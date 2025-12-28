Malgré le co-leadership, Orléans va changer de meneur : Xavier Johnson sur le départ

L’Orléans Loiret Basket a terminé l’année 2025 sur une bonne note comptable. Vainqueur de l’Alliance Sport Alsace (75-67) ce samedi 27 décembre, pendant que Blois chutait lourdement contre Roanne (66-80), le club du Loiret a retrouvé la première place du classement de l’ELITE 2. Un contexte sportif favorable qui n’empêche pourtant pas une décision forte en interne.

Xavier Johnson écarté, contrat en passe d’être rompu

Selon La République du Centre, Xavier Johnson (1,91 m, 26 ans) n’a pas été aligné pour ce dernier match de l’année au CO’Met parce que son contrat serait sur le point d’être rompu. Le meneur américain aurait été averti de la décision dès le jour de Noël, signe que la réflexion était déjà bien avancée du côté de l’OLB.

Arrivé l’été dernier en provenance de la deuxième division espagnole, l’ancien joueur des universités de Pittsburgh et Indiana n’a jamais réellement trouvé sa place dans le collectif orléanais. Seul Américain de l’effectif, il affichait cette saison des statistiques modestes : 7 points, un peu moins de 4 passes décisives de moyenne et une évaluation autour de 6,8. Des chiffres jugés insuffisants pour un joueur censé donner le tempo et guider l’équipe vers le titre.

Une fin annoncée après la débâcle d’Aix-Maurienne

La lourde défaite concédée mardi 23 décembre à Aix-Maurienne (84-68) a marqué un tournant. Pour sa dernière apparition sous le maillot orléanais, Xavier Johnson avait compilé 6 points et 4 passes décisives, sans réellement peser sur la rencontre.

Après cette prestation, la frustration était clairement apparue chez Lamine Kébé. « Je commence à en avoir vraiment marre de cette récurrence : il va falloir que ça change très vite », avait lâché le technicien, pointant une incapacité collective à répondre aux exigences du haut de tableau.

Un choix fort malgré la première place

Traditionnellement peu enclin à multiplier les ajustements en cours de saison, l’Orléans Loiret Basket semble cette fois avoir estimé que le rendement du meneur n’était plus compatible avec ses ambitions. Même revenu en tête de l’ELITE 2 à la trêve hivernale, le club a donc choisi d’anticiper, avec l’objectif clair de se donner les moyens de viser le titre.

Reste désormais à savoir quel profil sera ciblé pour reprendre les clés du jeu orléanais dès la reprise du championnat, dans un contexte où la moindre erreur pourrait coûter cher dans une lutte pour la montée qui s’annonce plus disputée que jamais. Sachant que le prochain match est contre l’autre co-leader, Blois, le dimanche 11 janvier prochain.