Équipe de France

Deux nouveaux joueurs ménagés : les 12 Bleus pour la 2e confrontation contre l’Espagne

Équipe de France - Pour le 2e match de préparation contre l'Espagne, les Bleus auront de nouveau des joueurs au repos. Après Isaïa Cordinier lors de l'acte I, c'est cette fois Vincent Poirier et Zaccharie Risacher qui sont préservés pour la rencontre à Bercy.
|
00h00
Résumé
Vincent Poirier va passer des examens pour son genou.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

L’équipe de France masculine ne peut décidément pas évoluer au complet dans sa préparation à l’EuroBasket 2025. Pour l’acte II contre l’Espagne samedi 16 août, deux nouveaux joueurs sont laissés au repos : Vincent Poirier et Zaccharie Risacher.

Des examens pour Poirier, blessure sans gravité pour Risacher

Après le quatuor Elie Okobo, Isaïa Cordinier, Mam’ Jaiteh et Yoan Makoundou contre le Monténégro, puis Sylvain Francisco contre la Grande-Bretagne et de nouveau Isaïa Cordinier lors du match en Espagne, un nouveau duo va donc observer de loin leurs partenaires.

Vincent Poirier (2,13 m, 31 ans) va en effet passer des examens médicaux pour son genou droit. À Badalone, sur une tentative de contre d’un joueur espagnol, l’intérieur de l’Anadolu Efes a semblé souffrir de cette partie du corps.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Vincent Poirier.jpg
Vincent POIRIER
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 31 ans (17/10/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
9
#167
REB
6,5
#39
PD
2,5
#122

Sur le banc tricolore à Bercy, il sera accompagné en civil de Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans). Le choix n°1 de la Draft NBA 2024 souffre d’une contusion musculaire au coude droit.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zaccharie Risacher.jpg
Zaccharie RISACHER
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 20 ans (08/04/2005)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
0
#609
REB
1
#547
PD
0
#604

Ainsi, Vincent Poirier et Zaccharie Risacher manqueront à l’appel pour tenter de réaliser la passe de deux contre l’Espagne. Après onze ans sans victoire face à la Roja, l’équipe de France masculine a enfin mis fin à la disette en s’imposant à Badalone jeudi (67-75). Portés par un collectif solide et les performances de cadres comme Guerschon Yabusele, Matthew Strazel ou Jaylen Hoard, les Bleus ont affiché un visage séduisant malgré une adresse extérieure encore perfectible.

LIRE AUSSI

Frédéric Fauthoux, toujours invaincu à la tête de la sélection, s’est montré satisfait de la prestation défensive et de l’état d’esprit, tout en appelant à plus de concentration et de rythme offensif. Avec un dernier test prévu à Bercy contre cette même Espagne, le sélectionneur voit dans cette victoire des bases solides pour aborder l’Euro. Ce second France – Espagne est à suivre en clair sur La Chaîne L’Équipe, à partir de 20h50 ce samedi 16 août.

LIRE AUSSI
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Commentaires

silk
Je ne sais pas exactement ce qu'il se passe avec Poirier mais depuis le début de la préparation il est complètement en travers. Du coup le poste de pivot est fragilisé et c'est un peu inquiétant pour la suite.
Répondre
(1) J'aime
thegachette
C'est dommage surtout que les deux ont besoin de prendre du rythme et de la confiance.
Répondre
(1) J'aime
athenes93
Victoire contre l'Espagne, l'enflammade alors que ce n'est même pas un match officiel 🤣 A voir dans les phases finales, ce qui comptera vraiment 💪
Répondre
(0) J'aime
