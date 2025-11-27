BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus

La route vers la Basketball Africa League 2026 est quasiment terminée. Après deux mois intenses de qualifications « Road to BAL » et les places automatiques réservées aux champions des pays partenaires, onze clubs ont déjà leur ticket en poche pour la saison 6. Il ne reste plus qu’un seul et ultime billet : la très attendue wild-card qui sera attribuée dans les prochaines semaines et qui viendra compléter le plateau à 12 équipes avant le début de la compétition en mars prochain au Rwanda à Kigali.

Nairobi City Thunder have beaten South Africa's Johannesburg Giants in the final of the East Division Elite Road to Africa Basketball League – BAL 2026. The Kenyan side beat the Giants 94-84 at Kasarani Gymnasium while TZ's Dar City overcame Mozzambican Ferreveiro to finish 3rd. pic.twitter.com/OLcgODWeQ6 — Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) November 23, 2025

Les 7 qualifiés d’office (champions nationaux ou représentants des pays hôtes/partenaires)

Ces clubs n’ont pas eu à passer par les éliminatoires. Ils représentent les bastions historiques du basket africain :

Lagos Legends (Nigeria) – Les nouveaux champions du Nigeria, ils mettent fin à deux années de règnes des Rivers Hoopers

(Nigeria) – Les nouveaux champions du Nigeria, ils mettent fin à deux années de règnes des Rivers Hoopers Club Africain (Tunisie) – 1e participation pour le club Africain après avoir mis fin à 6 années de domination de l’US Monastir

(Tunisie) – 1e participation pour le club Africain après avoir mis fin à 6 années de domination de l’US Monastir Petro de Luanda (Angola) – Recordman de participations (6e BAL consécutive !)

(Angola) – Recordman de participations (6e BAL consécutive !) ASC Ville de Dakar (Sénégal) – Le club de la capitale sénégalaise était présent lors de la dernière saison

(Sénégal) – Le club de la capitale sénégalaise était présent lors de la dernière saison Al Ahly (Égypte) – 3e participation pour le géant du Caire

(Égypte) – 3e participation pour le géant du Caire FUS Rabat (Maroc) – De retour pour une 3e participation après les saisons 4 et 5

(Maroc) – De retour pour une 3e participation après les saisons 4 et 5 APR BBC (Rwanda) – L’hôte de Kigali 3e participation consécutive et champion national

Les 4 rescapés des qualifications « Road to BAL 2026 »

Les tournois Elite 16 (Ouest et Est) ont livré leur verdict fin novembre 2025.

Division Ouest (Praia, Cap-Vert) Finale : Al Ahly Benghazi 105-92 Jeunesse Club d’Abidjan → Les deux finalistes décrochent leur ticket

Al Ahly Benghazi (Libye) – Benghazi couronnée champion de l’Elite 16 de la Division Ouest 2026

(Libye) – Benghazi couronnée champion de l’Elite 16 de la Division Ouest 2026 Jeunesse Club d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – JCA représentera le basket ivoirien

Division Est (Nairobi, Kenya) Finale : Nairobi City Thunder 94-84 Johannesburg Giants → Là encore, les deux finalistes sont qualifiés

Nairobi City Thunder (Kenya) – Doubles champions du Kenya, les grands vainqueurs à domicile

(Kenya) – Doubles champions du Kenya, les grands vainqueurs à domicile Johannesburg Giants (Afrique du Sud) – Première participation pour le club sud-africain

Ce qu’il faut retenir

Les Lagos Legends ont détrôné les Rivers Hoopers au Nigeria

Première qualification pour les Sud-Africains des Johannesburg Giants

Petro de Luanda égale le record de participation (6 saisons consécutives)

Une wild-card sera attribuée dans les prochains mois au meilleur troisième des deux conférences afin de compléter le tableau final (Les Tanzaniens de Dar City pour la Division Est ou les Maliens du CRBT Tombouctou pour la Division Ouest)

Rendez-vous en mars 2026 pour le début de la phase de conférences, avant les traditionnels playoffs explosifs à la Kigali Arena. Le champion BAL 2026 décrochera ensuite son billet pour la Coupe Intercontinentale FIBA 2026.

Qui succédera aux Libyens d’Al Ahly Tripoli, tenant du titre ?

Le tableau récapitulatif: