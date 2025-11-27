Recherche
Basketball Africa League (BAL)

BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus

BAL - La BAL 2026 a son plateau presque complet ! Onze nations, huit clubs qualifiées d’office et quatre rescapés des impitoyables Elite 16 : la saison 6 s’annonce historique avec la première qualification des Johannesburg Giants et un Petro de Luanda qui enchaîne une sixième participation consécutive.
|
00h00
Résumé
Écouter
BAL 2026 : Les 11 clubs qualifiés sont connus

Le Kenya décroche enfin sa première qualification grâce à Nairobi City Thunder

Crédit photo : FIBA

La route vers la Basketball Africa League 2026 est quasiment terminée. Après deux mois intenses de qualifications « Road to BAL » et les places automatiques réservées aux champions des pays partenaires, onze clubs ont déjà leur ticket en poche pour la saison 6. Il ne reste plus qu’un seul et ultime billet : la très attendue wild-card qui sera attribuée dans les prochaines semaines et qui viendra compléter le plateau à 12 équipes avant le début de la compétition en mars prochain au Rwanda à Kigali.

 

Les 7 qualifiés d’office (champions nationaux ou représentants des pays hôtes/partenaires)

Ces clubs n’ont pas eu à passer par les éliminatoires. Ils représentent les bastions historiques du basket africain :

  • Lagos Legends (Nigeria) – Les nouveaux champions du Nigeria, ils mettent fin à deux années de règnes des Rivers Hoopers
  • Club Africain (Tunisie) – 1e participation pour le club Africain après avoir mis fin à 6 années de domination de l’US Monastir
  • Petro de Luanda (Angola) – Recordman de participations (6e BAL consécutive !)
  • ASC Ville de Dakar (Sénégal) – Le club de la capitale sénégalaise était présent lors de la dernière saison
  • Al Ahly (Égypte) – 3e participation pour le géant du Caire
  • FUS Rabat (Maroc) – De retour pour une 3e participation après les saisons 4 et 5
  • APR BBC (Rwanda) – L’hôte de Kigali 3e participation consécutive et champion national

 

LIRE AUSSI

Les 4 rescapés des qualifications « Road to BAL 2026 »

Les tournois Elite 16 (Ouest et Est) ont livré leur verdict fin novembre 2025.

Division Ouest (Praia, Cap-Vert) Finale : Al Ahly Benghazi 105-92 Jeunesse Club d’Abidjan → Les deux finalistes décrochent leur ticket

  • Al Ahly Benghazi (Libye) – Benghazi couronnée champion de l’Elite 16 de la Division Ouest 2026
  • Jeunesse Club d’Abidjan  (Côte d’Ivoire) – JCA représentera le basket ivoirien

Division Est (Nairobi, Kenya) Finale : Nairobi City Thunder 94-84 Johannesburg Giants → Là encore, les deux finalistes sont qualifiés

  • Nairobi City Thunder (Kenya) – Doubles champions du Kenya, les grands vainqueurs à domicile
  • Johannesburg Giants (Afrique du Sud) – Première participation pour le club sud-africain

Direction la BAL 2026 pour les Sud-Africains de Johannesburg Giants (Photo FIBA)

Ce qu’il faut retenir

  • Les Lagos Legends ont détrôné les Rivers Hoopers au Nigeria
  • Première qualification pour les Sud-Africains des Johannesburg Giants
  • Petro de Luanda égale le record de participation (6 saisons consécutives)
  • Une wild-card sera attribuée dans les prochains mois au meilleur troisième des deux conférences afin de compléter le tableau final (Les Tanzaniens de Dar City pour la Division Est ou les Maliens du CRBT Tombouctou pour la Division Ouest)

Rendez-vous en mars 2026 pour le début de la phase de conférences, avant les traditionnels playoffs explosifs à la Kigali Arena. Le champion BAL 2026 décrochera ensuite son billet pour la Coupe Intercontinentale FIBA 2026.

Qui succédera aux Libyens d’Al Ahly Tripoli, tenant du titre ?

Le tableau récapitulatif:

ClubPaysMode de qualification
Club AfricainTunisieChampion national
Petro de LuandaAngolaChampion national
ASC Ville de DakarSénégalChampion national
Al Ahly (Le Caire)ÉgypteChampion national
FUS RabatMarocChampion national
APR BBCRwandaHôte + champion national
Johannesburg GiantsAfrique du SudFinaliste Elite 16 Est
Al Ahly BenghaziLibyeVainqueur Elite 16 Ouest
Jeunesse Club d’AbidjanCôte d’IvoireFinaliste Elite 16 Ouest
Nairobi City ThunderKenyaVainqueur Elite 16 Est
Lagos LegendsNigeriaChampion national
Al Ahly
FUS Rabat
