Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !

NBA - Les Bucks signent Alex Antetokounmpo avec un contrat two-way. Pour la première fois dans l'histoire NBA, trois frères évoluent ensemble dans la même équipe avec des contrats actifs.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !

Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks

Crédit photo : © Kyle Terada-Imagn Images

Une page d’histoire s’écrit à Milwaukee Bucks. Les Bucks viennent d’officialiser la signature d’Alex Antetokounmpo avec un contrat two-way, selon Alex Saratsis, directeur général d’Octagon, qui s’est confié à Shams Charania d’ESPN. Le benjamin de la fratrie Antetokounmpo, âgé de 24 ans, rejoint ainsi ses deux frères aînés, Giannis et Thanasis, dans le Wisconsin.

Cette signature marque un moment historique pour la NBA, puisque c’est la première fois que trois frères sont sous contrat actif avec la même équipe. Une réunion de famille qui n’est pas totalement inédite pour Alex, qui connaît déjà bien l’organisation des Bucks.

Un retour familier après des expériences européennes mitigées

Alex Antetokounmpo n’est pas un inconnu dans l’organisation du Wisconsin. Entre 2022 et 2024, il a déjà porté les couleurs du Wisconsin Herd, la filiale G-League des Bucks. Professionnel depuis 2020 et non drafté en 2021, il avait également évolué avec les Raptors 905 en G-League lors de la saison 2021-2022.

Après plusieurs expériences peu concluantes en Europe en 2024, notamment en Lituanie avec Mažeikiai, au Monténégro avec Podgorica, puis en Grèce avec le PAOK et l’Aris, Alex obtient cette fois une véritable opportunité en NBA. La semaine dernière, il avait été libéré par l’Aris Salonique et était attendu de retour en G-League.

Pour faire de la place à Alex, les Bucks ont libéré Jamaree Bouyea de son two-way contract. Cette signature intervient dans un contexte particulier, alors que l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee semble plus incertain que jamais. Après avoir prolongé Thanasis en août, la franchise envoie un message fort en s’attachant les services du troisième frère.

Ce contrat two-way permettra à Alex de faire ses débuts en NBA et d’évoluer principalement avec le Wisconsin Herd, tout en ayant la possibilité de disputer jusqu’à 50 matchs en NBA. Une opportunité unique de voir potentiellement trois des quatre frères Antetokounmpo sur le parquet en même temps lors de la saison 2025-2026.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Cameron Houindo vient de lancer sa carrière professionnelle chez le KK Cedevita Olimpija
EuroCup
00h00Scouting Report – Houindo, l’intérieur explosif qui fait ses débuts avec le Cedevita Olimpija
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Bali Coulibaly arrive à Tarbes-Lourdes pour remplacer Mike Joseph
NM1
00h00Tarbes-Lourdes tient le remplaçant de Mike Joseph
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Mike Joseph est passé une première fois devant la justice, ce lundi 13 octobre
NM1
00h00Mike Joseph maintenu en détention après son premier passage devant le tribunal : « Je ne pense pas avoir les épaules assez larges pour être assimilé au grand banditisme »
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
EuroLeague Féminine
00h00Finaliste WNBA, Monique Akoa Makani va bénéficier d’un mois de repos avant de rejoindre Bourges
Sara Roumy lors de son premier match d'EuroCup, contre Szekszard
EuroCup Féminine
00h00Sara Roumy retrouve l’EuroCup, aux côtés de Jodie Cornélie-Sigmundova
Isaïa Cordinier s'est baladé avec l'Anadolu Efes ce 12 octobre
EuroLeague
00h00Isaïa Cordinier encore MVP avec l’Anadolu Efes, face à Malcolm Cazalon
Frank Ntilikina dans le vestiaire de l'Olympiakos après la victoire face au Panathinaikos, pas loin d'Evan Fournier en civil
À l’étranger
00h00L’Olympiakos domine le Panathinaïkos sans Fournier, Ntilikina titulaire et Shorts retrouvé
1 / 0
Livenews NBA
Nolan Traore a profité de l'absence d'Egor Demin, ici à sa droite, lors des matches de Brooklyn en Chine
NBA
00h00Nolan Traoré encore titulaire mais toujours en apprentissage avec Brooklyn
Noah Penda a joué 23 minutes dans la victoire d'Orlando contre Miami
NBA
00h00Noah Penda continue de séduire en présaison avec Orlando
Killian Hayes en défense sur Yuki Kawamura lors de Cleveland - Chicago
NBA
00h00[Vidéo] Killian Hayes se montre avec Cleveland face aux Boston Celtics
Giannis Antetokounmpo, Alex Antetokounmpo et Thanasis Antetokounmpo sont réunis chez les Bucks
NBA
00h00Trois frères dans une même équipe NBA : les Bucks écrivent l’histoire !
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
1 / 0