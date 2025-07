C’est officiel : Nicolas Batum sera consultant TF1 pour l’EuroBasket 2025 et la Coupe du monde 2027

Après une première annonce la semaine dernière, c’est désormais officiel : Nicolas Batum (2,03 m, 36 ans) commentera l’EuroBasket 2025 et la Coupe du monde 2027 sur TF1. L’international français (177 sélections), aujourd’hui aux Los Angeles Clippers, a confirmé la nouvelle ce mercredi par le biais d’une déclaration où il évoque sa fierté et sa volonté de contribuer à la médiatisation du basket tricolore.

C’est avec un message empreint d’enthousiasme que Nicolas Batum a officialisé sa future collaboration avec TF1. L’ancien capitaine des Bleus, double médaillé d’argent olympique (Tokyo 2021, Paris 2024) et champion d’Europe en 2013, a expliqué son engagement :

« Je suis convaincu que c’est une chance pour le basket français de pouvoir profiter de l’exposition d’un groupe comme celui de TF1, qui pourra mettre encore plus en lumière le basket tricolore. Je suis fier et reconnaissant de faire partie de ce projet. Je tiens à remercier les dirigeants de TF1 pour leur confiance, que j’entends rendre en apportant mon expérience et mon expertise aux téléspectateurs. »