NBA

22 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison

NBA - Victor Wembanyama a encore frappé. Le Français des Spurs a inscrit 22 points en seulement 16 minutes lors de la victoire de San Antonio en prolongation contre Utah (134-130) dans la nuit du 10 au 11 octobre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a offert une masterclass en présaison NBA. Opposé au Jazz d’Utah, le pivot français de San Antonio a livré une première mi-temps étincelante, compilant 22 points, 7 rebonds et 3 passes décisives (pour 1 seule balle perdue) en seulement 16 minutes, avant de laisser ses coéquipiers conclure le travail dans une rencontre remportée en prolongation.

Wembanyama en mode patron dès l’entame

Il n’aura fallu que quinze secondes à Victor Wembanyama pour ouvrir le score sur un tir à 3-points, avant d’enchaîner avec une finition près du cercle. Omniprésent en attaque comme en défense, l’enfant du Chesnay a dominé la première mi-temps : dunks à deux mains, passes précises, fautes provoquées et une belle adresse (6/10 aux tirs, dont 1/4 à 3-points).

À la pause, les Spurs comptaient 17 points d’avance (72-55). Limité en temps de jeu par Mitch Johnson, « Wemby » a ensuite rejoint le vestiaire pour une séance de musculation avant de revenir encourager ses coéquipiers en fin de match.

David Jones Garcia, le héros inattendu

San Antonio a laissé ses cadres au repos dans la seconde moitié de la rencontre, et c’est l’ailier David Jones Garcia, joueur sous two way contract, qui a pris le relais. Auteur de 20 points, il a inscrit 8 unités dans les trois dernières minutes, permettant aux Spurs de s’imposer 134-130 après prolongation.

« Les grandes équipes gardent le même niveau d’exigence, quels que soient les joueurs sur le terrain », a commenté Wembanyama au micro de L’Équipe après la rencontre, saluant la prestation collective des siens.

Une présaison qui monte en puissance

Avec cette troisième victoire consécutive, San Antonio poursuit sa montée en régime avant le début de la saison régulière. Les Spurs disputeront leur prochain match dans ce lundi 13 14 octobre à Indianapolis face aux Pacers, avant de retrouver ces mêmes Pacers à domicile pour conclure leur présaison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
1 / 0
