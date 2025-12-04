Recherche
Liga Endesa

William Howard de retour à la compétition en Espagne

Liga Endesa - William Howard effectue son retour à la compétition. L’international français rejoint Grenade, lanterne rouge de Liga Endesa, comme l’a révélé Chema De Lucas.
|
00h00
Résumé
Écouter
William Howard de retour à la compétition en Espagne

William Howard, ici sous les couleurs de Badalone, va connaître un troisième club en Espagne

Crédit photo : acb Photo / D. Grau

William Howard (2,03 m, 32 ans) retrouve la Liga Endesa. Sans club depuis la fin de saison dernière, l’ailier français s’est engagé avec Grenade pour tenter d’aider la formation andalouse à se relancer.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_William Howard.jpg
William HOWARD
Poste(s): Ailier
Taille: 203 cm
Âge: 32 ans (25/10/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / Liga Endesa
PTS
8,8
#85
REB
2,8
#119
PD
1,6
#96

Le retour de William Howard en Liga Endesa

Après plusieurs mois sans club, William Howard va rejouer en Espagne. Chema De Lucas a annoncé l’arrivée de l’ailier français à Grenade, actuel dernier du championnat. Le club cherchait à renforcer son secteur extérieur et a misé sur l’expérience du poste 3/4 de 32 ans.

Howard connaît la Liga Endesa. La saison passée, il avait évolué à Gérone avant de terminer l’exercice à Nanterre. En 2024-2025, il a disputé un total de 5 matchs en Espagne pour 8,8 points, 2,8 rebonds et 1,6 passe décisive, et 12 rencontres en Betclic ELITE pour 9,4 points, 5,3 rebonds et 1,4 passe.

Un renfort d’expérience pour Grenade

Grenade traverse un début de saison compliqué, avec une seule victoire en huit journées. Le club espère que l’arrivée d’un joueur polyvalent, capable d’occuper les postes d’ailier et d’ailier fort, apportera un impact immédiat.

En Andalousie, Howard retrouvera un autre Français : le meneur Jonathan Rousselle (1,88 m, 35 ans), également passé par la sélection nationale. La présence de deux joueurs connaissant le haut niveau européen pourrait aider Grenade à stabiliser son collectif.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jonathan Rousselle.jpg
Jonathan ROUSSELLE
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 35 ans (07/02/1990)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
6,4
#138
REB
1,4
#195
PD
3,1
#26

Une carrière dense entre France, NBA et Europe

Howard, né le 25 octobre 1993 à Montbrison, possède un parcours riche : passé par le Centre fédéral, la New Hope Academy puis Gravelines-Dunkerque, il a ensuite évolué à Denain, Hyères-Toulon, Limoges, avant de rejoindre la G-League puis les Houston Rockets en two-way contract sur la saison 2019-2020.

De retour en Europe, il a porté les couleurs de l’ASVEL, Badalone, Le Mans, Gérone puis Nanterre. Son palmarès en club inclut notamment une Coupe de France (2021) et deux titres de champion de France (2021 et 2022). Il a également été sélectionné au All-Star Game LNB en 2016 et 2017. Après trois saisons difficiles, le Ligérien espère se relancer à Grenade, et relancer sa nouvelle équipe au passage.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

