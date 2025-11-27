BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus
Le Kenya décroche enfin sa première qualification grâce à Nairobi City Thunder
La route vers la Basketball Africa League 2026 est quasiment terminée. Après deux mois intenses de qualifications « Road to BAL » et les places automatiques réservées aux champions des pays partenaires, onze clubs ont déjà leur ticket en poche pour la saison 6. Il ne reste plus qu’un seul et ultime billet : la très attendue wild-card qui sera attribuée dans les prochaines semaines et qui viendra compléter le plateau à 12 équipes avant le début de la compétition en mars prochain au Rwanda à Kigali.
Nairobi City Thunder have beaten South Africa's Johannesburg Giants in the final of the East Division Elite Road to Africa Basketball League – BAL 2026. The Kenyan side beat the Giants 94-84 at Kasarani Gymnasium while TZ's Dar City overcame Mozzambican Ferreveiro to finish 3rd. pic.twitter.com/OLcgODWeQ6
— Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) November 23, 2025
Les 7 qualifiés d’office (champions nationaux ou représentants des pays hôtes/partenaires)
Ces clubs n’ont pas eu à passer par les éliminatoires. Ils représentent les bastions historiques du basket africain :
- Lagos Legends (Nigeria) – Les nouveaux champions du Nigeria, ils mettent fin à deux années de règnes des Rivers Hoopers
- Club Africain (Tunisie) – 1e participation pour le club Africain après avoir mis fin à 6 années de domination de l’US Monastir
- Petro de Luanda (Angola) – Recordman de participations (6e BAL consécutive !)
- ASC Ville de Dakar (Sénégal) – Le club de la capitale sénégalaise était présent lors de la dernière saison
- Al Ahly (Égypte) – 3e participation pour le géant du Caire
- FUS Rabat (Maroc) – De retour pour une 3e participation après les saisons 4 et 5
- APR BBC (Rwanda) – L’hôte de Kigali 3e participation consécutive et champion national
Les 4 rescapés des qualifications « Road to BAL 2026 »
Les tournois Elite 16 (Ouest et Est) ont livré leur verdict fin novembre 2025.
Division Ouest (Praia, Cap-Vert) Finale : Al Ahly Benghazi 105-92 Jeunesse Club d’Abidjan → Les deux finalistes décrochent leur ticket
- Al Ahly Benghazi (Libye) – Benghazi couronnée champion de l’Elite 16 de la Division Ouest 2026
- Jeunesse Club d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – JCA représentera le basket ivoirien
Division Est (Nairobi, Kenya) Finale : Nairobi City Thunder 94-84 Johannesburg Giants → Là encore, les deux finalistes sont qualifiés
- Nairobi City Thunder (Kenya) – Doubles champions du Kenya, les grands vainqueurs à domicile
- Johannesburg Giants (Afrique du Sud) – Première participation pour le club sud-africain
Ce qu’il faut retenir
- Les Lagos Legends ont détrôné les Rivers Hoopers au Nigeria
- Première qualification pour les Sud-Africains des Johannesburg Giants
- Petro de Luanda égale le record de participation (6 saisons consécutives)
- Une wild-card sera attribuée dans les prochains mois au meilleur troisième des deux conférences afin de compléter le tableau final (Les Tanzaniens de Dar City pour la Division Est ou les Maliens du CRBT Tombouctou pour la Division Ouest)
Rendez-vous en mars 2026 pour le début de la phase de conférences, avant les traditionnels playoffs explosifs à la Kigali Arena. Le champion BAL 2026 décrochera ensuite son billet pour la Coupe Intercontinentale FIBA 2026.
Qui succédera aux Libyens d’Al Ahly Tripoli, tenant du titre ?
Le tableau récapitulatif:
|Club
|Pays
|Mode de qualification
|Club Africain
|Tunisie
|Champion national
|Petro de Luanda
|Angola
|Champion national
|ASC Ville de Dakar
|Sénégal
|Champion national
|Al Ahly (Le Caire)
|Égypte
|Champion national
|FUS Rabat
|Maroc
|Champion national
|APR BBC
|Rwanda
|Hôte + champion national
|Johannesburg Giants
|Afrique du Sud
|Finaliste Elite 16 Est
|Al Ahly Benghazi
|Libye
|Vainqueur Elite 16 Ouest
|Jeunesse Club d’Abidjan
|Côte d’Ivoire
|Finaliste Elite 16 Ouest
|Nairobi City Thunder
|Kenya
|Vainqueur Elite 16 Est
|Lagos Legends
|Nigeria
|Champion national
