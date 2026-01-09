Le contreur manceau TaShawn Thomas rentre dans l’histoire de la BCL

La soirée de jeudi 8 janvier était particulièrement belle pour le Mans, mais elle l’était encore plus pour son intérieur TaShawn Thomas (2,03 m, 32 ans). Auteur d’un contre lors du large succès à Antarès face à Mersin, l’Américain inscrit son nom dans les livres d’histoire de la Basketball Champions League, en devenant le meilleur contreur de la compétition avec 78 unités désormais (série en cours).

🎖️ Milestone alert: With his block last night, @taethomas35 has now overtaken Michale Kyser as the all-time blocks leader in #BasketballCL! pic.twitter.com/QKEjxX3nuk — Basketball Champions League (@BasketballCL) January 9, 2026

Revenu au Mans la saison passée, TaShawn Thomas dispute cette saison sa septième campagne de BCL, sur dix d’existence. Il y avait fait ses débuts avec Holon en 2018, avant trois campagnes successives avec l’Hapoël Jérusalem (2019-2021). Il avait ensuite manqué la qualification avec le MSB avant une saison à Tortona. L’année 2025-2026 est cette fois-ci la bonne pour les Manceaux, qui ont composté leur billet pour le tableau principal, et même leur participation au top 16 ce jeudi 8 janvier.

78 contres… en 68 matchs

Du haut de ses 32 ans, TaShawn Thomas reste cette année encore une pièce maîtresse du jeu développé par Guillaume Vizade. Sa présence dans la raquette et sa force de dissuasion sont désormais récompensés d’un record, celui de meilleur contreur de l’histoire de la BCL. Avec 78 unités, l’Américain dépasse ainsi son compatriote Michale Kyser (77), qui avait fait les beaux jours de l’Hapoël Holon entre autres.

PROFIL JOUEUR TaShawn THOMAS Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 32 ans (27/02/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #54 REB 3,4 #81 PD 1,6 #91

La statistique est d’autant plus honorable pour Thomas lorsqu’elle est corrélée avec son nombre de matchs en BCL : 68, depuis 2018. Ainsi, TaShawn Thomas tourne à plus de 1,1 block par rencontre.

Au-delà d’être une menace pour les attaquants adverses, il s’illustre aussi par sa capacité à sanctionner les défenses grâce à son volume physique. Cette année, il apporte la bagatelle de 10,4 à 62,3% aux tirs et 3,4 rebonds en championnat ; et 7,5 points à 56% d’adresse et 3,1 rebonds face aux défenses resserrées de BCL.