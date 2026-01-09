Recherche
BCL

Le contreur manceau TaShawn Thomas rentre dans l’histoire de la BCL

BCL - En plus de contribuer à la qualification de son équipe pour le top 16 de la compétition, le Manceau TaShawn Thomas a inscrit son nom en tête des meilleurs contreurs de l'histoire de la compétition.
00h00
Le contreur manceau TaShawn Thomas rentre dans l’histoire de la BCL

TaShawn Thomas est désormais le meilleur contreur de l’histoire de la BCL.

Crédit photo : FIBA

La soirée de jeudi 8 janvier était particulièrement belle pour le Mans, mais elle l’était encore plus pour son intérieur TaShawn Thomas (2,03 m, 32 ans). Auteur d’un contre lors du large succès à Antarès face à Mersin, l’Américain inscrit son nom dans les livres d’histoire de la Basketball Champions League, en devenant le meilleur contreur de la compétition avec 78 unités désormais (série en cours).

LIRE AUSSI

Revenu au Mans la saison passée, TaShawn Thomas dispute cette saison sa septième campagne de BCL, sur dix d’existence. Il y avait fait ses débuts avec Holon en 2018, avant trois campagnes successives avec l’Hapoël Jérusalem (2019-2021). Il avait ensuite manqué la qualification avec le MSB avant une saison à Tortona. L’année 2025-2026 est cette fois-ci la bonne pour les Manceaux, qui ont composté leur billet pour le tableau principal, et même leur participation au top 16 ce jeudi 8 janvier.

78 contres… en 68 matchs

Du haut de ses 32 ans, TaShawn Thomas reste cette année encore une pièce maîtresse du jeu développé par Guillaume Vizade. Sa présence dans la raquette et sa force de dissuasion sont désormais récompensés d’un record, celui de meilleur contreur de l’histoire de la BCL. Avec 78 unités, l’Américain dépasse ainsi son compatriote Michale Kyser (77), qui avait fait les beaux jours de l’Hapoël Holon entre autres.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_TaShawn Thomas.jpg
TaShawn THOMAS
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 32 ans (27/02/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
10,4
#54
REB
3,4
#81
PD
1,6
#91

La statistique est d’autant plus honorable pour Thomas lorsqu’elle est corrélée avec son nombre de matchs en BCL : 68, depuis 2018. Ainsi, TaShawn Thomas tourne à plus de 1,1 block par rencontre.

Au-delà d’être une menace pour les attaquants adverses, il s’illustre aussi par sa capacité à sanctionner les défenses grâce à son volume physique. Cette année, il apporte la bagatelle de 10,4 à 62,3% aux tirs et 3,4 rebonds en championnat ; et 7,5 points à 56% d’adresse et 3,1 rebonds face aux défenses resserrées de BCL.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l'actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
