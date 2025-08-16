Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket !

Recherche
EQUIPE DE FRANCE - Coup dur pour Frédéric Fauthoux. Selon L’Equipe, les Bleus devront se passer de Vincent Poirier, son élément le plus expérimenté, forfait pour le Championnat d’Europe après qu’il a contracté une blessure au genou droit.
Après des examens approfondis au genou, Vincent Poirier est forfait pour l’EuroBasket, selon L’Equipe.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Alors que Frédéric Fauthoux comptait l’intérieur de l’Anadolu Efes parmi ses cadres d’un groupe France rajeuni, Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) ne disputera pas l’EuroBasket à cause d’une blessure au genou droit contractée jeudi 14 août face à l’Espagne, selon nos confrères de L’Equipe.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Vincent Poirier.jpg
Vincent POIRIER
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 31 ans (17/10/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
9
#167
REB
6,5
#39
PD
2,5
#122

L’intérieur semblait en difficulté depuis le début de la prépa, et avait dû quitter prématurément le parquet de Badalone jeudi. Le sélectionneur, présent en conférence de presse ce vendredi, nous confiait que son joueur “était déçu de ne pas rester sur le terrain à Badalone” mais que, “par précaution, on a décidé de ne pas le faire rejouer”.

Avant que le verdict ne tombe, Frédéric Fauthoux avait dans tous les cas prévu de “ne pas prendre de risques, d’anticiper” en l’exemptant de la deuxième confrontation face à l’Espagne ce samedi, tout comme Zaccharie Risacher, qui soigne une contusion au coude droit. Suite aux examens médicaux passés à la veille du France – Espagne, il a été conclu que l’intérieur souffrait encore trop du genou droit et qu’il ne serait pas pleinement remis pour le 27 août, date à laquelle l’EuroBasket débute.

Rédaction

En plus de devoir se passer de son élément le plus expérimenté, du haut de ses 62 sélections à 31 ans, Frédéric Fauthoux doit entamer une nouvelle réflexion quant à son remplacement dans la liste des douze où il semblait être assuré de figurer grâce à son pedigree en Bleu. Un retour de Moussa Diabaté, récemment coupé, pourrait être envisagé, en vue d’une association très prometteuse avec Alexandre Sarr. Yoan Makoundou, qui dispose de davantage d’expérience en basket FIBA, peut également être une option crédible ; à moins de tenter l’improbable option Rudy Gobert, avec un gros rôle en perspective pour pallier l’absence de Poirier, qui laissera quoi qu’il arrive un vide important dans la structuration du groupe France.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
pierre69
Rudy Gobert? Comment peut on écrire une telle bêtise?
Répondre
(0) J'aime
etilyeti
Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy ! Rudy !
Répondre
(0) J'aime
skeeter
Cette absence est plus problématique quantitativement que qualitativement. Poirier à mes yeux n'est pas un top pivot européen à qui l'on peut confier les clefs du jeu intérieur, même s'il est parfait en backup. Mam peut apporter tout autant, et autant profiter de cette échéance pour responsabiliser les jeunes , car en toute franchise je ne vois pas cette EDF ramener une médaille cette année (tant mieux si je me trompe).
Répondre
(0) J'aime
da_yeti
Sur le poste 5, après Wemby, Rudy et Lessort, voilà que Poirier est lui aussi out (nos 4 meilleurs). Ça fait beaucoup trop pour un seul poste !
Répondre
(0) J'aime
doubleti
Gobert ??? Sérieux ???? Et pourquoi pas Georges Vestris ???? Diabaté est la seule option logique à mes yeux.
Répondre
(0) J'aime
