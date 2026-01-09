Recherche
ELITE 2

Florian Léopold forfait avec Roanne pour le derby face à Saint-Chamond

ELITE 2 – Florian Léopold manquera le derby ligérien entre Roanne et le SCABB ce mardi soir. Touché à la main lors du dernier match à domicile, l'intérieur de la Chorale est préservé par le staff roannais.
00h00
Florian Léopold forfait avec Roanne pour le derby face à Saint-Chamond

Florian Léopold va manquer le derby entre Roanne et le SCABB

Crédit photo : Chorale de Roanne / Shot by marto

Florian Léopold (2,04 m, 25 ans) ne sera pas de la partie ce vendredi pour le choc entre les deux clubs de la Loire, la Chorale de Roanne et le Saint-Chamond Andrézieux-Bouthéon Basketball (SCABB). Le club roannais a officialisé le forfait de son intérieur via un message publié sur ses réseaux sociaux, indiquant que le joueur est touché à la main et qu’il est ménagé pour cette rencontre importante du calendrier.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Florian Leopold.jpg
Florian LEOPOLD
Poste(s): Pivot
Taille: 204 cm
Âge: 25 ans (28/07/2000)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
9,9
#78
REB
5,6
#28
PD
0,3
#220

Un coup dur dans un derby à enjeu

Arrivé à Roanne à l’intersaison 2024, le Guadeloupéen s’est progressivement imposé comme une pièce importante de la rotation intérieure. En ELITE 2, le pivot de 2,04 m tourne cette saison à 9,9 points et 5,6 rebonds de moyenne en 16 matchs, apportant une présence régulière dans la raquette roannaise.

Son absence intervient dans un contexte particulier, puisque ce derby ligérien face à au SCABB revêt un enjeu comptable non négligeable. Troisième du championnat avec un bilan de 12 victoires pour 5 défaites, la Chorale Roanne Basket pourrait, en cas de succès, revenir à hauteur de l’équipe battue lors du choc des leaders entre l’Orléans Loiret Basket et l’ADA Blois Basket.

Une dynamique positive à préserver

Privée de Léopold, la Chorale devra tout de même s’appuyer sur une dynamique globalement positive. Les Roannais restent sur quatre victoires lors de leurs cinq dernières rencontres, confirmant leur statut d’équipe du haut de tableau dans une ELITE 2 toujours aussi dense.

Passé par le centre de formation de Cholet Basket, le natif des Abymes avait réalisé l’une des ses meilleures rencontres au match aller. Son équipe s’était imposée 79-73 en septembre, et l’intérieur avait compilé 10 points, 7 rebonds et 2 interceptions. Les deux équipes s’étaient aussi affrontées en Coupe de France, mais la Chorale avait été éliminée par son rival.

Aucune date de retour n’a pour l’instant été communiquée par le club, qui précise qu’un point sera fait ultérieurement concernant l’évolution de sa blessure.

