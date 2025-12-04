Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague

EuroLeague - Kenneth Faried, recruté début novembre par le Panathinaïkos pour pallier la longue absence de Mathias Lessort, vient de signer un mois parfait et décroche le titre de MVP en EuroLeague. Une ascension express pour l’ancien joueur NBA, arrivé comme pigiste.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague

Kenneth Faried est le MVP du mois de novembre en EuroLeague

Crédit photo : Julie Dumélié

Kenneth Faried (2,03 m, 36 ans) a rejoint le Panathinaïkos début novembre dans un contexte d’urgence sportive, alors que Mathias Lessort restait très éloigné d’un retour. Un mois plus tard, l’intérieur américain est devenu l’un des visages les plus marquants de l’EuroLeague, au point d’être nommé MVP de novembre.

PROFIL JOUEUR
Kenneth FARIED
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 36 ans (19/11/1989)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Esake
PTS
11,5
#40
REB
9
#2
PD
0,5
#122

Le contexte Lessort au moment de l’arrivée de Kenneth Faried

Le 7 novembre dernier, les nouvelles concernant Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) étaient particulièrement préoccupantes. Victime d’une blessure à la jambe le 19 décembre 2024, l’international français n’était toujours pas remis, malgré un bref retour lors du Final Four 2025. Ses examens de début novembre à Athènes avaient été jugés « décevants » par Nova Sports, confirmant que sa jambe « n’était pas prête à supporter la charge d’un retour à la compétition ». Depuis, on sait que le Martiniquais a du repasser sur la table d’opération, pour soigner sa cheville cette fois.

Le Panathinaïkos devait alors composer sans ses trois pivots : Lessort, Omer Yurtseven et Richaun Holmes. Face à cette pénurie, le club grec s’est tourné vers Kenneth Faried, alors tout juste auteur d’un double-double à Taïwan et passé par Reggio d’Émilie la saison précédente. EuroHoops rapportait qu’il avait reçu une offre de deux mois, assortie d’une option pour finir la saison.

Kenneth Faried, de pigiste à joueur majeur du mois

Arrivé le 9 novembre, Faried ne s’est entraîné qu’une seule fois avant de faire ses débuts en EuroLeague. Et tout est allé très vite. Durant le mois de novembre, il a compilé 13,5 points à 64,5% de réussite aux tirs, 7,5 rebonds – dont 4 offensifs – et 2 contres par rencontre. Grâce à cette activité débordante, il a porté le Pana vers un 4-0 parfait.

Sur le podcast EuroLeague & Friends : MVP Talk, il raconte cette intégration éclair : « Je ne savais pas à quoi m’attendre… et la prochaine chose que je sais, je joue, je commence, et je contribue en grand pour l’équipe. La chimie était là dès le premier jour », explique-t-il.

Ergin Ataman a lui aussi été marqué par son énergie. Faried raconte : « Je lui dis ‘Hey coach, ravi de te rencontrer’, et il me répond ‘Woah, je sens ton énergie instantanément’. On s’est compris instantanément ».

Des performances immédiates et décisives

Son premier match, chez le Paris Basketball, donne le ton : 17 points, 10 rebonds et 3 contres pour une victoire à l’extérieur. Puis 16 points et 8 rebonds au Real Madrid, avant une ligne complète à Athènes contre Dubai (9 points, 5 rebonds, 4 passes, 4 contres). Il boucle le mois avec 12 points et 7 rebonds face au Partizan Belgrade.

Depuis son arrivée, le Panathinaïkos a bondi à 9 victoires et 4 défaites, passant ainsi co-leader de l’EuroLeague à la fin du mois.

Un engouement massif autour de “The Manimal”

Déjà très apprécié en NBA, Faried retrouve une popularité encore plus marquante en Grèce : « J’ai été Kenneth Faried ‘The Manimal’ en NBA… mais ici, c’est ce sentiment multiplié par 10. Je veux toujours rendre cet amour, car ils me donnent l’énergie pour me battre chaque soir », dit-il.

L’Américain est désormais l’un des joueurs les plus enthousiasmants de la compétition.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Kenneth Faried est le MVP du mois de novembre en EuroLeague
EuroLeague
00h00Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
William Howard, ici sous les couleurs de Badalone, va connaître un troisième club en Espagne
Liga Endesa
00h00William Howard de retour à la compétition en Espagne
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
Coupe de France Féminine
00h00Aucun club de LF2 ne verra les quarts, l’ASVEL remporte la seule confrontation 100% LBWL
Coupe de France Masculine
00h00Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle
1 / 0
Livenews NBA
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
1 / 0