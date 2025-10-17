Recherche
NBA

Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot

NBA - Les San Antonio Spurs ont activé la dernière année du contrat « rookie » de Victor Wembanyama. Le prodige français est désormais lié à la franchise texane jusqu’en 2027 ... avant de signer un nouveau bail qui s’annonce colossal.
|
00h00
Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot

Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu’en 2027

Crédit photo : © Trevor Ruszkowski-Imagn Images

La belle histoire entre Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) et les San Antonio Spurs continue. Ce vendredi 17 octobre 2025, la franchise texane a décidé d’activer la quatrième et dernière année du contrat « rookie » de la star française, draftée en première position en 2023. Le pivot international français, restera donc sous contrat avec San Antonio jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

PROFIL JOUEUR
Victor WEMBANYAMA
Poste(s): Ailier Fort / Pivot
Taille: 224 cm
Âge: 21 ans (04/01/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
24,3
#21
REB
11
#8
PD
3,6
#97

Les Spurs verrouillent leur joyau français

C’est une décision sans la moindre surprise. Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama a déjà confirmé tout le potentiel entrevu avant la Draft 2023. Véritable pierre angulaire du projet texan, le joueur français est au centre des plans de la franchise texane pour les prochaines années. En activant cette option, San Antonio s’assure de conserver son pivot jusqu’en 2027, tout en profitant encore de conditions financières avantageuses.

Le contrat « rookie », plafonné par les règles de la ligue, prévoit un salaire total estimé à environ 55 millions de dollars sur quatre ans. Un montant conséquent, mais très loin des standards des stars confirmées de la NBA.

Un avenir doré à l’horizon

Car pour la suite, les chiffres pourraient s’envoler à partir de 2027 où Wemby pourra prétendre à une prolongation colossale à la clé. À titre de comparaison, Jayson Tatum a prolongé l’été dernier avec Boston pour 314 millions de dollars sur cinq ans, tandis que Shai Gilgeous-Alexander, considéré comme le meilleur joueur du monde actuellement, atteindra près de 80 millions d’euros de salaire sur la dernière année de son contrat avec Oklahoma City.

Des montants astronomiques que Wemby pourrait bien dépasser à son tour dès qu’il sera éligible à une prolongation majeure, à partir de la saison 2027-2028. Son talent, son impact défensif et offensif, mais aussi son aura médiatique font déjà de lui une icône mondiale. Au vu de l’impact de son joueur All-Star dans la ligue américaine (24,3 points, 11 rebonds et 3,8 contres de moyenne la saison passée, avant son arrêt médical), il ne fait aucun doute que son salaire explosera dans deux ans. Les Spurs, qui comptent bâtir autour de lui pour retrouver les sommets de la NBA, feront donc tout pour prolonger l’aventure au-delà de 2027.

Guéri d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, le Français est prêt pour la reprise NBA qui aura lien le 22 octobre prochain dans le duel texan face à Dallas pour l’ouverture de la saison. 

