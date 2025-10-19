Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Liga Endesa

[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !

Liga Endesa - Un panier exceptionnel de plus de 25 mètres de Rafa Luz a permis à Andorre d'arracher une prolongation, avant de décrocher sa première victoire de la saison face à Gérone (115-113) après deux prolongations.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !

Rafa Luz, héros d’Andorre célébré par ses partenaires.

Crédit photo : acb Photo / Dani Catalán

Andorre a vécu un match d’anthologie pour décrocher sa première victoire de la saison. Face à Gérone, les hommes de Joan Plaza se sont imposés 115 à 113 au terme de deux prolongations, grâce notamment à un panier miraculeux de Rafa Luz, qui peut déjà revendiquer le titre du panier de la saison…

PROFIL JOUEUR
Rafa LUZ
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 33 ans (11/02/1992)

Nationalités:

logo bre.jpg
Stats 2025-2026 / Liga Endesa
PTS
7,3
#107
REB
1
#175
PD
2,7
#40

Menés 89-92 avec seulement 1,3 seconde au chronomètre, Andorre semblaient condamné à une 3e défaite en autant de rencontre. C’était sans compter sur la prière de Rafa Luz, Le meneur brésilien, naturalisé espagnol, a réalisé l’impensable en inscrivant un tir à 3-points depuis sa propre moitié de terrain, soit plus de 25 mètres du panier. Ce panier exceptionnel, réalisé à deux mains depuis le fond du terrain, a permis d’égaliser à 92-92 et de forcer une première prolongation. Un fait de jeu dont Gérone, toujours fanny de victoires en Liga Endesa, ne se relèvera pas…

La rédemption d’Andorre… et d’Yves Pons !

Andorre, galvanisé par ce retournement de situation, a ensuite su prendre le meilleur sur Gérone. Mais le club catalan ne s’est pas totalement effondré, résistant encore durant deux prolongations d’un bon niveau.  La première s’est conclue sur un nouveau panier égalisateur de Luz (103-103), tandis que la seconde a vu Yves Pons prendre ses responsabilités avec 9 points cruciaux. Ce dernier a réalisé une superbe prestation, avec 20 points au total, à 7/13 aux tirs dont 4/9 à 3-points ! Une belle réaction pour l’ancien de l’ASVEL, qui n’avait pas inscrit le moindre point sur ses deux premiers matchs (0/5).

Yves PONS
Yves PONS
20
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Liga Endesa
AND
115 113
GIR

Un thriller de près de trois heures pour une première victoire

Mais le héros de la soirée était décidément Rafa Luz. Après avoir inscrit deux paniers de l’égalisation, le grand habitué de la Liga ACB a marqué celui de la victoire à 13,5 secondes de la fin (de 113-112 à 115-112), scellant ainsi ce succès rocambolesque pour Andorre.

Après avoir subi deux lourdes défaites en début de saison (31 puis 32 points d’écart contre Murcie et Tenerife), Andorre se donne ainsi un grand bol d’air en gagnant contre Gérone. Et espère ainsi lancer sa saison.

Gérone
Gérone
Suivre
Yves Pons
Yves Pons
Suivre
Rafa Luz
Rafa Luz
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
porte3
ouah, magnifique, alors là ce panier va rester dans les annales du sport,
Répondre
(0) J'aime
silk
Ah oui quand même!
Répondre
(0) J'aime
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Énormes suspenses à Charnay et Landerneau, le gros coup de Chartres pour le maintien en Boulangère Wonderligue
panier saison liga andorre
Liga Endesa
00h00[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !
ELITE 2
00h00Soirée record pour Roanne lors du succès face à Quimper
cholet hapoël holon
BCL
00h00« Cholet complice » : des tags sur l’espace Michel-Léger pour dénoncer la venue de l’Hapoël Holon à Cholet
blois caen orléans
ELITE 2
00h00Nouvel avertissement sans frais pour Blois, Orléans imperméable comme jamais au CO’Met
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
hudgins mans bourg
Betclic ELITE
00h00Avec le réveil de Trevor Hudgins, Le Mans renverse la situation face à la JL Bourg !
nancy limoges chalon cholet
Betclic ELITE
00h00Nancy fait exploser les nerfs de Limoges, l’Élan Chalon implose à Cholet
sig nanterre boulazac portel
Betclic ELITE
00h00Marcus Keene et la SIG stoppent Nanterre, Le Portel peut s’inquiéter, pas Boulazac
EuroCup
00h00Gianmarco Pozzecco vers un retour sur un banc en Grèce ?
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0