Mohamed Dabone, le phénomène de 13 ans promu avec l’équipe première du FC Barcelone

Le FC Barcelone s’apprête à franchir un cap inédit en promouvant Mohamed Dabone, un prodige de seulement 13 ans, dans son équipe première. Selon Ramon Palomar du journal Sport, le club catalan souhaite donner un rôle dans son effectif à ce phénomène de 2,10m dès la saison 2025-2026.

Un talent exceptionnel qui défie les conventions

Mohamed Dabone ne sera pas seul dans cette aventure puisqu’il sera accompagné de Sayon Keita, ancien joueur d’Estudiantes âgé de 17 ans et mesurant 2,12m. Selon l’article de Sport, « le FC Barcelone veut donner de l’expérience à Mohamed Dabone et Sayon Keita la saison prochaine et ils commenceront le travail avec le reste de l’effectif ». L’été dernier, Mohamed Dabone avait déjà intégré la présaison du club catalan.

Malgré son jeune âge, il possède déjà tous les outils physiques nécessaires pour évoluer au plus haut niveau. Il est considéré comme un mélange rare entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo, deux superstars NBA.

Des performances qui impressionnent déjà l’Europe

Les statistiques du jeune prodige parlent d’elles-mêmes. Lors du récent tournoi EuroLeague junior d’Abu Dhabi, il a compilé des moyennes de 12 points, 7,3 rebonds et 1,3 contres par match. Il a également délivré des performances éloquentes sur la scène nationale contre le grand rival, le Real Madrid. En finale de la Minicopa ACB, où il fut désigné MVP, le pivot a inscrit 22 points et capté 26 rebonds pour 48 d’évaluation. Au Tournoi International U16 de Villa de La Orotava, il a dominé avec 31 points, 19 rebonds, 4 contres et 45 d’évaluation face au même adversaire madrilène.

Cette promotion précoce s’inscrit dans la volonté de Barcelone de renouer avec sa tradition de formation de jeunes talents. Comme dans le championnat de France, nombreux jeunes barcelonais sont partis vers la NCAA cet été, à l’instar du Franco-Allemand Mathieu Grujicic (1,96 m, 18 ans). Le jeune pivot représente l’un des projets les plus prometteurs du basket européen et pourrait bien devenir la prochaine grande star de l’EuroLeague, même si le chemin est encore long pour celui qui n’aura que 14 ans en octobre prochain.