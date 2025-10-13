Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !

Une page d’histoire s’écrit à Milwaukee Bucks. Les Bucks viennent d’officialiser la signature d’Alex Antetokounmpo avec un contrat two-way, selon Alex Saratsis, directeur général d’Octagon, qui s’est confié à Shams Charania d’ESPN. Le benjamin de la fratrie Antetokounmpo, âgé de 24 ans, rejoint ainsi ses deux frères aînés, Giannis et Thanasis, dans le Wisconsin.

Cette signature marque un moment historique pour la NBA, puisque c’est la première fois que trois frères sont sous contrat actif avec la même équipe. Une réunion de famille qui n’est pas totalement inédite pour Alex, qui connaît déjà bien l’organisation des Bucks.

Un retour familier après des expériences européennes mitigées

Alex Antetokounmpo n’est pas un inconnu dans l’organisation du Wisconsin. Entre 2022 et 2024, il a déjà porté les couleurs du Wisconsin Herd, la filiale G-League des Bucks. Professionnel depuis 2020 et non drafté en 2021, il avait également évolué avec les Raptors 905 en G-League lors de la saison 2021-2022.

Après plusieurs expériences peu concluantes en Europe en 2024, notamment en Lituanie avec Mažeikiai, au Monténégro avec Podgorica, puis en Grèce avec le PAOK et l’Aris, Alex obtient cette fois une véritable opportunité en NBA. La semaine dernière, il avait été libéré par l’Aris Salonique et était attendu de retour en G-League.

Pour faire de la place à Alex, les Bucks ont libéré Jamaree Bouyea de son two-way contract. Cette signature intervient dans un contexte particulier, alors que l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee semble plus incertain que jamais. Après avoir prolongé Thanasis en août, la franchise envoie un message fort en s’attachant les services du troisième frère.

Ce contrat two-way permettra à Alex de faire ses débuts en NBA et d’évoluer principalement avec le Wisconsin Herd, tout en ayant la possibilité de disputer jusqu’à 50 matchs en NBA. Une opportunité unique de voir potentiellement trois des quatre frères Antetokounmpo sur le parquet en même temps lors de la saison 2025-2026.