau en seconde période pour mettre les Grecs dans leurs rétroviseurs.

Un nouveau départ diesel, avant l’accélération

Après une double-confrontation contre son rival l’Espagne maîtrisée, l’équipe de France avait un dernier test grandeur nature face à la Grèce, renforcée récemment par un Giannis Antetokounmpo enfin autorisée à jouer pour sa sélection. Et à l’image de la seconde rencontre contre la Roja à Bercy, il a fallu une mi-temps à la bande de Frédéric Fauthoux (un sélectionneur par ailleurs toujours invaincu avant sa première compétition internationale) pour prendre le meilleur sur l’équipe hellénique.

Giannis ANTETOKOUNMPO
Giannis ANTETOKOUNMPO
20
PTS
1
REB
3
PDE
GRE
77 92
FRA
Une fâcheuse tendance à démarrer diesel qu’il faudra corriger à Katowice pour le début de l’EuroBasket, puis potentiellement à Riga pour la suite du tournoi européen. Face à la puissance du Greak Freak (20 points en 21 minutes) combinée à une ribambelle de ballons perdus pour entamer la partie à la PAOK Arena, l’équipe de France a ainsi fait la course derrière tout le long de la première période (49-43).

Défense, course, partage du ballon : la nouvelle ADN tricolore

Mais ensuite, les grandes forces de cette nouvelle génération Bleu sont réapparues : défense, course et partage du ballon. Avec notamment une association Luwawu-Cabarrot – Sarr sur le front-court et une confiance croissante sur les tirs extérieurs, l’équipe de France a complètement étouffé la Grèce, quasiment incapable de scorer sur jeu placé. Ainsi, la France s’est largement détachée dans le 3e quart-temps, remportée sur le score de 12 à 28. Ayant ainsi renversés le momentum, les Bleus ont ensuite filé vers la victoire en maîtrisant leur fin de match pour s’imposer 77 à 92.

D’un point de vue statistiques, Théo Maledon a terminé meilleur marqueur tricolore avec 16 points, suivi de Guerschon Yabusele à 14 points et du duo des Washington Wizards, Sarr – Coulibaly, à la barre des 10 points.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
16
PTS
1
REB
5
PDE
GRE
77 92
FRA

Un beau visage à confirmer

Ainsi, l’équipe de France a délivré une dernière sortie prometteuse avant de prendre la direction de la Pologne pour le début de l’EuroBasket et sa phase de groupes, jeudi 28 août contre la Belgique. Invaincus tout au long de la préparation (cinq victoires), les Bleus sont petit à petit montés en puissance pour afficher un visage enthousiasmant à l’aube d’une compétition internationale qui se veut le début d’un nouveau chapitre tricolore, avec un sélectionneur et un effectif bien différents de ce que l’on a connu ces dernières années. Les promesses sont belles, ne reste plus qu’à les confirmer.

