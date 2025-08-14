La situation de Giannis Antetokounmpo avec la Grèce bloquée par les Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo va encore devoir prendre son mal en patience avec la Grèce. Le Greek Freak ne participera pas au match préparatoire contre le Monténégro de Nikola Vucevic, prévu à Thessalonique ce jeudi 14 août à 19h. Cette absence s’inscrit dans la continuité d’une préparation particulière pour le Greek Freak, qui n’a disputé aucun des premiers matchs amicaux de la Grèce. Deux semaines après le début de la préparation en vue de l’EuroBasket 2025, Vassilis Spanoulis doit composer avec plusieurs absences significatives dans son effectif.

Une histoire d’assurances

L’absence de Giannis Antetokounmpo ne relève d’aucun problème physique particulier. La star a rejoint le groupe récemment et a participé à ses premières séances d’entraînement après le retour de l’équipe du tournoi ECOMMBX Cup à Chypre. Cette situation concerne exclusivement le joueur et les Milwaukee Bucks, réputés très prudents concernant les obligations internationales de leur star. D’après EuroHoops, la franchise doit formuler une autorisation écrite pour que leur joueur puisse participer à l’EuroBasket 2025, un document qui se fait toujours attendre par la fédération hellénique.

La situation devrait se décanter

Selon les informations rapportées, Antetokounmpo devrait cependant faire ses débuts lors du tournoi de l’Acropole, avec des matchs programmés contre la Lettonie le 20 août et l’Italie le 22 août. Une répétition générale contre la France est également prévue le 24 août, avant le début officiel de l’EuroBasket 2025.

L’effectif grec doit également faire face aux blessures de Vassilis Toliopoulos et Vangelis Zougris, qui devraient reprendre l’entraînement après le retour de Thessalonique. Omiros Netzipoglou est également indisponible, tandis qu’Alexandros Nikolaidis et Lefteris Liotopoulos ont été les premiers joueurs écartés de la sélection.