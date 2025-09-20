Recherche
Liga Endesa

Ricky Rubio dénonce l’utilisation des très jeunes joueurs au niveau professionnel : « Cela ressemble à de l’exploitation »

Ricky Rubio critique les débuts professionnels précoces des jeunes basketteurs. Le meneur espagnol de 34 ans, qui s'apprête à retrouver les parquets avec Joventut Badalone, appelle à une meilleure régulation après le cas de Mohamed Dabone, 13 ans, au FC Barcelone.
00h00
Ricky Rubio dénonce l’utilisation des très jeunes joueurs au niveau professionnel : « Cela ressemble à de l’exploitation »

Ricky Rubio dans les tribunes de Monaco pour le match de playoffs d’EuroLeague contre Barcelone

Crédit photo : Miko Missana

Alors qu’il se prépare à faire son retour en Ligue des Champions (BCL) et en Liga Endesa avec Joventut Badalona, Ricky Rubio a pris position sur une question sensible du basketball européen : les débuts professionnels de plus en plus précoces des jeunes talents.

Une critique directe après le cas Mohamed Dabone

Le meneur espagnol de 34 ans n’a pas mâché ses mots concernant l’apparition récente de joueurs très jeunes au plus haut niveau, notamment Mohamed Dabone, âgé de seulement 13 ans, qui a récemment eu du temps de jeu avec le FC Barcelone.

« Cela ressemble presque à de l’exploitation », a déclaré Rubio dans une interview accordée à Gigantes. « Si vous avez le niveau nécessaire à 13 ans, vous serez probablement capable de jouer à 16 ou 17 ans aussi, ou à 18 ans. »

Cette prise de position est d’autant plus marquante que Rubio lui-même avait établi un record en devenant le plus jeune joueur à évoluer en ACB lors de la saison 2005-2006, débutant avec Badalone peu avant ses 15 ans.

LIRE AUSSI

Un appel à la régulation professionnelle

L’ancien joueur NBA plaide pour une approche plus structurée et réglementée de ces débuts précoces. « Il devrait y avoir des professionnels, qui existent déjà, pour voir à quel stade commencer à jouer », explique-t-il. « Il y aura toujours un débat, ‘ce gars est plus mature à 16 ans et un autre à 18 ans’. Oui, mais une règle doit être établie, derrière des études avec des gens qui comprennent un peu mieux toute la question. »

Rubio établit une comparaison frappante avec d’autres domaines de la société : « Vous ne pouvez pas conduire une voiture à 16 ans. Certains jeunes de 16 ans pourraient être plus enclins à conduire qu’un jeune de 18 ans, et ils ne se plaignent pas parce que c’est la loi. Je pense que débuter dans une équipe professionnelle, où vous entrez dans un monde très dangereux parce que vous êtes ouvert à tant de choses, devrait être régulé. »

Après avoir pris une pause en 2023 pour s’occuper de sa santé mentale, Rubio avait fait son retour en fin de saison 2023-2024 avec Barcelone avant de rejoindre Badalone en juillet dernier. « J’ai beaucoup appris », confie-t-il. « J’ai pu me concentrer sur moi-même. Il m’est difficile de parler de cela, mais je pense que je fais quelque chose de bien pour les gens qui traversent peut-être la même chose que moi. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
