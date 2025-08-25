Recherche
EuroBasket masculin

Premier adversaire des Bleus à l’EuroBasket, la Belgique a dévoilé ses 12 joueurs

EuroBasket - Amoindrie par une cascade de forfaits, la Belgique a annoncé sa liste de 12 joueurs retenus pour le championnat d'Europe, dont les débuts sont prévus contre la France.
00h00
Premier adversaire des Bleus à l’EuroBasket, la Belgique a dévoilé ses 12 joueurs

Ismaël Bako et Hans Vanwijn sont dans les 12 Belges pour l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Première nation sur la route de l’équipe de France à l’EuroBasket, la Belgique a finalisé son roster avant de prendre la direction de Katowice (Pologne). Le sélectionneur Dario Gjergja a annoncé la liste des 12 joueurs qui constituent l’effectif belge.

Trois joueurs LNB dans la liste

Parmi la liste finale belge, on retrouve notamment trois joueurs du giron de la Betclic ELITE. Parmi les chefs de file, l’on retrouve le pivot Ismaël Bako, le nouvel intérieur du Paris Basketball. Également habitué des Belgians Lions, le Saint-Quentinois Loïc Schwartz est également présent, tout comme l’ailier du Limoges CSP, Mamadou Guissé. Les ex-Gravelinois, Hans Vanwijn et Andy Van Vliet, sont également de la partie.

La Belgique a dû faire face à de nombreux forfaits pour l’EuroBasket 2025 : les joueurs NBA, Toumani Camara et Ajay Mitchell, ont déclaré forfait, tandis que l’ex de l’ASVEL, Retin Obasohan, s’est blessé en préparation. Les Belgian Lions vont donc devoir affronter la France, la Slovénie, la Pologne, Israël et l’Islande sans plusieurs de ses leaders habituels.

La Belgique débutera l’EuroBasket 2025 ce jeudi 28 août face à l’équipe de France.

La sélection finale des Belgian Lions

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
