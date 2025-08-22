Recherche
NBA

Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs

Dylan Harper, deuxième choix de la draft NBA, embrasse pleinement son futur statut de sixième homme chez les San Antonio Spurs et se compare à James Harden pour justifier cette approche patiente de sa carrière professionnelle.
00h00
Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs

Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025

Crédit photo : © Lucas Peltier-Imagn Images

Dylan Harper, deuxième choix de la draft NBA, embrasse pleinement son futur statut de sixième homme chez les San Antonio Spurs et se compare à James Harden pour justifier cette approche patiente de sa carrière professionnelle.

 

Sélectionné en deuxième position de la draft NBA, Dylan Harper sait qu’il y a de fortes chances qu’il commence sa carrière NBA en sortant du banc des San Antonio Spurs – et cela ne le dérange absolument pas. Le garde filipino-américain de 19 ans affiche une maturité remarquable face à cette situation.

L’exemple de James Harden comme source d’inspiration

Harper a pris l’exemple du futur Hall of Famer James Harden, qui a commencé comme sixième homme chez les Oklahoma City Thunder avant de devenir une superstar. « Tu n’vas pas avoir les clés tout de suite », a déclaré Harper lors du podcast « 7 PM in Brooklyn » de Carmelo Anthony cet été. « James Harden était avec le Thunder et sortait du banc comme sixième homme pendant 3 à 4 ans, attendant son tour. Tout le monde doit attendre son tour. C’est comme ça que je vois les choses. »

San Antonio dispose d’un arrière-garde bien fourni avec le All-Star De’Aaron Fox, qui a signé une extension de quatre ans pour 229 millions de dollars cet été, et Stephon Castle, élu Rookie of the Year la saison passée. Malgré cette concurrence, Harper a impressionné lors de la Summer League de Las Vegas avec des moyennes de 16,0 points, 4,0 rebonds, 2,0 passes et 1,0 interception en 22,1 minutes sur deux matchs.

Un environnement propice au développement

L’ancien joueur de Rutgers rejoint une franchise des Spurs qui cherche son premier titre NBA depuis 2014. À 19 ans, Harper a confié que rencontrer Tim Duncan et l’entraîneur légendaire Gregg Popovich, désormais président de l’équipe, lui a donné un aperçu de la culture réputée de la franchise.

« Tu vois un entraîneur Hall of Fame et un joueur Hall of Fame dans la salle tous les jours. Je peux puiser dans leur cerveau et poser des questions », a-t-il expliqué. Les Spurs ont également embauché Tim Martin comme entraîneur assistant, un spécialiste du développement qui a déjà travaillé avec Victor Wembanyama, Tyrese Maxey et Trae Young.

Cette attitude altruiste et tournée vers l’équipe a conquis les fans des Spurs, qui ont salué l’approche mature de Harper. Fils de l’ancien garde NBA Ron Harper et de Maria Pizarro, originaire de Bataan aux Philippines, Dylan Harper est devenu une source de fierté croissante parmi les fans de basket aux Philippines et au Texas, où il entame sa carrière professionnelle avec un contrat rookie de quatre ans pour 56 millions de dollars.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
