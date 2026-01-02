Recherche
ELITE 2

Orléans se sépare officiellement de Xavier Johnson

ELITE 2 - Actuellement en tête du championnat, l'Orléans Loiret Basket s'est séparé de son meneur américain Xavier Johnson, dont le rendement était en-deçà des attentes fixées par Lamine Kébé en vue du titre. Des pistes sont déjà explorées pour le remplacer.
00h00
Orléans se sépare officiellement de Xavier Johnson

Xavier Johnson ne portera plus le maillot d’Orléans en 2026.

Crédit photo : Cécile Thomas

Écarté du groupe orléanais lors du dernier match de 2025 remporté face à l’Alliance Sport Alsace (75-67) samedi 27 décembre, Xavier Johnson ne portera plus le maillot du co-leader d’ELITE 2. Le club a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec le meneur américain, dont le rendement n’a jamais vraiment convaincu le staff de Lamine Kébé.

Un électro-choc attendu par Lamine Kébé

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Acunsa Gipuzkoa, en deuxième division espagnole, Xavier Johnson n’a jamais réellement trouvé sa place dans le collectif orléanais. L’ancien joueur de Pittsburgh et Indiana à la fac ne tournait qu’à 7 points, 3,8 passes décisives de moyenne en championnat. Trop peu pour compenser la frustration qu’il pouvait parfois susciter.

La débâcle contre Aix-Maurienne (84-68) le 23 décembre avait sonné le glas de son aventure orléanaise, alors que ses statistiques n’avaient en rien pesé dans la rencontre pour l’OLB. Le meneur, qui n’était plus compatible avec les ambitions de titre de l’OLB, n’était pas apparu au match suivant face à Gries.

Bien que co-leader d’ELITE 2, Orléans a donc décidé de provoquer un électro-choc dans ses rangs, alors que Lamine Kébé pointait du doigt le manque de réponses pour le haut niveau de son groupe. Des premiers effets devront rapidement être observés car le prochain rendez-vous s’annonce capital. Le premier match de 2026 pour Orléans est… une réception du co-leader Blois, le dimanche 11 janvier prochain (16h05).

Le duel entre les deux clubs leaders devraient se prolonger sur le marché des meneurs, car Blésois comme Orléanais se penchent sur un même dossier. Le nom de l’ancien portelois et limougeaud Marek Klassen (1,85 m, 33 ans) circule autour des deux formations. Son profil expérimenté mais surtout « son aura très positive » saluée par Eric Girard la saison passée répondrait aux besoins du club du Loiret, dont il était le bourreau en fin de saison dernière…

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
