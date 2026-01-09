Recherche
BCL

Badalone accueillera le Final Four de BCL 2026

BCL - "Berceau du basketball espagnol", la ville catalane de Badalone organisera le Final Four de BCL 2026 dans son mythique Palau. Le point final de la compétition sera donné pendant le week-end du 7 au 9 mai prochain.
|
00h00
Badalone accueillera le Final Four de BCL 2026

Badalone a été désignée ville hôte du Final Four de BCL 2026.

Crédit photo : ACB Photos, Mariano Pozo

La Basketball Champions League a choisi d’élire domicile en Catalogne (Espagne) pour son Final Four 2026. Dans un communiqué sur leur site, les organisateurs ont annoncé que Badalone accueillera les demi-finales et finale de BCL en mai prochain, dans son historique Palau. De quoi faire de la ville espagnole « la capitale européenne du basket » le temps d’un weekend, s’est enthousiasmé le maire de Badalone Xavier Garcia Albiol.

LIRE AUSSI

 

Une première pour le « berceau du basketball espagnol »

Pour sa dixième saison d’existence, la BCL a choisi une « salle chargée d’histoire » comme écrin finale à sa compétition. En effet, le Palau n’avait jamais accueilli de « finale internationale de clubs de l’envergure de la BCL » avant 2026, bien qu’il restera à jamais lié à certains grands moments de l’histoire de notre sport. C’est sur ce même parquet que la « Dream Team » américaine s’était imposée en finale des Jeux Olympiques de 1992 face à la Croatie, avec quelques stars comme Michael Jordan, Magic Johnson ou Drazen Petrovic sur le parquet.

Considérée comme le « berceau du basketball espagnol » par sa municipalité, Badalona s’est donc engagée à accueillir pour la première fois une finale de clubs européenne après quelques preuves de sa capacité sur les dernières années. La Copa del Rey de 2023 s’était achevée au Palau, avec un succès de l’Unicaja Malaga face à Tenerife. Tenerife où s’était justement jouée le premier Final Four de l’existence de la BCL en 2016.

LIRE AUSSI

Les rencontres décisives de la compétition se tiendront lors du weekend du 7 au 9 mai 2026, en pleine Festa Major. De quoi enrober le spectacle et la tension sur le parquet d’une atmosphère positive, avec des concerts, des processions et de nombreuses attractions touristiques dans toute la ville.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
