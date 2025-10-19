Recherche
Basketball Africa League (BAL)

Un ancien Chalonnais claque 55 points dans un match

BAL - Raphiael Putney a marqué les esprits ce week-end. L’ancien joueur de l’Élan Chalon a inscrit 55 points pour Dar City, large vainqueur du Djabal Club (102-50) lors des qualifications pour la Basketball Africa League 2026.
|
00h00
Un ancien Chalonnais claque 55 points dans un match

55 points pour Raphiael Putney avec son équipe de Dar City @FIBA

Crédit photo : FIBA

Dar City démarre fort dans son Groupe D. Dès l’entre-deux, Dar City a imposé sa loi pour son entrée en lice dans la Road To BAL 2026. Porté par un Raphiael Putney (2,07 m, 35 ans) incandescent, le club tanzanien a pris le large dès le premier quart-temps (26-11), puis à la pause (60-24). En face, le Djabal Club, un club des Comores n’a jamais trouvé la solution, étouffé par la vitesse et la puissance offensive de son adversaire. L’écart n’a cessé de croître, atteignant finalement 52 points au coup de sifflet final (102-50)

Il a inscrit plus de la moitié des points de son équipe

Mais au-delà du score, c’est bien la performance individuelle de Raphiael Putney qui a marqué la rencontre : 55 points, 8 rebonds, 4 interceptions et 1 passe décisive pour 56 d’évaluation.  Il a été inarrêtable, réussissant 9 tirs sur 19 à longue distance et ne ratant qu’une seule de ses 14 tentatives dans la raquette. Il a terminé la rencontre avec 55 points, un record en un peu moins de 38 minutes. Une prestation de très haut niveau qui témoigne de l’expérience et du talent de l’Américain. Putney est désormais le premier joueur à avoir marqué plus de 50 points dans le tournoi Road to BAL.

 

« Mon équipe m’a maintenu en place, m’a donné le ballon, et j’ai marqué 55 points, ce qui est une bénédiction pour ma carrière. Nous sommes une nouvelle équipe, mais je pense que nous avons une excellente alchimie et nous devons continuer à jouer ensemble et à faire ce qui est juste pour l’équipe. Avant ce match, nous ne voulions pas les ménager et l’entraîneur voulait que nous montrions que nous ne ménagerons personne », a déclaré le joueur de Dar City sur le site de la FIBA.

Un globe-trotter passé par la France

Formé à l’Université du Massachusetts, Putney a entamé une carrière itinérante depuis 2014, évoluant aux États-Unis (G League), mais aussi en Australie, Italie, Venezuela, Hongrie, Israël, Afrique du Sud, Taïwan, Liban, Mexique, Arabie Saoudite, Nigeria ou encore Rwanda. Les fans français se souviendront de son court passage à l’Élan Chalon lors de la saison 2017/2018, où il avait disputé 4 matchs de Betclic ELITE pour des moyennes de 7 points, 4 rebonds et 2 contres, avant d’être coupé. Aujourd’hui, à Dar City (Tanzanie), il brille à nouveau et mène son équipe pour la BAL 2026, la prestigieuse Ligue africaine de basketball.

Raphiael Putney avec son équipe de Dar City (photo : FIBA)

Dar City veut s’inviter à la table des grands

Cette victoire nette et sans bavure (102-50) permet à Dar City d’afficher ses ambitions. L’équipe a dominé chaque quart-temps avec une constance impressionnante, laissant entrevoir une véritable profondeur d’effectif. Si Putney a été le fer de lance, la maîtrise collective a également sauté aux yeux. L’équipe tanzanienne, composée de stars et comptant parmi ses rangs Souleyman Diabate, double vainqueur de la BAL, ou bien encore l’ancien NBAer Hasheem Thabeet espère atteindre la phase finale de la Road to the BAL.

BAL
BAL
Tanzanie
Tanzanie
Dar City
Dar City
