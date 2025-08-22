Darryl Doualla change de club en Lituanie
Daryl Doualla a été embauché par le club de Gargždai
Parti s’expatrier en 2021 après le sacre de l’ASVEL lors du Trophée du Futur, Daryl Doualla (1,95 m, 21 ans) n’est pas encore enclin à revenir en France.
Au contraire, l’arrière originaire de Savigny-le-Temple a quasiment trouvé une seconde maison en Lituanie, où il a déjà disputé quatre saisons : une avec le Pieno Zvaigzdes l’an dernier et trois sous les couleurs de Nevezis, dont la dernière en date, 2024/25, où il a initié une relance (6,8 points à 46%, 1,8 rebond et 1,3 passe décisive) après un exercice 2023/24 raté.
Désormais, l’ancien minime de Marne-la-Vallée s’apprête à aborder l’an 5 en LKL. Réputé pour ses qualités défensives, Daryl Doualla s’est engagé avec Gargždai, réintroduit en LKL, un an après avoir fait faillite, afin de remplacer le BC Wolves.
Commentaires