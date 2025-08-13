Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone

EuroLeague - Mohamed Dabone, phénomène de 2,10m à 13 ans, rejoint l'équipe première du FC Barcelone pour la saison 2025-2026. Le jeune pivot burkinabé s'apprête à franchir un cap historique dans le basket européen.
|
00h00
Résumé
Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone

Mohamed Dabone est le phénomène physique du FC Barcelone.

Crédit photo : EuroLeague

Le FC Barcelone s’apprête à franchir un cap inédit en promouvant Mohamed Dabone, un prodige de seulement 13 ans, dans son équipe première. Selon Ramon Palomar du journal Sport, le club catalan souhaite donner un rôle dans son effectif à ce phénomène de 2,10m dès la saison 2025-2026.

Un talent exceptionnel qui défie les conventions

Mohamed Dabone ne sera pas seul dans cette aventure puisqu’il sera accompagné de Sayon Keita, ancien joueur d’Estudiantes âgé de 17 ans et mesurant 2,12m. Selon l’article de Sport, « le FC Barcelone veut donner de l’expérience à Mohamed Dabone et Sayon Keita la saison prochaine et ils commenceront le travail avec le reste de l’effectif ». L’été dernier, Mohamed Dabone avait déjà intégré la présaison du club catalan.

Malgré son jeune âge, il possède déjà tous les outils physiques nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Il est considéré comme un mélange rare entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, deux superstars NBA.

Des performances qui impressionnent déjà l’Europe

Les statistiques du jeune prodige parlent d’elles-mêmes. Lors du récent tournoi EuroLeague junior d’Abu Dhabi, il a compilé des moyennes de 12 points, 7,3 rebonds et 1,3 contres par match. Il a également délivré des performances éloquentes sur la scène nationale contre le grand rival, le Real Madrid. En finale de la Minicopa ACB, où il fut désigné MVP, le pivot a inscrit 22 points et capté 26 rebonds pour 48 d’évaluation. Au Tournoi International U16 de Villa de La Orotava, il a dominé avec 31 points, 19 rebonds, 4 contres et 45 d’évaluation face au même adversaire madrilène.

Cette promotion précoce s’inscrit dans la volonté de Barcelone de renouer avec sa tradition de formation de jeunes talents. Comme dans le championnat de France, nombreux jeunes barcelonais sont partis vers la NCAA cet été, à l’instar du Franco-Allemand Mathieu Grujicic (1,96 m, 18 ans). Le jeune pivot représente l’un des projets les plus prometteurs du basket européen et pourrait bien devenir la prochaine grande star de l’EuroLeague, même si le chemin est encore long pour celui qui n’aura que 14 ans en octobre prochain.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
yo1935
Aucune mention des doutes sur son age ?
Répondre
(4) J'aime
doubleti
Il ne fait aucun doute qu'il a 13 ans.... punaise on vit une époque formidable. Autant wemby à son âge dénoté par la taille, mais ça se voyait physiquement qu'il avait 13 ans. Là, on est dans une belle escroquerie.
Répondre
(1) J'aime
lagiggz
Il a surtout été inscrit en tournoi 3*3 u16 CAN il y a 2 saisons comme ayant deja 16ans^&
Répondre
(0) J'aime
derniermot
Le Barça et le pathétique, épisode 15
Répondre
(2) J'aime
Livenews
holston dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon conserve sa légende David Holston : une dernière danse pour le meneur !
Équipes nationales
00h00L’ancien chalonnais Kyshawn George choisit le Canada plutôt que la Suisse
heurtel asvel
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL, la dernière chance d’EuroLeague pour Thomas Heurtel ?
dabone barcelone
EuroLeague
00h00Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone
EuroBasket U16
00h00[Vidéo] Où et quand regarder France – Italie, le quart de l’Euro U16, ce mercredi
Isiaha Mike avait brillé avec la JL Bourg avant d'être peu utilisé au Partizan Belgrade en 2024-2025
EuroLeague
00h00De retour en EuroLeague, Valence vise un ancien joueur de la JL Bourg
Melvin Ajinça face à Nadir Hifi, un duel à suivre en Betclic ELITE en 2025-2026
Betclic ELITE
00h00Les nouveaux horaires des matches de Betclic ÉLITE en 2025-2026
WNBA
00h00La rookie Dominique Malonga en pleine explosion : « Elle représente l’avenir »
Ibrahima Magassa reste en Suède
Interviews
00h00ITW, Ibrahim Magassa jeune Français dans le championnat suédois : « C’est un style de jeu qui me convient totalement »
Rokas Jokubaitis quitte le Maccabi Tel-Aviv pour rejoindre le Bayern Munich
EuroLeague
00h00Rokas Jokubaitis, le pari osé du Bayern Munich jusqu’en 2028
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00« Les femmes ont toujours été mon vice » : les propos déroutants d’un champion NBA
NBA
00h00À quelques jours de sa peine de prison, un ex-joueur NBA implore Trump pour une grâce présidentielle
NBA
00h00Jordan ou Curry ? Steve Kerr compare les deux légendes
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokić aux Lakers ? Ice Cube a tranché
NBA
00h00Les Chicago Bulls dans l’impasse pour… 10 millions de dollars ?
NBA
00h00Josh Giddey dans le viseur des Warriors : un échange compliqué avec Chicago
NBA
00h00Les Boston Celtics prolongent leur coach champion NBA
NBA
00h00Pas de prolongation pour Trae Young à Atanta !
NBA
00h00Les chiffres de l’incroyable perte de poids de Luka Dončić révélés !
Javonte Green arrive à Détroit
NBA
00h00Les Detroit Pistons signent un ailier solide pour la saison 2025-2026
1 / 0