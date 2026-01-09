Mathéo Leray bat son record de passes et qualifie l’Élan Chalon pour le Top 16

Mathéo Leray (1,90 m, 22 ans) a franchi un cap ce jeudi 8 janvier 2026. Lors du match retour du play-in de Ligue des Champions (BCL), remporté par l’Élan Chalon contre les Grecs de Patras (92-82), le meneur chalonnais a signé la meilleure performance de sa jeune carrière professionnelle à la passe décisive. Avec 12 offrandes, il efface son précédent record, établi à deux reprises à 11 passes, et s’impose comme l’un des hommes forts de la soirée au Colisée.

Un record personnel et une qualification européenne

Déjà auteur de deux matchs à 11 passes décisives par le passé – le 26 novembre 2024 en Coupe de France face à Roanne puis le 8 février 2025 lors d’une victoire du Stade Rochelais contre l’ESSM Le Portel (96-73) en Betclic ELITE – Mathéo Leray a cette fois passé un cap supplémentaire. En signant un double-double à 12 points et 12 passes, assorti d’un impressionnant +26 au +/- , le meneur a guidé Chalon vers une qualification prestigieuse pour le Top 16 de la BCL.

Arrivé à l’intersaison 2025 en provenance de La Rochelle, le champion d’Europe U20 2023, formé dans les Mauges notamment au sein du centre de formation de Cholet, confirme son adaptation au plus haut niveau. Un temps freiné par une blessure, il est de retour à la compétition depuis début décembre et monte progressivement en puissance sous les ordres d’Elric Delord.

Leray s’occupe de tout

Le Journal de Saône-et-Loire a parfaitement résumé l’influence du meneur chalonnais sur la rencontre. « Elric Delord l’a compris : ce jeudi soir, il peut s’appuyer sur Mathéo Leray. Doit, même. Résultat : le garçon joue la quasi-intégralité du troisième quart. Une évidence. Le meneur continue son récital. Enchaîne les caviars façon alley-oop pour Gaudoux puis Justyn Mutts », écrit le quotidien local, qui souligne aussi sa capacité à prendre le jeu à son compte.

Entre lecture du jeu, vista et agressivité ponctuelle vers le cercle, Leray a incarné le tempo chalonnais, notamment dans le troisième quart-temps, moment clé où l’Élan a fait la différence avant de résister au retour grec.

Une confirmation dans un rôle clé

À 22 ans, Mathéo Leray continue de tracer son chemin en Betclic ELITE et sur la scène européenne. En championnat, il affiche 4,6 points, 2,6 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne en 8 matchs. En BCL, ses statistiques montent à 7,3 points, 1,8 rebond et 6,5 passes décisives en 6 rencontres. Des chiffres qui traduisent son impact croissant dans la rotation chalonnaise.

PROFIL JOUEUR Mathéo LERAY Poste(s): Meneur Taille: 190 cm Âge: 22 ans (25/03/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,6 #169 REB 2,6 #113 PD 4,5 #17

Cette performance référence face à Patras pourrait bien marquer un tournant dans sa saison. Pour l’Élan Chalon, elle symbolise aussi la montée en puissance d’un meneur capable d’orienter le jeu et de faire briller ses partenaires au meilleur moment.