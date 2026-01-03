Recherche
ELITE 2

Orléans engage son ancien bourreau Marek Klassen après le départ de Xavier Johnson

ELITE 2 – Au lendemain du départ de Xavier Johnson, le co-leader du championnat Orléans a annoncé l’arrivée du vétéran Marek Klassen pour le reste de la saison. Une injection d’"expérience et de maturité sur les lignes arrières" pour Lamine Kébé, afin de viser le titre.
00h00
Orléans engage son ancien bourreau Marek Klassen après le départ de Xavier Johnson

Marek Klassen est le nouveau meneur d’Orléans après le départ de Xavier Johnson.

Crédit photo : Alliance Sport Alsace / Nathan Schauer

Actuellement en tête du championnat d’ELITE 2 avec son prochain adversaire Blois, Orléans a procédé à un réajustement de son effectif pour continuer à viser le titre. Après s’être séparé de Xavier Johnson la veille, l’OLB a annoncé dans un communiqué ce samedi l’arrivée du meneur canadien Marek Klassen pour le reste de la saison.

Né à Vancouver, le poste 2/1 connaît le championnat de France, pour avoir rapidement porté le maillot de Limoges en 2023, mais surtout celui du Portel la saison dernière entre février et juin. Doté d’« une aura très positive«  soulignée à l’époque par Éric Girard, le Canadien avait contribué au maintien de l’ESSM en Betclic ELITE. Il avait notamment éliminé… Orléans en demi-finale, avec 10 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 3 interceptions au match retour.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Marek Klassen.jpg
Marek KLASSEN
Poste(s): Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 33 ans (11/06/1992)

Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
4,8
#175
REB
1,1
#203
PD
2,8
#49

« Il va nous aider à continuer à gagner »

Le bourreau de l’OLB rejoint désormais le Loiret pour y amener « son expérience et sa maturité sur les lignes arrières », choses recherchées et soulignées par Lamine Kébé dans le communiqué d’officialisation. « C’est un gros shooteur avec une grande qualité de passes, quelqu’un qui a beaucoup de vécu et qui va nous aider à continuer à gagner », a poursuivi le technicien français.

Bien que co-leader d’ELITE 2, Lamine Kébé ne se satisfaisait pas des résultats de son équipe, pointant du doigt la manière et le manque de réponses pour le haut niveau de son groupe. La première victime de l’électrochoc provoqué était Xavier Johnson, dont le contrat a été rompu vendredi 2 janvier. L’Américain n’avait jamais vraiment trouvé sa place dans le collectif orléanais. Il ne tournait qu’à 7 points, 3,8 passes décisives de moyenne en championnat, trop peu pour compenser la frustration qu’il pouvait parfois susciter.

Avec l’arrivée de Klassen comme nouveau meneur pour réaffirmer les ambitions du club, des premiers effets devront rapidement être observés car le prochain rendez-vous s’annonce capital. Le premier match de 2026 pour Orléans est… une réception du co-leader Blois, le dimanche 11 janvier prochain (16h05). L’ADA s’était d’ailleurs penchée sur le dossier Klassen pour remplacer Eric Nottage, avant d’opter pour un autre joueur.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