bigupto80
Très pauvre des deux côtés du terrain en 1ère mi-temps et nettement meilleur en seconde ! Depuis le début, je préfèrerai largement que Maledon soit notre meneur titulaire indiscutable, ça n'enlève rien aux qualités de Strazel mais Maledon a un volume de jeu supérieur à mon sens. Pour le reste, notre densité physique et la longueur du banc doivent nous aider pour fatiguer les adversaires sur la longueur des matchs. Pas de vraie hiérarchie qui se dégage et ça sera peut-être un vrai problème... A voir.
Répondre
(6) J'aime
fussoire38
>Pas de vraie hiérarchie qui se dégage et ça sera peut-être un vrai problème... A voir. Au contraire, moi je pense que ça sera une vrai force ! les joueurs semblent en mission et ça me plait.
Répondre
(0) J'aime
lou_grand
La hiérarchie se fera (ou non) durant la compétition car à part Guershon voire Cordinier, aucun joueur n'est indiscutable. Quant à la mène, l'absence, sans conséquence, de Strazel semble montrer que 2 meneurs, c'était suffisant dans ce roster à 12.
Répondre
(0) J'aime
ryosanada
Tu peux pas partir à deux meneurs. Si l'un des deux se blesse, tu fais quoi? Tu donnes les clés du jeu à Okobo? C'est un combo Elie. En 2019 Collet était parti finalement à deux meneurs avec Ntilikina et Albicy après le forfait de Heurtel mais il avait NDC au sommet de son art dans l'équipe et NDC était de facto le vrai créateur de l'équipe. Okobo et Cordinier sont capable de créer mais pas de diriger une attaque comme NDC pouvait le faire.
(0) J'aime
da_yeti
Claire absence de hiérarchie. On ne sait pas qui va créer. Ça serait une force si les bleus le savaient, eux ! En tout cas, en début de match, personne n’ose. Moi aussi je préférerai Maledon dans le 5. J’ajouterai qu’il aurait la charge de la création en début de match.
Répondre
(1) J'aime
fussoire38
La réalisation TV grecque était au fraises !! Très bon match, on sent l'équipe très concentrée (et tous les joueurs) alors qu'en face, si on enlève Giannnis, la Grèce redevient une équipe lambda. On a quand même 12 joueurs complet qui vont user les attaques adverses, en tout cas l'Eurobasket s'annonce alléchant !
Répondre
(4) J'aime
arden_lefort
Réalisation d'amateur, je suis parfaitement d'accord. J'ajoute que l'arbitre à queue de cheval n'a sifflé que les fautes françaises; aucun coup de sifflet en faveur de l'EdF, c'est inouï!
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Ben c'est pas mal. Très belle seconde mi-temps. J'ai bien aimé voir un cinq avec Malédon et Cordinier. On a vraiment une belle densité physique. On a mis des shoots à 3pts et nos lancers-francs. On a eu des moments de très grosse défense. Y 9/10 joueurs qui défendent fort dans le groupe et ça gène fortement l'adversaire. Les grecs, c'est pas très reluisant. A part Giannis, Sloukas et Dorsey, ça manque un peu de talent. Ils vont avoir du mal. C'est rassurant pour nous et ça les met en confiance cette belle prestation. Tout le monde à su apporter. TLC a fait un bon boulot, Okobo a moins joué, mais malgré un peu trop de dribbles fait des choses pas mal. Sarr a fait un bon passage. Reste à confirmer à l'Euro. Ca devrait le faire en poule, mais viser un carton plein pour avoir potentiellement un bon tableau et éviter Serbie et Allemagne avant les demis ce serait pas mal... J'ai envie d'y croire et de nous voir comme la troisième meilleure équipe. Mais attention à une Lettonie, une Islande ou une Lituanie... qui peuvent surprendre... Mais plus la compétition va avancer plus la largeur de notre banc va nous aider à avoir de la fraicheur...
Répondre
(4) J'aime
ryosanada
J'ai bien envie de voir aussi l'équipe démarrer les matchs avec Maledon et Cordinier. Maledon c'est le meilleur meneur de l'équipe. Et j'aimerais bien voir l'équipe finir les matchs avec Maledon et Cordinier.
Répondre
(0) J'aime
ryosanada- Modifié
Gros gros match des Bleus. La première mi-temps a été gachée par des TO idiots en attaque et un manque d'agressivité en défense mais ca restait très solide. On sentait qu'ils étaient dans le match. Deuxième mi-temps étincelante. Défense étouffante avec en particulier un gros travail collectif pour former un mur devant Giannis. Jaylen Hoard a fait du gros boulot meme si il souffrait dès que Giannis le postait. Par contre Giannis a eu beaucoup de mal à bouger Yabusele ou meme le jouer au périmètre. Guerschon quand il est à bloc, on l'a vu l'an dernier c'est un buffle en défense. D'ailleurs c'est pas un hasard si l'équipe a retrouvé de l'adresse à 3 points vu le début de match de son capitaine. Grosse partie des deux cotés du terrain de Guerschon. Après ca a été une victoire collective avec encore des bons passages du duo Coulibaly/Risacher. Et surtout il y'a une belle rotation sur le poste de meneur entre Maledon et Francisco. On sent que le plan de jeu de Fauthoux avec cette recherche de spacing leur convient parfaitement. Maledon confirme pour moi que c'est le meilleur porteur de ballon de la sélection. Gros QI basket. Il sait quand accélérer, quand ralentir, quand partir en transition, il cherche à servir les grands dessous. Il y'a juste la défense où faudra un peu le cacher mais Cordinier avec ses cannes de feu est toujours là pour ca. A noter qu'il n'y a eu aucune recherche de post up après les deux premières possessions du match où ca a fini en TO. Mam Jaiteh c'est un peu le problème avec lui. Il prend la position mais c'est des fois peu simple de lui donner le ballon. Il prend moins de place que Guerschon ou Mathias Lessort. Après cela, ca a joué vraiment écarté avec un Jaiteh qui jouait en rim runner. Un des meilleurs matchs que j'ai vu les Bleus faire ces dernières années. J'ai bien critiqué le staff et Fauthoux mais là clairement il construit quelque chose de sympathique et surtout on sent que tout les joueurs sont réceptifs, ca c'est important.
