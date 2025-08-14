Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks

À deux semaines de l'EuroBasket, Giannis Antetokounmpo n'a toujours pas joué le moindre match préparatoire avec la Grèce. Sa situation est bloquée administrativement par sa franchise NBA, les Milwaukee Bucks.
|
00h00
Résumé
La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo attend une autorisation écrite de sa franchise NBA pour pouvoir jouer avec la Grèce.

Crédit photo : Benny Sieu - Imagn Images

Giannis Antetokounmpo va encore devoir prendre son mal en patience avec la Grèce. Le Greek Freak ne participera pas au match préparatoire contre le Monténégro de Nikola Vucevic, prévu à Thessalonique ce jeudi 14 août à 19h. Cette absence s’inscrit dans la continuité d’une préparation particulière pour le Greek Freak, qui n’a disputé aucun des premiers matchs amicaux de la Grèce. Deux semaines après le début de la préparation en vue de l’EuroBasket 2025, Vassilis Spanoulis doit composer avec plusieurs absences significatives dans son effectif.

Une histoire d’assurances

L’absence de Giannis Antetokounmpo ne relève d’aucun problème physique particulier. La star a rejoint le groupe récemment et a participé à ses premières séances d’entraînement après le retour de l’équipe du tournoi ECOMMBX Cup à Chypre. Cette situation concerne exclusivement le joueur et les Milwaukee Bucks, réputés très prudents concernant les obligations internationales de leur star. D’après EuroHoops, la franchise doit formuler une autorisation écrite pour que leur joueur puisse participer à l’EuroBasket 2025, un document qui se fait toujours attendre par la fédération hellénique.

La situation devrait se décanter

Selon les informations rapportées, Antetokounmpo devrait cependant faire ses débuts lors du tournoi de l’Acropole, avec des matchs programmés contre la Lettonie le 20 août et l’Italie le 22 août. Une répétition générale contre la France est également prévue le 24 août, avant le début officiel de l’EuroBasket 2025.

L’effectif grec doit également faire face aux blessures de Vassilis Toliopoulos et Vangelis Zougris, qui devraient reprendre l’entraînement après le retour de Thessalonique. Omiros Netzipoglou est également indisponible, tandis qu’Alexandros Nikolaidis et Lefteris Liotopoulos ont été les premiers joueurs écartés de la sélection.

PROFIL JOUEUR
Giannis ANTETOKOUNMPO
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 30 ans (06/12/1994)
Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
30,4
#2
REB
12,2
#5
PD
6,5
#18
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Grèce
Grèce
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
roche vendée entraîneur
La Boulangère Wonderligue
00h00La Roche Vendée officialise son nouvel entraîneur
france espagne
Équipe de France
00h00Comment regarder le classique France – Espagne, première des deux confrontations contre la Roja
antetokounmpo grèce
EuroBasket
00h00La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks
WNBA
00h00Leïla Lacan porte Connecticut vers une rare victoire !
boulogne-sur-mer NM1
NM1
00h00L’effectif de Boulogne-sur-Mer au complet pour « accéder à la poule haute » de NM1
Betclic Élite
00h00Un joueur de Betclic ELITE nouveau consultant sur La Chaîne L’Équipe
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
Nando De Colo face à Marc Gasol à Montpellier en préparation de l'EuroBasket 2013
EuroBasket
00h00[Quiz] La rivalité historique France – Espagne, en dix questions, pour les ultras fan de l’équipe de France de basket
EuroBasket
00h00« C’est maintenant ou jamais » : Mam’ Jaiteh face à la plus grande opportunité de sa vie chez les Bleus
nanterre ailier g-league
Betclic ELITE
00h00Nanterre 92 boucle son effectif avec un ailier de G-League
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Lakers prêts à se séparer d’une de leurs stars pour faire venir deux joueurs des Kings qui ont encore tout à prouver ?
Killian Hayes a fait quelques belles apparitions avec Brooklyn en NBA en 2025
NBA
00h00Killian Hayes devrait retrouver la NBA lors du camp de présaison
NBA
00h00Un ex-joueur de Dallas à l’essai à Denver : un pari malin pour renforcer le banc des Nuggets
NBA
00h00Départ surprise chez les Celtics : une figure historique poussée vers la sortie plus tôt que prévu
NBA
00h00A peine arrivée dans sa nouvelle franchise, cette star est déjà mise sur le marché !
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
1 / 0