Basketball Africa League (BAL)

La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027

Basketball Africa League - La NBA envisage de faire passer la Basketball Africa League (BAL) à un modèle franchisé dès 2027. Douze équipes, réparties dans plusieurs grandes capitales africaines, pourraient ainsi constituer une ligue professionnelle permanente, marquant un tournant historique pour le basketball africain.
00h00
Résumé
La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027

Les Libyens d’Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025

Crédit photo : FIBA

La Basketball Africa League (BAL) s’apprête à changer de dimension. Selon Marc J. Spears (Andscape), la NBA prévoit d’abandonner le format actuel pour instaurer, dès 2027, une ligue fermée composée de 12 franchises fixes. Cette évolution ambitieuse vise à renforcer la stabilité et la compétitivité du basketball africain, tout en attirant de nouveaux investisseurs sur le continent.

Un modèle de franchises pour la stabilité et le développement

Chaque franchise nécessiterait un investissement d’environ 50 millions de dollars, ainsi qu’une salle répondant aux standards internationaux. En contrepartie, les clubs bénéficieraient d’une place garantie dans une ligue pensée pour durer, avec une exposition mondiale assurée par la NBA et ses partenaires.

Les villes ciblées pour accueillir ces franchises sont parmi les plus dynamiques du continent : Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria), Abidjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal), Le Caire (Égypte), Johannesburg (Afrique du Sud), Rabat ou Casablanca (Maroc) et Kigali (Rwanda), déjà hôte – et financier – du Final Four de la BAL depuis sa création en 2021.

Un tournant économique et symbolique pour le basket africain

Depuis son lancement, la BAL a déjà généré plus de 250 millions de dollars d’impact économique sur le PIB africain. Les projections de la NBA tablent sur 5,4 milliards d’ici 2034, preuve du potentiel croissant de ce marché.

Cette mutation s’inscrit dans une stratégie plus large de la NBA pour renforcer sa présence à l’international et développer un vivier de talents africains encore sous-exploité. En professionnalisant la BAL, la ligue nord-américaine entend faire du continent africain un pilier du basket mondial et éteindre son influence au delà de ses frontières, à l’image de ce qu’elle projette pour sa future NBA Europe en s’implantant sur le Vieux Continent.

