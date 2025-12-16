Recherche
BCL

Ricky Rubio absent avec Badalone pour le match à Cholet

BCL – Alors que Cholet Basket devra également composer sans plusieurs joueurs majeurs, la Joventut Badalone a indiqué l’indisponibilité de son meneur star Ricky Rubio, pour le dernier match de la première phase de Champions League à la Meilleraie ce mardi (20 heures).
Ricky Rubio absent avec Badalone pour le match à Cholet

Ricky Rubio n’a pas fait le déplacement à Cholet avec Badalone.

Crédit photo : FIBA

Sa performance allait évidemment être scrutée, tant son talent n’est plus à prouver. Alors que Cholet reçoit Badalone en clôture de la phase de poules de BCL, le club espagnol a indiqué sur son site internet que « Ricky Rubio, pour des raisons techniques, n’a pas fait le déplacement avec l’équipe en France ».

Badalone sans son meilleur marqueur et passeur

Meilleur marqueur et meilleur passeur de la Joventut en BCL cette saison, avec 14 points et 4,2 passes de moyenne par match, Ricky Rubio (1,92 m, 35 ans) a retrouvé un niveau éclatant dans les rangs de son club formateur. Véritable maestro, érigé malgré lui en ambassadeur de la santé mentale des sportifs de haut niveau, le Catalan avait pris du recul sur sa pratique basketballistique pendant plusieurs mois, pour prioriser sa santé.

PROFIL JOUEUR
Ricky RUBIO
Poste(s): Meneur
Taille: 192 cm
Âge: 35 ans (21/10/1990)

Nationalités:

logo esp.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
14
#47
REB
1,7
#289
PD
4,2
#40

La Joventut Badalone a également indiqué que son intérieur suédois Simon Birgander ne fera pas le déplacement non plus dans les Mauges. Il faut dire que ce dernier match de poules n’a en réalité aucun enjeu pour les Espagnols. En effet Badalone est d’ores et déjà assuré de terminer premier de sa poule de Champions League, et donc de se qualifier pour la prochaine phase de la compétition. Le staff a donc choisi de mettre Rubio au repos.

Cholet sans poste 5

Si ces absences pèseront ne serait-ce qu’un peu sur les circuits de l’équipe visiteuse, Cholet Basket devra également composer sans plusieurs joueurs importants. Victorieux sur le fil dimanche à Villeurbanne (85-87), Cholet Basket se voit en effet privé de ses deux pivots pour cette dernière réception : Jamuni McNeace (2,08 m, 29 ans) et Qudus Wahab (2,11 m, 25 ans). Le premier attend un heureux événement, alors que l’autre doit purger une suspension, comme le rappelaient nos confrères de Ouest-France.

Si les ajustement tactiques contraints de Fabrice Lefrançois seront évidemment observés, Cholet a déjà assuré l’essentiel. Avec trois victoires en cinq journées, les Maugeois sont déjà qualifiés pour le play-in de la Basketball Champions League.

