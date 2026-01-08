Recherche
ELITE 2

L’ADA Blois pourra compter sur son nouveau meneur pour le choc des titans à Orléans

ELITE 2 - Myles Mack est officiellement qualifié par la LNB pour évoluer en ELITE 2. L’ADA Blois pourra aligner son nouveau meneur américain ce dimanche à Orléans, pour le très attendu Centrico à CO’Met.
00h00
Le nouveau meneur de l’ADA Blois fera ses débuts ce dimanche à Orléans, pour le Centrico à CO’Met

Crédit photo : ADA Blois

Blois n’aura pas tardé à combler le vide laissé par le départ d’Eric Nottage. Quelques jours seulement après l’annonce du transfert de son meneur titulaire vers la Belgique, le club blésois a validé l’arrivée de Myles Mack (1,78 m, 32 ans). Désormais qualifié, le meneur américain pourra effectuer ses débuts officiels sous ses nouvelles couleurs ce dimanche 11 janvier, sur le parquet d’Orléans, dans l’enceinte de CO’Met, à l’occasion du « Centrico » pour le choc de cette 18e journée d’ELITE 2.

Soulager un secteur arrière sous tension

L’arrivée de Myles Mack tombe à point nommé pour le staff blésois. Depuis le départ de Nottage et la blessure de Timothé Vergiat, les jeunes Talis Soulhac et Maxime Sconard ont été fortement sollicités sur la mène. À la création, Mack devra apporter de la stabilité, de l’expérience et une capacité à gérer le tempo, dans un championnat d’ELITE 2 toujours aussi exigeant.

Le sommet : Orléans vs Blois

C’est l’affiche que tout le monde attend, le véritable choc de cette journée. Le leader blésois se déplace chez son dauphin orléanais pour un duel qui sent la poudre. Au-delà de la rivalité régionale, c’est la première place du championnat qui est en jeu pour en ce début d’année 2026. Blois va tenter de creuser l’écart pour s’envoler en tête, tandis qu’Orléans a l’occasion rêvée de frapper un grand coup et de prouver qu’ils sont les patrons légitimes du championnat. Un choc de prestige où la moindre erreur se paiera cash. Ce Centrico devant 10 000 personnes offrira un contexte particulier et une atmosphère annoncée électrique pour la première apparition du nouveau chef d’orchestre américain sous le maillot blésois.

Blois
Blois
Orléans
Orléans
ELITE 2
ELITE 2