Répondre
(7) J'aime
da_yeti
Attention avant de tirer de grands enseignements de ce match car la Grèce etait bien faible. Avec l’arrivée tardive de Giannis, leur collectif est très loin d’être en place. Je n’aimerais pas les jouer dans les matches à élimination directe. Giannis jouerait 35min à plein régime en ciblant Guershon, notre seul intérieur (et même de tout le roster) puissant et mobile, pour lui faire faire pleins de fautes.
Répondre
(1) J'aime
ryosanada
Effectivement mais le collectif des Bleus n'est pas en place à 100% non plus avec tout les changements depuis l'été dernier. Et puis j'ai vu la Grèce laver la Lettonie avec Porzingis pour le match de reprise de Giannis. Et Giannis avait massacré la raquette Lettone. Et à noter que les Grecs sortaient d'une victoire contre l'Italie au complet sans Giannis. C'était un gros test ce soir. Si les Bleus doivent les jouer sur la phase finale, Giannis va surtout se fatiguer à essayer de défier Guerschon sur chaque possession. Ce soir on a vu qu'il avait du mal pour faire la différence face au Dancing Bear. C'était plus facile quand il était face à Jaylen Hoard en particulier sur du post up.
Répondre
(0) J'aime
lou_grand
Effectivement, sans minimiser la belle performance de l'EdF, la Grèce était bien faiblarde ce soir. Hormis Giannis, très peu de dangers offensifs et un jeu de passes bien modeste (bien gêné par la défense française).
Répondre
(0) J'aime
da_yeti
Je trouve Sarr, Risacher et Coulibaly softs. J’espère qu’ils vont nettement progresser dans ce domaine durant cet Euro. Une fois qu’ils auront passé ce cap, ils auront un sacré niveau
Répondre
(0) J'aime
byrdman
Coulibaly soft? Le gars a martyrisé les porteurs de balle adverses durant toute la prépa Quant à Risacher, bonne présence au rebond et il hésite de moins en moins à attaquer le cercle. Inexpérimentés peut être, softs sûrement pas
Répondre
(0) J'aime
lou_grand
Très belle seconde mi-temps. Des progrès dans le secteur offensif malgré l'absence de Strazel, 2 meneurs + Cordinier, c'est suffisant pour mener le jeu. La Grèce décevante est vraiment dans la Giannis dépendance. Pas de joueur à ressortir mais plus le collectif où tout le monde a apporté sa pierre.
Répondre
(2) J'aime
arden_lefort- Modifié
Match référence? En tout cas, même sans Strazel, l'EdF a produit une 2° mi-temps de grande classe. Référence peut-être dans le fait que Jaïteh a disparu de la rotation après la pause. Véritable fléau en défense (des fautes rapides comme d'hab), il a démontré que cette équipe joue mieux sans lui. Référence en ce sens que les jeunes ont pris leurs responsabilités. Référence enfin car les anciens ont parfaitement tenu leur rôle (Yabu, TLC, Cordinier, Francisco, Maledon et un grand Okobo; inattaquable ici, même s'il porte encore un peu trop la balle). La défense est bien là. Même Antetokunpo s'y est cassé les dents. Une adresse à 3 pts qui revient bien, l'agressivité au cercle de chacun, et le match bascule. Bravo les bleus!
Répondre
(1) J'aime
gypaete64
Très belle victoire et résultat très encourageant malgré les nombreuses absences et la jeunesse de l'effectif. Mais une médaille n'est pas impossible derrière la Serbie qui semble au dessus du lot. Ça sera très ouvert beaucoup de bonnes équipes mais l'EDF a ses chances
Répondre
(1) J'aime
elmanu
Très bon match de Malédon qui fait une très bonne prépa je trouve. Comme Coulibaly aussi, autre vraie satisfaction sur la prépa. Risacher fait un bon match, Sarr une bonne 2ème mi-temps. Ces jeunes joueurs talentueux auront une belle carte à jouer sur cet Euro et seront importants je pense pour pouvoir faire un bon résultat.
Répondre
(0) J'aime
doubleti
J'attendais ce match pour nous situer. 2 premières attaques 2 balles perdues en essayant de donner la balle à l'intérieur, puis encore quelques balles perdues stupides sans timing et trop relax. Mais il y avait une envie folle de se partager la balle et c'était intéressant. Même à moins 9, je me disais qu'on n'était pas si mal. Mais quand le jeu s'accélère et que la défense monte d'un cran, c'est vraiment impressionnant. Les grecs n'ont rien pu faire si ce n'est balancer des 3 pts de la mort en espérant que cela rentre. J'ai beaucoup aimé que les 11 joueurs présents aient eu du temps de jeu et que chacun a pu apporter un petit plus à l'équipe. Pas de joueur qui monopolise le ballon, tout le monde est dangereux et c'est ce qui fait la force de cette équipe. Quand on monte en intensité c'est impressionnant. Quoi que fasse cette équipe dans cette compétition, je la trouve séduisante. Et j'ai vraiment l'impression comme un autre commentateur qu'ils sont en mission. Croisons les doigts, mais un 1/4 ou une demie est à portée.
Répondre
(0) J'aime
