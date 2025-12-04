Pigiste au Pana, cet ancien fort joueur NBA est le MVP du mois en EuroLeague

Kenneth Faried (2,03 m, 36 ans) a rejoint le Panathinaïkos début novembre dans un contexte d’urgence sportive, alors que Mathias Lessort restait très éloigné d’un retour. Un mois plus tard, l’intérieur américain est devenu l’un des visages les plus marquants de l’EuroLeague, au point d’être nommé MVP de novembre.

Le contexte Lessort au moment de l’arrivée de Kenneth Faried

Le 7 novembre dernier, les nouvelles concernant Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) étaient particulièrement préoccupantes. Victime d’une blessure à la jambe le 19 décembre 2024, l’international français n’était toujours pas remis, malgré un bref retour lors du Final Four 2025. Ses examens de début novembre à Athènes avaient été jugés « décevants » par Nova Sports, confirmant que sa jambe « n’était pas prête à supporter la charge d’un retour à la compétition ». Depuis, on sait que le Martiniquais a du repasser sur la table d’opération, pour soigner sa cheville cette fois.

Le Panathinaïkos devait alors composer sans ses trois pivots : Lessort, Omer Yurtseven et Richaun Holmes. Face à cette pénurie, le club grec s’est tourné vers Kenneth Faried, alors tout juste auteur d’un double-double à Taïwan et passé par Reggio d’Émilie la saison précédente. EuroHoops rapportait qu’il avait reçu une offre de deux mois, assortie d’une option pour finir la saison.

Kenneth Faried, de pigiste à joueur majeur du mois

Arrivé le 9 novembre, Faried ne s’est entraîné qu’une seule fois avant de faire ses débuts en EuroLeague. Et tout est allé très vite. Durant le mois de novembre, il a compilé 13,5 points à 64,5% de réussite aux tirs, 7,5 rebonds – dont 4 offensifs – et 2 contres par rencontre. Grâce à cette activité débordante, il a porté le Pana vers un 4-0 parfait.

Sur le podcast EuroLeague & Friends : MVP Talk, il raconte cette intégration éclair : « Je ne savais pas à quoi m’attendre… et la prochaine chose que je sais, je joue, je commence, et je contribue en grand pour l’équipe. La chimie était là dès le premier jour », explique-t-il.

Ergin Ataman a lui aussi été marqué par son énergie. Faried raconte : « Je lui dis ‘Hey coach, ravi de te rencontrer’, et il me répond ‘Woah, je sens ton énergie instantanément’. On s’est compris instantanément ».

Des performances immédiates et décisives

Son premier match, chez le Paris Basketball, donne le ton : 17 points, 10 rebonds et 3 contres pour une victoire à l’extérieur. Puis 16 points et 8 rebonds au Real Madrid, avant une ligne complète à Athènes contre Dubai (9 points, 5 rebonds, 4 passes, 4 contres). Il boucle le mois avec 12 points et 7 rebonds face au Partizan Belgrade.

Depuis son arrivée, le Panathinaïkos a bondi à 9 victoires et 4 défaites, passant ainsi co-leader de l’EuroLeague à la fin du mois.

Un engouement massif autour de “The Manimal”

Déjà très apprécié en NBA, Faried retrouve une popularité encore plus marquante en Grèce : « J’ai été Kenneth Faried ‘The Manimal’ en NBA… mais ici, c’est ce sentiment multiplié par 10. Je veux toujours rendre cet amour, car ils me donnent l’énergie pour me battre chaque soir », dit-il.

L’Américain est désormais l’un des joueurs les plus enthousiasmants de la compétition.