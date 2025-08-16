Vincent Poirier forfait pour l’EuroBasket !

Alors que Frédéric Fauthoux comptait l’intérieur de l’Anadolu Efes parmi ses cadres d’un groupe France rajeuni, Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) ne disputera pas l’EuroBasket à cause d’une blessure au genou droit contractée jeudi 14 août face à l’Espagne, selon nos confrères de L’Equipe.

PROFIL JOUEUR Vincent POIRIER Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 31 ans (17/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 9 #167 REB 6,5 #39 PD 2,5 #122

L’intérieur semblait en difficulté depuis le début de la prépa, et avait dû quitter prématurément le parquet de Badalone jeudi. Le sélectionneur, présent en conférence de presse ce vendredi, nous confiait que son joueur “était déçu de ne pas rester sur le terrain à Badalone” mais que, “par précaution, on a décidé de ne pas le faire rejouer”.

Avant que le verdict ne tombe, Frédéric Fauthoux avait dans tous les cas prévu de “ne pas prendre de risques, d’anticiper” en l’exemptant de la deuxième confrontation face à l’Espagne ce samedi, tout comme Zaccharie Risacher, qui soigne une contusion au coude droit. Suite aux examens médicaux passés à la veille du France – Espagne, il a été conclu que l’intérieur souffrait encore trop du genou droit et qu’il ne serait pas pleinement remis pour le 27 août, date à laquelle l’EuroBasket débute.

En plus de devoir se passer de son élément le plus expérimenté, du haut de ses 62 sélections à 31 ans, Frédéric Fauthoux doit entamer une nouvelle réflexion quant à son remplacement dans la liste des douze où il semblait être assuré de figurer grâce à son pedigree en Bleu. Un retour de Moussa Diabaté, récemment coupé, pourrait être envisagé, en vue d’une association très prometteuse avec Alexandre Sarr. Yoan Makoundou, qui dispose de davantage d’expérience en basket FIBA, peut également être une option crédible ; à moins de tenter l’improbable option Rudy Gobert, avec un gros rôle en perspective pour pallier l’absence de Poirier, qui laissera quoi qu’il arrive un vide important dans la structuration du groupe France.