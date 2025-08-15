Deux nouveaux joueurs ménagés : les 12 Bleus pour la 2e confrontation contre l’Espagne

L’équipe de France masculine ne peut décidément pas évoluer au complet dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Pour l’acte II contre l’Espagne samedi 16 août, deux nouveaux joueurs sont laissés au repos : Vincent Poirier et Zaccharie Risacher.

Des examens pour Poirier, blessure sans gravité pour Risacher

Après le quatuor Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Mam’ Jaiteh et Yoan Makoundou contre le Monténégro, puis Sylvain Francisco contre la Grande-Bretagne et de nouveau Isaïa Cordinier lors du match en Espagne, un nouveau duo va donc observer de loin leurs partenaires.

Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) va en effet passer des examens médicaux pour son genou droit. À Badalone, sur une tentative de contre d’un joueur espagnol, l’intérieur de l’Anadolu Efes a semblé souffrir de cette partie du corps.

PROFIL JOUEUR Vincent POIRIER Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 31 ans (17/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 9 #167 REB 6,5 #39 PD 2,5 #122

Sur le banc tricolore à Bercy, il sera accompagné en civil de Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans). Le choix n°1 de la Draft NBA 2024 souffre d’une contusion musculaire au coude droit.

PROFIL JOUEUR Zaccharie RISACHER Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 205 cm Âge: 20 ans (08/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 0 #609 REB 1 #547 PD 0 #604

Ainsi, Vincent Poirier et Zaccharie Risacher manqueront à l’appel pour tenter de réaliser la passe de deux contre l’Espagne. Après onze ans sans victoire face à la Roja, l’équipe de France masculine a enfin mis fin à la disette en s’imposant à Badalone jeudi (67-75). Portés par un collectif solide et les performances de cadres comme Guerschon Yabusele, Matthew Strazel ou Jaylen Hoard, les Bleus ont affiché un visage séduisant malgré une adresse extérieure encore perfectible.

Frédéric Fauthoux, toujours invaincu à la tête de la sélection, s’est montré satisfait de la prestation défensive et de l’état d’esprit, tout en appelant à plus de concentration et de rythme offensif. Avec un dernier test prévu à Bercy contre cette même Espagne, le sélectionneur voit dans cette victoire des bases solides pour aborder l’Euro. Ce second France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50 ce samedi 16 août.