À Orléans, le rendement de Xavier Johnson interroge déjà

Deuxième d’ELITE 2 à l’approche de la fin de l’année civile, Orléans avance toujours bien comptablement. Pourtant, derrière cette place de dauphin, des signaux d’alerte se multiplient, notamment autour du rendement de Xavier Johnson (1,91 m, 26 ans), le meneur américain arrivé l’été dernier avec l’étiquette de patron offensif. Touché à la main en début de saison, l’enfant de la Virginie peine depuis son retour à justifier son statut, au point de cristalliser une partie des critiques.

Une défaite qui laisse des traces à Aix-Maurienne

La lourde défaite concédée mardi sur le parquet d’Aix-Maurienne (84-68), lors de la 16e journée d’ELITE 2, a ravivé les interrogations. Comme quelques jours plus tôt à Denain, l’Orléans Loiret Basket a rapidement cédé face à l’impact adverse, avant de sombrer après la pause.

À l’issue de la rencontre, Lamine Kébé n’a pas cherché à masquer sa frustration. « Je commence à en avoir vraiment marre de cette récurrence : il va falloir que ça change très vite », a-t-il lâché, dans une colère froide. On a été nuls en attaque. On a été incapables de donner les réponses collectives pour lesquelles on travaille tous les jours. Il va falloir vite comprendre pourquoi, le staff et les joueurs, car si ça se reproduit, il est évident qu’on ne peut pas jouer le haut de tableau. Si on est une équipe qui est seulement capable de gagner à domicile, de temps en temps à l’extérieur mais qui prend sinon -20 à chaque fois, il faut arrêter de parler d’ambitions. »

Xavier Johnson, des chiffres et une influence insuffisants

Dans ce contexte, un nom revient régulièrement : Xavier Johnson. De retour sur les parquets fin octobre après une blessure à la main, le meneur américain affiche pour l’instant des statistiques modestes : 7 points à 34% et 3,8 passes décisives passes décisives de moyenne. Des chiffres loin de ceux attendus pour un joueur censé réguler le tempo, organiser le jeu et prendre ses responsabilités dans les moments chauds.

Après un match à 0 point à 0/3 contre La Rochelle, le natif d’Arlington n’a pas réellement su se rattraper en Savoie : 6 points à 2/8 aux tirs.

Quelques jours après la déconvenue savoyarde, Lamine Kébé est revenu plus globalement sur le niveau individuel de son groupe, au micro d’Ici Orléans. « Bien évidemment que j’attends plus des garçons, tout le monde est concerné. Mais c’est sûr que nous devons être beaucoup plus matures dans la gestion de notre jeu. Il y a des individualités qui doivent hausser le niveau, c’est évident », a-t-il expliqué.

Changer ou patienter ?

Traditionnellement peu adepte des ajustements en cours de saison, le coach orléanais avait déjà fait le choix de la stabilité l’an passé, en conservant Maceo Jack malgré des performances décevantes, rappelle Ici Orléans.

Alors que l’objectif affiché du club reste le titre de champion d’ELITE 2, la question est posée : Orléans peut-il se permettre d’attendre que son meneur retrouve confiance et efficacité, ou faudra-t-il trancher dans les prochaines semaines ? La fin de l’année 2025, avec la réception d’une équipe de l’Alliance Sport Alsace diminuée, pourrait donner des éléments de réponse.