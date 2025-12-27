Dernière soirée de l’année en ELITE 2 : Roanne frappe fort à Blois, Orléans co-leader à la trêve

Après la victoire du Hyères-Toulon la veille contre Antibes pour lancer cette 17e journée, la dernière soirée de l’année a confirmé que rien n’est figé dans ce championnat d’ELITE 2. Si la victoire de La Rochelle sur le parquet de l’Élan béarnais (81-82) avait déjà animé le week-end (résumé à retrouver en annexe), le choc de la soirée se jouait bien au Jeu de Paume.

Roanne fait tomber Blois et relance totalement la course à la première place

La Chorale de Roanne a frappé un grand coup en s’imposant avec autorité à Blois (66-80). Dans une rencontre parfaitement maîtrisée, les Choraliens ont livré une première mi-temps quasi parfaite (+16 à la pause, 26-42), étouffant l’ADA Blois à seulement 30 % de réussite.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐚𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 ! Enorme victoire de la Chorale sur le parquet du leader ! (66-80) 👊 📅 Place à la trêve, on se retrouve le 9 janvier à la Halle pour le derby de la Loire face au @scabbasket !#ChoraleNation #Elite2 pic.twitter.com/czw5j8n2DD — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) December 27, 2025

Malgré l’absence de cadres côté blésois, Roanne n’a jamais relâché son emprise, contrôlant le tempo jusqu’au bout pour s’offrir une victoire référence à l’extérieur. Ce succès permet aux Ligériens de conclure l’année à la troisième place (12 victoires pour 5 défaites), juste derrière le duo de tête, et de s’installer comme un candidat très sérieux à la montée.

Orléans termine l’année co-leader et invaincu à domicile

La défaite de Blois a immédiatement profité à l’Orléans Loiret Basket, solide vainqueur de Gries-Souffel (75-67) au CO’Met. Après un début de match brouillon, l’OLB a haussé le curseur défensif pour prendre définitivement le contrôle avant la pause (39-27).

Devant plus de 9 600 spectateurs, Orléans a su gérer les temps faibles, résister au retour alsacien, puis accélérer dans le money-time pour préserver son invincibilité à domicile. Avec 13 victoires en 17 matches, l’OLB boucle 2025 à hauteur de Blois en tête du championnat. Les deux équipes du Centre-Val de Loire se retrouveront dès la reprise, le 11 janvier au CO’Met, pour un choc déjà très attendu. D’ici là, l’équipe de Lamine Kebe espère avoir signé un nouveau poste 1 pour remplacer Xavier Johnson, dont le départ est entériné.

Victoire de l’OLB ce soir pour ce dernier match de l’année 2025 et devant près de 9700 personnes à l’Arena ! Merci à toutes et à tous pour cette année riche en émotions ! ✨ 🗓️Rendez-vous le dimanche 11 janvier face à Blois #TousOLB pic.twitter.com/cnzpQEzaTr — OrléansLoiretBasket (@OLB45) December 27, 2025

Châlons-Reims s’impose face à Denain et intègre le Top 4

Autre rencontre clé du haut de tableau, le succès du Champagne Basket face à Denain Voltaire (98-93). Dans un véritable choc, les Marnais ont fait la différence dans la seconde période grâce à leur adresse extérieure et à une grosse intensité collective.

Denain, pourtant revenu devant avant la pause, a payé cher ses difficultés défensives après le repos. « Le meilleur a gagné », reconnaissait Ali Bouziane après la rencontre au micro de La Voix du Nord, soulignant la qualité du match et la supériorité marnaise sur la durée. Cette victoire permet à Châlons-Reims de doubler Denain (les deux équipes sont à 11-6) au classement et de s’installer dans le Top 4 à la trêve.

Et on enchaîne 😤😤 Une nouvelle victoire pour clôturer en beauté cette année 2025 ✨

Nos Champenois s’imposent 98-93 dans un match de haut de tableau devant un public en feu et un Coubertin toujours invaincu 🔥 Place à une semaine de trêve 🔜 Profitez-bien des fêtes 🫶 pic.twitter.com/ewhNhwsNaA — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) December 27, 2025

Les autres résultats : Vichy impressionne, Poitiers et Aix-Maurienne finissent fort

Derrière, Vichy a confirmé son statut d’équipe du haut de tableau en écrasant Quimper (91-55), tandis que Poitiers a largement dominé Caen (90-65) dans une salle de Saint-Éloi à guichets fermés. Les Béliers comme Caen sont actuellement en grande difficulté, et l’avenir de Stéphane Eberlin en Normandie s’assombrit. A contrario, Aix-Maurienne, de son côté, a bien fini l’année 2025. Ce samedi, l’AMSB s’est offert un succès précieux à Challans (72-80), grâce à un dernier quart-temps très abouti.

Enfin, Rouen a signé une victoire importante sur le parquet du Saint-Chamond-Andrézieux Basketball (86-89) avec un tir décisif de Tray Croft à 6 secondes de la fin. Le SCABB avait pourtant pris le meilleur départ (24-11, 10′) avant que le RMB ne domine largement les deuxième et troisième quart-temps. Une autre équipe normande, celle de l’ALM Évreux, est allée s’imposer à Nantes (75-82) devant plus de 4 000 spectateurs. Il faut dire que l’Hermine jouait sans meneurs de métier. C’est la quatrième victoire à l’extérieur d’Évreux cette saison.

Une trêve hivernale sous haute tension

À la pause, l’ELITE 2 offre un classement particulièrement dense : Blois et Orléans co-leaders (13-4), Roanne juste derrière (12-5), puis un peloton très serré pour le Top 6. La reprise, début janvier, s’annonce brûlante, avec en point d’orgue le choc Orléans – Blois dès le 11 janvier. La course à la montée est plus ouverte que jamais.