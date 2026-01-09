Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Orléans diminué pour le Centrico face à Blois ?

ELITE 2 - Alors que le guichet fermé a été annoncé au Co'MET, l'équipe d'Orléans pourrait quant à elle ne pas afficher complet face à Blois. La présence de son meilleur rebondeur est encore "incertaine" selon Lamine Kébé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Orléans diminué pour le Centrico face à Blois ?

Orléans pourrait composer sans son meilleur rebondeur lors du Centrico face à Blois dimanche.

Crédit photo : Cécile Thomas

L’affiche a déjà tout d’un choc pour ouvrir l’année 2026. Ce dimanche 11 janvier (16h05), l’Orléans Loiret Basket reçoit l’ADA Blois, pour le comte de la 18e journée d’ELITE 2. Le Centrico aura une saveur encore plus particulière cette année, puisqu’il oppose les deux actuels co-leaders du championnat ! La suprématie régionale est en jeu, mais aussi la place de seul leader pendant que le vaincu peut tomber à la 3e place derrière Roanne. De quoi susciter un engouement exceptionnel : les 9800 places de l’aréna se sont vendues comme des petits pains, en 15 minutes chrono !

Si l’affluence n’est plus une question avec ce guichet fermé donc, une incertitude majeure continue de planer à Orléans. Le coach Lamine Kébé pourra-t-il compter sur la présence de toutes ses forces ? La question demeure à trois jours du choc, car le Néerlandais Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) est toujours « incertain », comme le confie le technicien à nos confrères de La République du Centre.

LIRE AUSSI

Pivot titulaire de l’OLB, Nathan Kuta « est en protocole de reprise » depuis plusieurs jours, lui qui avait été touché au tendon d’un pied avant Noël. Cette blessure gênante l’avait empêché de tenir sa place contre Aix-Maurienne le 23 décembre, mais pas contre Gries Souffel le 27, plaçant les sensations du Néerlandais au centre de la question.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Nathan Kuta.jpg
Nathan KUTA
Poste(s): Pivot
Taille: 205 cm
Âge: 25 ans (28/04/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,6
#86
REB
6,6
#9
PD
1,5
#112

Orléans sans son meilleur rebondeur ?

Si le staff « fait tout pour » qu’il soit présent au Centrico, Lamine Kébé n’a cependant « pas de garanties » à apporter au moment de répondre à nos confrères. L’absence de Nathan Kuta serait forcément préjudiciable pour les locaux, qui se trouveraient privés de leur meilleur rebondeur cette saison. Le joueur de 25 ans tourne à 6,6 rebonds de moyenne, ce qui le place parmi les dix meilleurs de la division. Il apporte également 9,6 points près du cercle, et près d’un contre et une interception par match…

LIRE AUSSI

Hormis Kuta, tous les autres joueurs du groupe orléanais sont disponibles. Y compris le nouveau meneur du club Marek Klassen, arrivé la semaine passée après la fin de l’expérience Xavier Johnson dans le Loiret. Le meneur canadien honorera sa première cape devant le public de Co’MET face à Blois, qui l’avait un temps pisté avant d’opter pour Myles Mack, lui aussi qualifié pour le Centrico. Les Blésois aborderont eux le match dans une excellente dynamique. Et pour cause, ils viennent de faire tomber la JL Bourg pour se hisser en quart-de-finale de Coupe de France pour la première fois de leur histoire.

LIRE AUSSI
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
ELITE 2
00h00Orléans diminué pour le Centrico face à Blois ?
ELITE 2
00h00Luka Nikolic de retour : l’espoir renaît à Challans avant le déplacement à Caen
Florian Léopold va manquer le derby entre Roanne et le SCABB
ELITE 2
00h00Florian Léopold forfait avec Roanne pour le derby face à Saint-Chamond
BCL
00h00Le contreur manceau TaShawn Thomas rentre dans l’histoire de la BCL
BCL
00h00Badalone accueillera le Final Four de BCL 2026
Nanterre - Monaco dans Pro Basketball Manager 2026
Médias
00h00Soldes sur Pro Basketball Manager 2026 : le jeu est à -25 %, le moment idéal pour se lancer
EuroLeague
00h00Dans le silence de la Movistar Arena, le Real bat le Maccabi et Walter Tavares devient le meilleur rebondeur de l’histoire de l’EuroLeague
Loïs Gendrey arrive à Chartres après une belle pige à Poissy
NM1
00h00Loïs Gendrey rebondit à Chartres, Mathéo Radnic engagé comme pigiste médical
Will Cherry, ici sous les couleurs d'un club iranien, va découvrir le championnat de France avec la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg engage un vétéran passé par la NBA et l’EuroLeague
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Ousmane Dieng enfin de retour et utilisé par Oklahoma City face à Memphis ?
Chet Holmgren sera absent ce vendredi pour la rencontre face aux Grizzlies
NBA
00h00Oklahoma City Thunder : un champion en proie au doute ?
Le meneur du Jazz vit seulement sa 3ème saison NBA
NBA
00h00Keyonte George, l’étoile montante qui porte le Jazz
L'intérieur des Warriors accumule les expulsions depuis plusieurs saisons
NBA
00h00Draymond Green critique ouvertement l’arbitrage NBA
L'hommage a eu lieu avant le match face aux Cavaliers
NBA
00h00Les Timberwolves rendent hommage à Renee Good, tuée par un agent de l’ICE
Rudy Gobert est dans la forme de sa vie sur ce début d'année 2026
NBA
00h00Rudy Gobert toujours plus fort, c’est le tube de l’hiver
Après une longue série de défaites, le coach des Pacers passe la barre des 1000 victoires
NBA
00h00Rick Carlisle rejoint le club des 1000 victoires : un exploit historique pour l’entraîneur des Pacers
Anthony Davis figure parmi les noms fréquemment cités dans les rumeurs de transfert
NBA
00h00La trade deadline NBA 2026 pourrait être explosive
L'ancien Bad Boy a croisé la route de Jordan à de nombreuses reprises
NBA
00h00Isiah Thomas relance le débat GOAT en choisissant LeBron James plutôt que Michael Jordan
Avdija possède un dossier sérieux pour le All Star Game
NBA
00h00Deni Avdija brille avec 41 points face aux Rockets dans une victoire sur le fil
1 / 0