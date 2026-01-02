Orléans se sépare officiellement de Xavier Johnson

Écarté du groupe orléanais lors du dernier match de 2025 remporté face à l’Alliance Sport Alsace (75-67) samedi 27 décembre, Xavier Johnson ne portera plus le maillot du co-leader d’ELITE 2. Le club a annoncé sur les réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec le meneur américain, dont le rendement n’a jamais vraiment convaincu le staff de Lamine Kébé.

D’un commun accord, Xavier Johnson et Orléans Loiret Basket ont décidé de mettre fin à leur collaboration 🤝 L’OLB le remercie vivement pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. #TousOLB pic.twitter.com/1FeZWgd0p3 — OrléansLoiretBasket (@OLB45) January 2, 2026

Un électro-choc attendu par Lamine Kébé

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Acunsa Gipuzkoa, en deuxième division espagnole, Xavier Johnson n’a jamais réellement trouvé sa place dans le collectif orléanais. L’ancien joueur de Pittsburgh et Indiana à la fac ne tournait qu’à 7 points, 3,8 passes décisives de moyenne en championnat. Trop peu pour compenser la frustration qu’il pouvait parfois susciter.

La débâcle contre Aix-Maurienne (84-68) le 23 décembre avait sonné le glas de son aventure orléanaise, alors que ses statistiques n’avaient en rien pesé dans la rencontre pour l’OLB. Le meneur, qui n’était plus compatible avec les ambitions de titre de l’OLB, n’était pas apparu au match suivant face à Gries.

PROFIL JOUEUR Xavier JOHNSON Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 26 ans (14/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine PTS 2 #571 REB 0 #623 PD 5 #66

Bien que co-leader d’ELITE 2, Orléans a donc décidé de provoquer un électro-choc dans ses rangs, alors que Lamine Kébé pointait du doigt le manque de réponses pour le haut niveau de son groupe. Des premiers effets devront rapidement être observés car le prochain rendez-vous s’annonce capital. Le premier match de 2026 pour Orléans est… une réception du co-leader Blois, le dimanche 11 janvier prochain (16h05).

Le duel entre les deux clubs leaders devraient se prolonger sur le marché des meneurs, car Blésois comme Orléanais se penchent sur un même dossier. Le nom de l’ancien portelois et limougeaud Marek Klassen (1,85 m, 33 ans) circule autour des deux formations. Son profil expérimenté mais surtout « son aura très positive » saluée par Eric Girard la saison passée répondrait aux besoins du club du Loiret, dont il était le bourreau en fin de saison dernière…