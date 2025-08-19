Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Feu vert pour Giannis Antetokounmpo avec la Grèce !

À presque une semaine du coup d’envoi de l’EuroBasket 2025, la Grèce intensifie sa préparation autour de Giannis Antetokounmpo. Le champion NBA a retrouvé le chemin du terrain, tandis que la Fédération nationale dément fermement les rumeurs concernant son absence, réaffirmant son engagement total avec la Grèce cet été.
|
00h00
Résumé
Feu vert pour Giannis Antetokounmpo avec la Grèce !

Giannis Antetokounmpo est de retour à l’entraînement avec la Grèce, en vue de l’EuroBasket.

Crédit photo : Cécile Thomas

À quelques jours du lancement de l’EuroBasket, l’équipe de Grèce monte en puissance. Alors que les Helléniques joueront encore trois matchs amicaux – contre la Lettonie (20 août), l’Italie (22 août) et la France (24 août) – Giannis Antetokounmpo (2,11 m, 30 ans) est de retour à l’entraînement collectif, comme l’a communiqué la Fédération sur les réseaux sociaux. Le “Greek Freak” se prépare activement à porter à nouveau le maillot national, avec la perspective de faire ses débuts dès le match face à la Lettonie.

Cette excellente nouvelle envoie un signal fort à la concurrence, qui devra bien tenter d’arrêter l’un des joueurs les plus dominants de la planète lors de l’Euro, tout en faisant aussi taire la critique. En effet, des bruits de couloirs évoquaient un possible forfait de Giannis, en raison des problèmes liés à son assurance qui le bloquaient jusqu’ici.

LIRE AUSSI

Grâce à une communication sur les réseaux et la publication d’une note officielle, la Fédération grecque a rapidement réagi en qualifiant les allégations de “malveillantes”, affirmant qu’elles ne méritent aucune autre réponse. La Fédération dénonce également une manipulation orchestrée par des “para-centres” [des adversaires ou personnes hostiles, ndlr.] dont le but ne vise qu’à “tromper l’opinion publique” et “fragiliser l’unité de l’équipe par leurs mensonges”.

Avec son leader de retour, une préparation structurée, une unité affichée, et surtout une feuille de route claire, la Grèce entend aborder l’EuroBasket 2025 avec ambition et sérénité. L’enjeu est simple : il faut désormais convaincre sur le terrain que l’équipe saura, avec Giannis en fer de lance, défendre ses chances face aux grandes nations du continent.

Le sélectionneur grec Vassilis Spanoulis, qui dispose de 16 joueurs, devra encore en écarter quatre avant de communiquer une liste définitive, à l’issue des trois matchs amicaux.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
doubleti
C'est le joueur qui met des tartes à ses coéquipiers ????
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
EuroBasket
00h00Mamadou Guissé nouvelle victime de l’avalanche de blessures qui s’abat sur la Belgique
NM1
00h00Matéo Bordes se dirige vers Berck
EuroBasket
00h00Feu vert pour Giannis Antetokounmpo avec la Grèce !
EuroBasket
00h00ITW Sylvain Francisco : « J’ai montré que je peux apporter énormément de choses à l’équipe de France »
AfroBasket
00h00Alpha Diallo bat son record en carrière mais se fait voler la vedette par un joueur d’ÉLITE 2
EuroLeague
00h00Seul Italien champion NBA de l’histoire, Marco Belinelli annonce sa retraite
BCL
00h00Jean-Marc Pansa explique sa signature en Azerbaïdjan : « Ce choix, je l’ai fait pour qu’on me respecte »
NM1
00h00Ali Ali et deux jeunes français débarquent à Toulouse
EuroBasket U20 Féminin
00h00ITW Lou Bobst, anatomie d’une chute pour l’équipe de France U20 à l’Euro : « On ne laisse pas une belle image »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00L’ancien coach parisien Will Weaver va conseiller l’entraîneur des Charlotte Hornets
Haywood Highsmith remonte la balle face aux Pelicans
NBA
00h00Le business NBA frappe encore : Highsmith sacrifié, Draymond Green déballe ce que beaucoup taisent
Kyrie Irving à droite de LeBron James lors du match 4 des finales NBA 2017 contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Loin de LeBron, plus proche de lui-même : Kyrie Irving brise le silence sur son choix le plus controversé
Jonathan Kuminga face à Jalen Green lors du troisième match du premier tour des playoffs 2024 contre les Rockets
NBA
00h00Les Warriors veulent le brider, il veut s’émanciper : l’ultimatum de Kuminga qui pourrait faire vaciller l’équilibre de la franchise
Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre qui opposée le Heat à Jaime Jaquez Jr. avant la rencontre opposant le Heat à WashingtonWashington
NBA
00h00Rookie hier, désillusionné aujourd’hui : le Miami Heat a montré à Jaquez Jr. le vrai visage de la NBA
Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, lors du deuxième tour des playoffs 2025 contre OKC
NBA
00h00Après 30 ans de légende familiale, il pensait être intouchable : les Nuggets l’ont éjecté sans ménagement
NBA
00h00L’Italien Danilo Gallinari annonce sa retraite internationale après l’EuroBasket 2025
NBA
00h00Boston change d’ère : une vente record de 6,1 milliards redessine l’avenir des Celtics dès cet été
NBA
00h00Christmas Games, Rivals Week, All-Star… le programme NBA qui fait saliver
NBA
00h00NBA : Jaren Jackson Jr. rend hommage à son père avec le numéro 8 et se prépare à un nouveau rôle à Memphis
1 / 0