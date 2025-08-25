Un ancien Espoir de l’AS Monaco change de club en Lituanie

À l’instar de Sylvain Francisco et Daryl Doualla, un autre Français semble se plaire en Lituanie : le meneur Christopher Tsamas. Joueur de la NKL depuis la saison dernière, il va poursuivre sa route en seconde division lituanienne.

Chris Tsamas (1,85 m, 23 ans) a fait ses débuts en Lituanie en début d’année 2025 dans l’une des équipes de la capitale, le Stekas Vilnius. Participant à la seconde partie de saison, il s’est directement bien intégré, en étant le 2e meilleur marqueur de son équipe. En 13 matchs joués, il a compilé 13,5 points à 40% aux tirs et 3,9 passes décisives pour 1,3 ballon perdu en 28 minutes de jeu en moyenne. Désormais, il va évoluer au Palanga Olimpas, dans un club d’une ville balnéaire sur les rives de la mer Baltique.

Avant de prendre la direction de la Lituanie, Christopher Tsamas a joué en France après un cursus de cinq ans aux États-Unis. Meneur des Espoirs de l’AS Monaco en 2022-2023, il a ensuite effectué ses premières gammes chez les professionnels, à Orchies en NM1, où il avait un petit rôle en sortie de banc (3,6 points en 9 minutes en moyenne).