Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Malgré le co-leadership, Orléans va changer de meneur : Xavier Johnson sur le départ

ELITE 2 - L'Orléans Loiret Basket a beau être revenu à hauteur de Blois en tête du classement de l’ELITE 2, le club a décidé de trancher sur son poste de meneur. Selon La République du Centre, l’aventure de Xavier Johnson à l’OLB touche à sa fin.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré le co-leadership, Orléans va changer de meneur : Xavier Johnson sur le départ

Xavier Johnson va quitter l’Orléans Loiret Basket

Crédit photo : Cécile Thomas

L’Orléans Loiret Basket a terminé l’année 2025 sur une bonne note comptable. Vainqueur de l’Alliance Sport Alsace (75-67) ce samedi 27 décembre, pendant que Blois chutait lourdement contre Roanne (66-80), le club du Loiret a retrouvé la première place du classement de l’ELITE 2. Un contexte sportif favorable qui n’empêche pourtant pas une décision forte en interne.

Xavier Johnson écarté, contrat en passe d’être rompu

Selon La République du CentreXavier Johnson (1,91 m, 26 ans) n’a pas été aligné pour ce dernier match de l’année au CO’Met parce que son contrat serait sur le point d’être rompu. Le meneur américain aurait été averti de la décision dès le jour de Noël, signe que la réflexion était déjà bien avancée du côté de l’OLB.

Arrivé l’été dernier en provenance de la deuxième division espagnole, l’ancien joueur des universités de Pittsburgh et Indiana n’a jamais réellement trouvé sa place dans le collectif orléanais. Seul Américain de l’effectif, il affichait cette saison des statistiques modestes : 7 points, un peu moins de 4 passes décisives de moyenne et une évaluation autour de 6,8. Des chiffres jugés insuffisants pour un joueur censé donner le tempo et guider l’équipe vers le titre.

LIRE AUSSI

 

Une fin annoncée après la débâcle d’Aix-Maurienne

La lourde défaite concédée mardi 23 décembre à Aix-Maurienne (84-68) a marqué un tournant. Pour sa dernière apparition sous le maillot orléanais, Xavier Johnson avait compilé 6 points et 4 passes décisives, sans réellement peser sur la rencontre.

Après cette prestation, la frustration était clairement apparue chez Lamine Kébé. « Je commence à en avoir vraiment marre de cette récurrence : il va falloir que ça change très vite », avait lâché le technicien, pointant une incapacité collective à répondre aux exigences du haut de tableau.

PROFIL JOUEUR
Xavier JOHNSON
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 26 ans (14/10/1999)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
2
#571
REB
0
#623
PD
5
#66

Un choix fort malgré la première place

Traditionnellement peu enclin à multiplier les ajustements en cours de saison, l’Orléans Loiret Basket semble cette fois avoir estimé que le rendement du meneur n’était plus compatible avec ses ambitions. Même revenu en tête de l’ELITE 2 à la trêve hivernale, le club a donc choisi d’anticiper, avec l’objectif clair de se donner les moyens de viser le titre.

Reste désormais à savoir quel profil sera ciblé pour reprendre les clés du jeu orléanais dès la reprise du championnat, dans un contexte où la moindre erreur pourrait coûter cher dans une lutte pour la montée qui s’annonce plus disputée que jamais. Sachant que le prochain match est contre l’autre co-leader, Blois, le dimanche 11 janvier prochain.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Orléans
Orléans
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
Betclic ELITE
00h00ITW Mbaye Ndiaye, au All-Star Game un an après sa rupture des ligaments croisés : « Je veux juste être épanoui sur le terrain »
Stéphane Eberlin a-t-il coaché son dernier match à Caen ce samedi 27 décembre ?
ELITE 2
00h00Caen termine 2025 par une lourde claque à Poitiers, Stéphane Eberlin sur un siège éjectable ?
Jordan Caroline va quitter Saint-Quentin pour Vilnius
Betclic ELITE
00h00Avant-dernier, Saint-Quentin perd Jordan Caroline, en route pour le Rytas Vilnius
Xavier Johnson va quitter l'Orléans Loiret Basket
ELITE 2
00h00Malgré le co-leadership, Orléans va changer de meneur : Xavier Johnson sur le départ
Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont signé une très grosse victoire à Blois pour terminer l'année 2025
ELITE 2
00h00Dernière soirée de l’année en ELITE 2 : Roanne frappe fort à Blois, Orléans co-leader à la trêve
ELITE 2
00h00Un Daniel Oladapo record porte La Rochelle face à l’Élan Béarnais
Betclic ELITE
00h00ITW Gérald Ayayi, All-Star choletais au moyen de « plusieurs années de travail et de patience »
Betclic Élite
00h00ITW Gavin Ware, un nom « à jamais gravé dans l’histoire du championnat » grâce au All-Star Game
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud a marqué 19 points dans une victoire des Kings
NBA
00h00Maxime Raynaud s’affirme à Sacramento, Diawara titulaire à New York
Victor Wembanyama au dunk sur Cody Williams lors de San Antonio - Utah
NBA
00h00De retour dans le cinq, Victor Wembanyama marque 32 points mais San Antonio se fait surprendre par Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?
Isaiah Thomas, ici avec Charlotte le 9 mars 2022, veut jouer en EuroLeague
NBA
00h00Isaiah Thomas aimerait jouer en EuroLeague : « Je veux juste jouer »
NBA
00h00Bilal Coulibaly réussit son meilleur match de la saison dans une victoire : « Je me sens en confiance »
Draymond Green a bien joué face aux Dallas Mavericks pour Noël
NBA
00h00Draymond Green et Steve Kerr se réconcilient après leur altercation virale
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
NBA
00h00Anthony Davis se blesse encore, les Mavericks s’inclinent face aux Warriors le jour de Noël
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander reconnaît la supériorité des Spurs après trois défaites consécutives
NBA
00h00Les Rockets écrasent les Lakers : domination totale à Los Angeles, J.J. Reddick en colère
1 / 0