[Vidéo] Déjà le panier de la saison en Liga Endesa : un tir de l’autre bout du terrain exceptionnel pour Andorre !

Andorre a vécu un match d’anthologie pour décrocher sa première victoire de la saison. Face à Gérone, les hommes de Joan Plaza se sont imposés 115 à 113 au terme de deux prolongations, grâce notamment à un panier miraculeux de Rafa Luz, qui peut déjà revendiquer le titre du panier de la saison…

PROFIL JOUEUR Rafa LUZ Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 33 ans (11/02/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 7,3 #107 REB 1 #175 PD 2,7 #40

Menés 89-92 avec seulement 1,3 seconde au chronomètre, Andorre semblaient condamné à une 3e défaite en autant de rencontre. C’était sans compter sur la prière de Rafa Luz, Le meneur brésilien, naturalisé espagnol, a réalisé l’impensable en inscrivant un tir à 3-points depuis sa propre moitié de terrain, soit plus de 25 mètres du panier. Ce panier exceptionnel, réalisé à deux mains depuis le fond du terrain, a permis d’égaliser à 92-92 et de forcer une première prolongation. Un fait de jeu dont Gérone, toujours fanny de victoires en Liga Endesa, ne se relèvera pas…

ESTO NO ES REAL

QUÉ ACABAMOS DE VER QUÉ TREMENDA LOCURA ACABA DE METER RAFA LUZ PARA FORZAR LA PRÓRROGA 😱#LigaEndesa | 📺 @DAZN_ES | @morabancandorra pic.twitter.com/hYuK31gK7H — Liga Endesa (@ACBCOM) October 18, 2025

La rédemption d’Andorre… et d’Yves Pons !

Andorre, galvanisé par ce retournement de situation, a ensuite su prendre le meilleur sur Gérone. Mais le club catalan ne s’est pas totalement effondré, résistant encore durant deux prolongations d’un bon niveau. La première s’est conclue sur un nouveau panier égalisateur de Luz (103-103), tandis que la seconde a vu Yves Pons prendre ses responsabilités avec 9 points cruciaux. Ce dernier a réalisé une superbe prestation, avec 20 points au total, à 7/13 aux tirs dont 4/9 à 3-points ! Une belle réaction pour l’ancien de l’ASVEL, qui n’avait pas inscrit le moindre point sur ses deux premiers matchs (0/5).

Un thriller de près de trois heures pour une première victoire

Mais le héros de la soirée était décidément Rafa Luz. Après avoir inscrit deux paniers de l’égalisation, le grand habitué de la Liga ACB a marqué celui de la victoire à 13,5 secondes de la fin (de 113-112 à 115-112), scellant ainsi ce succès rocambolesque pour Andorre.

Après avoir subi deux lourdes défaites en début de saison (31 puis 32 points d’écart contre Murcie et Tenerife), Andorre se donne ainsi un grand bol d’air en gagnant contre Gérone. Et espère ainsi lancer sa saison.