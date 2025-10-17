Recherche
Divers

Quand les Sharks d'Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement

Avant que sa signature aux Sacramento Kings ne soit annoncée, la superstar NBA Russell Westbrook était de passage à l'Azurarena d'Antibes pour s'entraîner. Le tout a été immortalisé par le club des Sharks.
00h00
Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement

Westbrook tenant un maillot floqué des Sharks : une image à encadrer pour le club !

Crédit photo : Antibes Sharks

La superstar NBA Russell Westbrook à la Azurarena avec entre ses mains un maillot des Sharks d’Antibes. Voilà le genre d’images insolites difficiles à croire. C’est pourtant ce que vient de dévoiler le club actuellement neuvième d’ÉLITE 2. « Russell Westbrook était de passage à l’Azurarena il y a quelques jours. Le MVP de la NBA en 2017 a réalisé un entraînement dans la salle des Sharks, et est reparti avec un maillot de notre équipe » a titré le club azuréen dans un post sur les réseaux sociaux qui a forcément fait grand bruit. Il a aussi posé avec des membres du staff.

Un dernier entraînement à l’étranger avant la NBA

Les photos le montrant avec un maillot floqué ont forcément surpris les fans, forcément désireux de l’apercevoir. Mais le tout a justement été diffusé quelques jours plus tard afin de préserver le côté incognito de son passage sur la Côte d’Azur. On peut être certain que le meneur multiple all-star est déjà reparti d’Antibes, puisque sa signature du côté des Sacramento Kings a été annoncée le 15 octobre. Il était agent libre jusque là. C’est pourquoi le passage d’un tel joueur à cette période de l’année est inédit. Ce genre d’entraînements occasionnels arrive généralement pendant l’été, mais rarement en octobre. Kyle Kuzma et Norman Powell étaient par exemple passé à l’Azurarena en juin, et ont dû passer le mot.

Mais Westbrook est un des rares joueurs NBA qui était encore disponible il y a quelques jours, alors que ses compères sont déjà aux États-Unis depuis des semaines pour prendre part aux camps d’entraînement et à la pré-saison. Sa free agency a duré plus longtemps qu’attendu pour un joueur de ce calibre. Son profil si unique qui ne s’intègre pas dans n’importe quelle équipe et ses défauts – qui ne s’améliorent pas avec l’âge – ont probablement repoussé des franchises. Il aura donc fallu attendre la dernière semaine avant la reprise de la saison pour qu’il signe un contrat d’un an.

Son entraînement à Antibes aura donc été l’un des derniers avant de rejoindre les États-Unis pour débuter sa 18e saison en NBA. En espérant qu’il lui porte chance pour la suite. Quant aux Sharks, ce seront de belles images qu’ils pourront sans nul doute encadrer dans les locaux.

 

