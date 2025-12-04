William Howard de retour à la compétition en Espagne

William Howard (2,03 m, 32 ans) retrouve la Liga Endesa. Sans club depuis la fin de saison dernière, l’ailier français s’est engagé avec Grenade pour tenter d’aider la formation andalouse à se relancer.

PROFIL JOUEUR William HOWARD Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 32 ans (25/10/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 8,8 #85 REB 2,8 #119 PD 1,6 #96

Le retour de William Howard en Liga Endesa

Après plusieurs mois sans club, William Howard va rejouer en Espagne. Chema De Lucas a annoncé l’arrivée de l’ailier français à Grenade, actuel dernier du championnat. Le club cherchait à renforcer son secteur extérieur et a misé sur l’expérience du poste 3/4 de 32 ans.

Howard connaît la Liga Endesa. La saison passée, il avait évolué à Gérone avant de terminer l’exercice à Nanterre. En 2024-2025, il a disputé un total de 5 matchs en Espagne pour 8,8 points, 2,8 rebonds et 1,6 passe décisive, et 12 rencontres en Betclic ELITE pour 9,4 points, 5,3 rebonds et 1,4 passe.

ÚLTIMA HORA: El Coviran Granada ha atado el fichaje de William Howard (2,03 m.; 32 a.). El alero/ala-pívot francés acabó la pasada temporada en el Nanterre tras pasar por el Bàsquet Girona. También militó en el Joventut en la 2022-23. — Chema de Lucas (@chemadelucas) December 3, 2025

Un renfort d’expérience pour Grenade

Grenade traverse un début de saison compliqué, avec une seule victoire en huit journées. Le club espère que l’arrivée d’un joueur polyvalent, capable d’occuper les postes d’ailier et d’ailier fort, apportera un impact immédiat.

En Andalousie, Howard retrouvera un autre Français : le meneur Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans), également passé par la sélection nationale. La présence de deux joueurs connaissant le haut niveau européen pourrait aider Grenade à stabiliser son collectif.

PROFIL JOUEUR Jonathan ROUSSELLE Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 35 ans (07/02/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 6,4 #138 REB 1,4 #195 PD 3,1 #26

Une carrière dense entre France, NBA et Europe

Howard, né le 25 octobre 1993 à Montbrison, possède un parcours riche : passé par le Centre fédéral, la New Hope Academy puis Gravelines-Dunkerque, il a ensuite évolué à Denain, Hyères-Toulon, Limoges, avant de rejoindre la G-League puis les Houston Rockets en two-way contract sur la saison 2019-2020.

De retour en Europe, il a porté les couleurs de l’ASVEL, Badalone, Le Mans, Gérone puis Nanterre. Son palmarès en club inclut notamment une Coupe de France (2021) et deux titres de champion de France (2021 et 2022). Il a également été sélectionné au All-Star Game LNB en 2016 et 2017. Après trois saisons difficiles, le Ligérien espère se relancer à Grenade, et relancer sa nouvelle équipe au passage.