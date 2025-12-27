Recherche
ELITE 2

Dernière soirée de l’année en ELITE 2 : Roanne frappe fort à Blois, Orléans co-leader à la trêve

ELITE 2 - L’ELITE 2 a bouclé son année 2025 ce samedi 27 décembre avec une soirée dense et riche en enseignements. La grosse victoire de Roanne à Blois a rebattu les cartes en tête du championnat, permettant à Orléans de revenir à hauteur de l’ADA à la trêve hivernale, pendant que Châlons-Reims s’invitait dans le Top 4.
00h00
Dernière soirée de l'année en ELITE 2 : Roanne frappe fort à Blois, Orléans co-leader à la trêve

Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont signé une très grosse victoire à Blois pour terminer l’année 2025

Crédit photo : ADA Blois

Après la victoire du Hyères-Toulon la veille contre Antibes pour lancer cette 17e journée, la dernière soirée de l’année a confirmé que rien n’est figé dans ce championnat d’ELITE 2. Si la victoire de La Rochelle sur le parquet de l’Élan béarnais (81-82) avait déjà animé le week-end (résumé à retrouver en annexe), le choc de la soirée se jouait bien au Jeu de Paume.

Roanne fait tomber Blois et relance totalement la course à la première place

La Chorale de Roanne a frappé un grand coup en s’imposant avec autorité à Blois (66-80). Dans une rencontre parfaitement maîtrisée, les Choraliens ont livré une première mi-temps quasi parfaite (+16 à la pause, 26-42), étouffant l’ADA Blois à seulement 30 % de réussite.

Malgré l’absence de cadres côté blésois, Roanne n’a jamais relâché son emprise, contrôlant le tempo jusqu’au bout pour s’offrir une victoire référence à l’extérieur. Ce succès permet aux Ligériens de conclure l’année à la troisième place (12 victoires pour 5 défaites), juste derrière le duo de tête, et de s’installer comme un candidat très sérieux à la montée.

BLO
66 80
ROA

Orléans termine l’année co-leader et invaincu à domicile

La défaite de Blois a immédiatement profité à l’Orléans Loiret Basket, solide vainqueur de Gries-Souffel (75-67) au CO’Met. Après un début de match brouillon, l’OLB a haussé le curseur défensif pour prendre définitivement le contrôle avant la pause (39-27).

Devant plus de 9 600 spectateurs, Orléans a su gérer les temps faibles, résister au retour alsacien, puis accélérer dans le money-time pour préserver son invincibilité à domicile. Avec 13 victoires en 17 matches, l’OLB boucle 2025 à hauteur de Blois en tête du championnat. Les deux équipes du Centre-Val de Loire se retrouveront dès la reprise, le 11 janvier au CO’Met, pour un choc déjà très attendu. D’ici là, l’équipe de Lamine Kebe espère avoir signé un nouveau poste 1 pour remplacer Xavier Johnson, dont le départ est entériné.

Châlons-Reims s’impose face à Denain et intègre le Top 4

Autre rencontre clé du haut de tableau, le succès du Champagne Basket face à Denain Voltaire (98-93). Dans un véritable choc, les Marnais ont fait la différence dans la seconde période grâce à leur adresse extérieure et à une grosse intensité collective.

Denain, pourtant revenu devant avant la pause, a payé cher ses difficultés défensives après le repos. « Le meilleur a gagné », reconnaissait Ali Bouziane après la rencontre au micro de La Voix du Nord, soulignant la qualité du match et la supériorité marnaise sur la durée. Cette victoire permet à Châlons-Reims de doubler Denain (les deux équipes sont à 11-6) au classement et de s’installer dans le Top 4 à la trêve.

Les autres résultats : Vichy impressionne, Poitiers et Aix-Maurienne finissent fort

Derrière, Vichy a confirmé son statut d’équipe du haut de tableau en écrasant Quimper (91-55), tandis que Poitiers a largement dominé Caen (90-65) dans une salle de Saint-Éloi à guichets fermés. Les Béliers comme Caen sont actuellement en grande difficulté, et l’avenir de Stéphane Eberlin en Normandie s’assombrit. A contrario, Aix-Maurienne, de son côté, a bien fini l’année 2025. Ce samedi, l’AMSB s’est offert un succès précieux à Challans (72-80), grâce à un dernier quart-temps très abouti.

Enfin, Rouen a signé une victoire importante sur le parquet du Saint-Chamond-Andrézieux Basketball (86-89) avec un tir décisif de Tray Croft à 6 secondes de la fin. Le SCABB avait pourtant pris le meilleur départ (24-11, 10′) avant que le RMB ne domine largement les deuxième et troisième quart-temps. Une autre équipe normande, celle de l’ALM Évreux, est allée s’imposer à Nantes (75-82) devant plus de 4 000 spectateurs. Il faut dire que l’Hermine jouait sans meneurs de métier. C’est la quatrième victoire à l’extérieur d’Évreux cette saison.

Une trêve hivernale sous haute tension

À la pause, l’ELITE 2 offre un classement particulièrement dense : Blois et Orléans co-leaders (13-4), Roanne juste derrière (12-5), puis un peloton très serré pour le Top 6. La reprise, début janvier, s’annonce brûlante, avec en point d’orgue le choc Orléans – Blois dès le 11 janvier. La course à la montée est plus ouverte que jamais.

ELITE 2 – Journée 17
26/12/2025
HTV Hyères-Toulon
87 76
ANT Antibes
27/12/2025
CHA Champagne Basket
98 93
DEN Denain
BLO Blois
66 80
ROA Roanne
POI Poitiers
90 65
CAE Caen
NAN Nantes
75 82
EVR Evreux
ORL Orléans
75 67
ASA Alliance Sport Alsace
VIC Vichy
91 55
QUI Quimper
PAU Pau-Lacq-Orthez
81 82
ROC La Rochelle
SCA SCABB
86 89
ROU Rouen
CHA Challans
72 80
AIX Aix-Maurienne
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Antoine Diot et la Chorale de Roanne ont signé une très grosse victoire à Blois pour terminer l'année 2025
