Orléans diminué pour le Centrico face à Blois ?

L’affiche a déjà tout d’un choc pour ouvrir l’année 2026. Ce dimanche 11 janvier (16h05), l’Orléans Loiret Basket reçoit l’ADA Blois, pour le comte de la 18e journée d’ELITE 2. Le Centrico aura une saveur encore plus particulière cette année, puisqu’il oppose les deux actuels co-leaders du championnat ! La suprématie régionale est en jeu, mais aussi la place de seul leader pendant que le vaincu peut tomber à la 3e place derrière Roanne. De quoi susciter un engouement exceptionnel : les 9800 places de l’aréna se sont vendues comme des petits pains, en 15 minutes chrono !

Si l’affluence n’est plus une question avec ce guichet fermé donc, une incertitude majeure continue de planer à Orléans. Le coach Lamine Kébé pourra-t-il compter sur la présence de toutes ses forces ? La question demeure à trois jours du choc, car le Néerlandais Nathan Kuta (2,05 m, 25 ans) est toujours « incertain », comme le confie le technicien à nos confrères de La République du Centre.

Pivot titulaire de l’OLB, Nathan Kuta « est en protocole de reprise » depuis plusieurs jours, lui qui avait été touché au tendon d’un pied avant Noël. Cette blessure gênante l’avait empêché de tenir sa place contre Aix-Maurienne le 23 décembre, mais pas contre Gries Souffel le 27, plaçant les sensations du Néerlandais au centre de la question.

PROFIL JOUEUR Nathan KUTA Poste(s): Pivot Taille: 205 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9,6 #86 REB 6,6 #9 PD 1,5 #112

Orléans sans son meilleur rebondeur ?

Si le staff « fait tout pour » qu’il soit présent au Centrico, Lamine Kébé n’a cependant « pas de garanties » à apporter au moment de répondre à nos confrères. L’absence de Nathan Kuta serait forcément préjudiciable pour les locaux, qui se trouveraient privés de leur meilleur rebondeur cette saison. Le joueur de 25 ans tourne à 6,6 rebonds de moyenne, ce qui le place parmi les dix meilleurs de la division. Il apporte également 9,6 points près du cercle, et près d’un contre et une interception par match…

Hormis Kuta, tous les autres joueurs du groupe orléanais sont disponibles. Y compris le nouveau meneur du club Marek Klassen, arrivé la semaine passée après la fin de l’expérience Xavier Johnson dans le Loiret. Le meneur canadien honorera sa première cape devant le public de Co’MET face à Blois, qui l’avait un temps pisté avant d’opter pour Myles Mack, lui aussi qualifié pour le Centrico. Les Blésois aborderont eux le match dans une excellente dynamique. Et pour cause, ils viennent de faire tomber la JL Bourg pour se hisser en quart-de-finale de Coupe de France pour la première fois de leur histoire.