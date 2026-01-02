Recherche
ELITE 2

Blois a trouvé le remplaçant d’Eric Nottage : ce sera un ancien de Denain

ÉLITE 2 - L'ADA Blois s'est offert le service du meneur miniature américain Myles Mack, en provenance de deuxième division italienne. Le remplaçant d'Eric Nottage est déjà arrivé à Blois et fera ses débuts lors du Centrico contre Orléans le 11 janvier.
|
Blois a trouvé le remplaçant d’Eric Nottage : ce sera un ancien de Denain

Le communiqué d’annonce du club

Crédit photo : ADA Blois

L’ADA Blois n’aura pas attendu bien longtemps. À peine quelques jours après l’annonce surprise du départ vers la Belgique d’un Eric Nottage en quête de plus de responsabilités, le club blésois a déjà trouvé son remplaçant. Et ce juste avant le retour de la mini-trêve du Nouvel An. Le club vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux ce vendredi 2 décembre. Le remplaçant de Nottage au poste 1 est un autre américain au profil similaire, en la personne de Myles Mack (1,78 m, 32 ans).

LIRE AUSSI

Un passage vite oublié à Denain

Le natif du New Jersey n’est pas un nom inconnu de la deuxième division française. Et pour cause, il avait évolué une demi-saison à Denain, à l’époque où le championnat s’appelait encore Pro B, en 2021/22. Il n’en avait d’ailleurs pas laissé un très bon souvenir. Malgré ses 11,5 points et 4,6 passes décisives de moyenne, « il joue en marchant, il n’est pas agressif » pestait son coach de l’époque Rémy Valin. « On a un meneur de jeu qui ne met pas de rythme… À un moment donné, stop quoi ! »

Depuis, le meneur miniature a fait un petit tour de la Méditerranée, en Hongrie, Turquie puis Italie. Sa dernière expérience en deuxième division italienne avec Vigaveno en Lombardie s’est bien passée, avec 14,3 points à 48% aux tirs (dont 36,2% à 3-points), 2,6 rebonds, 5,8 passes décisives et 1,7 interception en 30 minutes de moyenne.

Débuts le 11 janvier contre Orléans ? 

Ce sont justement ses pourcentages aux tirs qui ont intéressé les dirigeants de l’ADA Blois. « Myles est capable de faire jouer une équipe tout en étant une menace constante grâce à un tir extérieur de grande qualité » a analysé David Morabito. « C’est un joueur avec un vrai talent offensif et un très gros tir » a renchéri Julien Monclar, GM. L’équipe shoote beaucoup (7e plus gros volume d’ÉLITE 2) et bien (6e meilleur pourcentage) à 3-points, et a besoin de joueurs qui collent à cette identité. D’autant plus qu’Eric Nottage tournait à 39% derrière la ligne.

À la création, Mack pourra soulager les jeunes Talis Soulhac et Maxime Sconard, forcément sur-utilisés depuis le départ de Nottage et la blessure de Timothé Vergiat ces deux derniers matchs. Le joueur formé à Rutgers en NCAA est déjà arrivé à Blois et a rencontré ses nouveaux coéquipiers. « Compte tenu des délais d’obtention de la lettre de sortie, il est peu probable que Myles puisse faire ses débuts lundi lors du match de Coupe de France face à la JL Bourg [ce 5 janvier, ndlr]. En revanche, nous pourrons compter sur lui pour le Centrico le 11 janvier à CO’Met » précise le communiqué de l’ADA.

LIRE AUSSI

Ces derniers jours, le club était aussi sur le dossier Marek Klassen, autre meneur d’expérience. Mais il y avait la concurrence de leurs rivaux orléanais. Ces derniers ont maintenant la voie libre pour récupérer le meneur canadien. Reste à voir qui aura fait la meilleure pioche dans cette course disputée à la montée. Première réponse dans neuf jours, pour un derby très attendu.

