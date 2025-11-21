Recherche
EuroLeague

Mathias Lessort va repasser par la case opération

À l'étranger - Quasiment un an après sa blessure, Mathias Lessort va une nouvelle fois se faire opérer. Cette fois de la cheville, pour réparer son cartilage. Un des meilleurs spécialistes au monde va s'occuper de lui au Portugal.
00h00
Mathias Lessort va repasser par la case opération

Le retour à la compétition de Mathias Lessort retardé

Crédit photo : Julie Dumélié

Le cauchemar n’en finit plus pour Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans). Après sa traumatisante fracture en plein match en décembre 2024, le pivot français a tenté par deux fois de revenir. Une première fois en mai pour le Final Four (32 minutes jouées au total, mais plus rien après), et une seconde fois pour débuter cette saison 2025/26. Mais deux fois, il a rechuté, n’étant tout simplement pas prêt à reprendre la compétition. Ce qui lui a aussi coûté la fin de saison dernière en Grèce, et l’EuroBasket avec l’équipe de France.

Alors qu’il s’entraînait il y a quelques semaines, Lessort a ressenti des douleurs en bas de la jambe gauche – celle qu’il a fracturée. Les examens du Panathinaïkos ont détecté un nouveau problème : un œdème osseux à la cheville gauche. Une mauvaise nouvelle qui concerne sa jambe fracturée, et est directement liée à celle-ci.

Enfin tourner la page ?

« Son retour à la compétition est retardé, puisque la protection de la santé des joueurs est prioritaire pour nous. Son retour aux activités de l’équipe sera communiqué exclusivement par le club » communiquait le Panathinaïkos le 7 novembre dernier. Deux semaines plus tard, nouvelle mise à jour : le pivot martiniquais va devoir se faire opérer. « Lundi [24 novembre], il subira une intervention chirurgicale arthroscopique pour réparer les lésions cartilagineuses de sa cheville gauche. »

Le club tient à préciser qu’il va être opéré par « l’un des plus grands spécialistes orthopédiques au monde. » Il ira à Porto dans le nord du Portugal pour cela, où opère ce spécialiste de la discipline, le Professeur Niek van Dijk. Et sera accompagné par le staff médical du Panathinaïkos, pour vérifier que tout se passe bien.

C’est en effet une décision importante pour le club grec, actuellement troisième de l’EuroLeague, mais à qui manque son pivot doublement nommé dans la All-EuroLeague First Team avant sa blessure (2023, 2024). D’autant plus que les deux autres pivots Omer Yursteven et Richaun Holmes sont aussi blessés, mais plus pour longtemps.

Le Panathinaïkos va cependant devoir se passer de Lessort, qu’ils ont prolongé jusqu’en 2028, pendant encore quelques temps. Pour cause, une telle opération nécessite plusieurs semaines voire mois de récupération et de rééducation. Le club n’a pas communiqué sur sa durée d’absence. Mais espère que cette nouvelle opération permettra enfin la fin de ce cauchemar.

Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

gypaete64
Pas bon tout ça. Pas sûr qu'il arrivera à retrouver son niveau d'avant. Je suis triste pour lui car c'est un super joueur et ça a l'air d'être un mec bien. Force à lui
phailicks
Courage Mathias!
doubleti
C'est un guerrier, il va revenir !!!! Un pivot peut jouer jusqu'à 38 ans et être efficace. Cela sera le cas pour lui !!!
