Feu vert pour Giannis Antetokounmpo avec la Grèce !

À quelques jours du lancement de l’EuroBasket, l’équipe de Grèce monte en puissance. Alors que les Helléniques joueront encore trois matchs amicaux – contre la Lettonie (20 août), l’Italie (22 août) et la France (24 août) – Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) est de retour à l’entraînement collectif, comme l’a communiqué la Fédération sur les réseaux sociaux. Le “Greek Freak” se prépare activement à porter à nouveau le maillot national, avec la perspective de faire ses débuts dès le match face à la Lettonie.

Cette excellente nouvelle envoie un signal fort à la concurrence, qui devra bien tenter d’arrêter l’un des joueurs les plus dominants de la planète lors de l’Euro, tout en faisant aussi taire la critique. En effet, des bruits de couloirs évoquaient un possible forfait de Giannis, en raison des problèmes liés à son assurance qui le bloquaient jusqu’ici.

Grâce à une communication sur les réseaux et la publication d’une note officielle, la Fédération grecque a rapidement réagi en qualifiant les allégations de “malveillantes”, affirmant qu’elles ne méritent aucune autre réponse. La Fédération dénonce également une manipulation orchestrée par des “para-centres” [des adversaires ou personnes hostiles, ndlr.] dont le but ne vise qu’à “tromper l’opinion publique” et “fragiliser l’unité de l’équipe par leurs mensonges”.

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις 🇬🇷🏀#HellasBasketball#PantaDipla pic.twitter.com/SPYaMBQGys — HellenicBF (@HellenicBF) August 18, 2025

Avec son leader de retour, une préparation structurée, une unité affichée, et surtout une feuille de route claire, la Grèce entend aborder l’EuroBasket 2025 avec ambition et sérénité. L’enjeu est simple : il faut désormais convaincre sur le terrain que l’équipe saura, avec Giannis en fer de lance, défendre ses chances face aux grandes nations du continent.

Le sélectionneur grec Vassilis Spanoulis, qui dispose de 16 joueurs, devra encore en écarter quatre avant de communiquer une liste définitive, à l’issue des trois matchs amicaux.