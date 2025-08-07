Recherche
Équipe de France

Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025

EuroBasket - L’équipe de France masculine de basket, emmenée par Guerschon Yabusele, Isaïa Cordinier et Matthew Strazel, entamera son EuroBasket 2025 le jeudi 28 août. Voici le programme TV complet de ses matchs de poule, tous diffusés sur les chaînes du groupe TF1.
|
00h00
Résumé
Le programme de l’équipe de France à la télé pour l’EuroBasket 2025

Bilal Coulibaly et l’équipe de France passeront sur TMC pour le premier tour de l’Euro

Crédit photo : Lenoir/The Agency/FFBB

Médaillée d’argent lors de l’édition 2022 et vice-championne olympique à Paris en 2024, l’équipe de France de basket aborde l’EuroBasket 2025 avec ambition. La phase de groupes, qui se tiendra à Riga (Lettonie), s’annonce décisive pour les Bleus de Frédéric Fauthoux. Voici le calendrier complet et les diffusions télévisées de leurs cinq premiers matchs.

Un premier tour crucial pour les Bleus

Après une préparation intense, les Français ouvriront leur campagne contre la Belgique, avant d’enchaîner face à la Slovénie de Luka Dončić, Israël, la Pologne puis l’Islande. Chaque rencontre sera diffusée en clair sur les chaînes du groupe TF1, qui a acquis les droits pour cet EuroBasket 2025. Mais il ne faut pas s’attendre à voir les rencontres sur TF1. Comme pour les filles, les matches seront diffusés sur TMC et TF1+ (la plateforme web).

Le calendrier TV du premier tour :

  • Belgique – France
    📅 Jeudi 28 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • France – Slovénie
    📅 Samedi 30 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • Israël – France
    📅 Dimanche 31 août à 16h50
    📺 Sur TMC et TF1+

  • France – Pologne
    📅 Mardi 2 septembre à 20h20
    📺 Sur TFX et TF1+

  • France – Islande
    📅 Jeudi 4 septembre à 13h50
    📺 Sur TMC et TF1+

L’objectif est clair pour les partenaires de Guerschon Yabusele : viser la première place du groupe pour se ménager un chemin plus favorable en phase finale.

Batum au micro, la finale en clair

En cas de qualification, les huitièmes, quarts et demi-finales des Bleus seront également retransmis sur les antennes du groupe TF1. La finale, elle, sera diffusée en clair et en direct sur TMC et TF1+ le dimanche 14 septembre à 19h50.

Côté commentaires, Grégoire Margotton sera accompagné de Nicolas Batum, légende des Bleus (177 sélections), double médaillé olympique (Tokyo 2021, Paris 2024) et actuel joueur des Los Angeles Clippers.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
