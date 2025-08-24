Victorieuse de la Grèce, l’équipe de France termine invaincue sa prépa à l’EuroBasket !

L’équipe de France arrive lancée sur l’EuroBasket 2025. Ce dimanche 24 août, pour leur dernier match de préparation, les Bleus ont compilé une 5e victoire consécutive, cette fois contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo (77-92). Malmenés lors des vingt premières minutes, Guerschon Yabusele et ses partenaires ont su élever leur niveau en seconde période pour mettre les Grecs dans leurs rétroviseurs.

Préparation – null Grèce 77 France 92

Une démonstration 👊 Les Bleus enchaînent une cinquième victoire consécutive et terminent cette préparation à l'@EuroBasket invaincus ⚔️#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #GREFRA pic.twitter.com/debcUJ8Qq9 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025

Un nouveau départ diesel, avant l’accélération

Après une double-confrontation contre son rival l’Espagne maîtrisée, l’équipe de France avait un dernier test grandeur nature face à la Grèce, renforcée récemment par un Giannis Antetokounmpo enfin autorisée à jouer pour sa sélection. Et à l’image de la seconde rencontre contre la Roja à Bercy, il a fallu une mi-temps à la bande de Frédéric Fauthoux (un sélectionneur par ailleurs toujours invaincu avant sa première compétition internationale) pour prendre le meilleur sur l’équipe hellénique.

Une fâcheuse tendance à démarrer diesel qu’il faudra corriger à Katowice pour le début de l’EuroBasket, puis potentiellement à Riga pour la suite du tournoi européen. Face à la puissance du Greak Freak (20 points en 21 minutes) combinée à une ribambelle de ballons perdus pour entamer la partie à la PAOK Arena, l’équipe de France a ainsi fait la course derrière tout le long de la première période (49-43).

Défense, course, partage du ballon : la nouvelle ADN tricolore

Mais ensuite, les grandes forces de cette nouvelle génération Bleu sont réapparues : défense, course et partage du ballon. Avec notamment une association Luwawu-Cabarrot – Sarr sur le front-court et une confiance croissante sur les tirs extérieurs, l’équipe de France a complètement étouffé la Grèce, quasiment incapable de scorer sur jeu placé. Ainsi, la France s’est largement détachée dans le 3e quart-temps, remportée sur le score de 12 à 28. Ayant ainsi renversés le momentum, les Bleus ont ensuite filé vers la victoire en maîtrisant leur fin de match pour s’imposer 77 à 92.

D’un point de vue statistiques, Théo Maledon a terminé meilleur marqueur tricolore avec 16 points, suivi de Guerschon Yabusele à 14 points et du duo des Washington Wizards, Sarr – Coulibaly, à la barre des 10 points.

Un beau visage à confirmer

Ainsi, l’équipe de France a délivré une dernière sortie prometteuse avant de prendre la direction de la Pologne pour le début de l’EuroBasket et sa phase de groupes, jeudi 28 août contre la Belgique. Invaincus tout au long de la préparation (cinq victoires), les Bleus sont petit à petit montés en puissance pour afficher un visage enthousiasmant à l’aube d’une compétition internationale qui se veut le début d’un nouveau chapitre tricolore, avec un sélectionneur et un effectif bien différents de ce que l’on a connu ces dernières années. Les promesses sont belles, ne reste plus qu’à les confirmer.