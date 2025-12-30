Deux clubs d’ÉLITE 2 feraient la cour à Marek Klassen

Co-leaders d’ÉLITE 2, l’ADA Blois et l’Orléans Loiret Basket seraient également en concurrence hors terrain sur la piste d’un meneur étranger : Marek Klassen (1,85 m, 33 ans), pisté par les deux clubs selon La République du Centre.

Vainqueur des playoffs d’ÉLITE 2

Le club blésois cherche à pallier le départ d’Eric Nottage, parti de lui-même en Belgique, tandis que l’OLB s’activerait pour remplacer le décevant Xavier Johnson, pas encore officiellement libéré mais qui ne figurait pas sur la feuille de match samedi contre l’Alliance Sport Alsace.

Particulièrement expérimenté, professionnel depuis 2015, déjà passé par neuf pays différents (Roumanie, Angleterre, Turquie, Canada, États-Unis, Ukraine, Pologne, République tchèque, Lettonie, Grèce), Marek Klassen a pu avoir un petit aperçu des joies de l’ÉLITE 2 au printemps dernier, lorsqu’il a pris part aux playoffs avec le barragiste, Le Portel (5,9 points à 40%, 3 rebonds et 3,6 passes décisives en 7 rencontres).

PROFIL JOUEUR Marek KLASSEN Poste(s): Arrière Taille: 185 cm Âge: 33 ans (11/06/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 4,8 #175 REB 1,1 #203 PD 2,8 #49

Débarqué à l’ESSM en février, où son leadership, incarné par « une aura très positive », avait immédiatement séduit Éric Girard, le Canadien a contribué au maintien stelliste, en éliminant notamment… Orléans en demi-finale, avec une excellente performance lors du match retour (10 points à 3/8, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions).

Également passé par Limoges

Marek Klassen est également un nom connu à Limoges, où il a rapidement évolué lors de l’hiver 2023, sans laisser un souvenir impérissable cela dit. Pigiste médical de Javontae Hawkins sous les ordres de Massimo Cancellieri, il avait disputé neuf matchs toutes compétitions confondues, pour 4,3 points de moyenne, avant de se blesser…

Avec deux équipes qui tournent déjà bien, qui n’ont pas spécialement besoin d’un sauveur à la mène, l’enfant de Vancouver pourrait représenter un choix judicieux, en sa qualité de meneur gestionnaire, expérimenté et capable de sanctionner à longue distance quand il le faut (42% lors des playoffs d’ÉLITE 2).