Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket

Betclic ELITE - À seulement 16 ans, Aaron Towo-Nansi a une nouvelle fois marqué les esprits avec Cholet Basket ce samedi soir face à Chalon (98-79). Entré en fin de match, le jeune arrière a inscrit 7 points, dont un 3-points spectaculaire, confirmant tout le potentiel déjà entrevu cette saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket

Aaron Towo-Nansi s’est encore mis en valeur contre Chalon, à 16 ans

Crédit photo : FOXAEP

La Meilleraie en redemande. À chaque apparition d’Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), le public choletais s’enflamme. Ce samedi 18 octobre 2025, lors de la victoire de Cholet Basket contre l’Élan Chalon (98-79), la pépite de 16 ans a encore brillé. En six minutes de jeu seulement, il a inscrit 7 points, dont un tir primé venu d’ailleurs, rappelant que le talent n’attend pas le nombre des années.

Cholet Basket tient son diamant brut

À 16 ans, Aaron Towo-Nansi s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs du basket français. Déjà en vue chez les Espoirs de CB avec 24 points en lever de rideau, il a une nouvelle fois saisi sa chance avec les pros, contribuant au troisième succès de Cholet en quatre journées de Betclic ÉLITE.

Son culot et sa confiance séduisent. Interrogé par Ouest-France, le jeune Breton a livré une réponse simple mais révélatrice de son état d’esprit : « Je me tiens toujours prêt. Sur le banc je reste chaud et j’encourage. Quand le coach m’appelle, je suis obligé d’être prêt à jouer. »

Aaron TOWO-NANSI
Aaron TOWO-NANSI
24
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Espoirs ELITE
CHO
105 97
CHA

Une victoire collective et prometteuse pour Cholet

Face à une équipe chalonnaise réputée pour sa densité physique, Cholet a montré un visage conquérant, notamment après la pause. « Les trois derniers quart-temps sont une référence », a confié le staff choletais. Avec un jeu fluide et collectif, le CB a inscrit 60 points en seconde période, symbole d’un basket retrouvé.

Et si la jeunesse de Towo-Nansi apporte de la fraîcheur, elle incarne surtout une dynamique collective. « La demande du coach, c’est d’apporter de la fraîcheur et de l’énergie quand je rentre. Il faut que je continue comme ça », a ajouté le jeune arrière, ovationné par le public lorsque son nom a été scandé.

L’avenir est déjà en marche à Cholet

Avec sa réussite, Cholet continue d’affirmer sa réputation de club formateur. Aaron Towo-Nansi s’inscrit dans une magnifique lignée, lui qui attire déjà l’attention des observateurs NBA pour les années à venir.

La saison est encore longue, mais une chose est sûre : à Cholet, le futur s’écrit déjà au présent.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Aaron Towo-Nansi s'est encore mis en valeur contre Chalon, à 16 ans
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket
Après l'EuroLeague, Tony Parker espère amener l'ASVEL en NBA Europe, pour mieux revendre ses parts ?
EuroLeague
00h00ASVEL – EuroLeague : départ stratégique ou éviction déguisée ?
Dominique Malonga a choisi de ne pas honorer son contrat avec le Fenerbahçe Istanbul, afin de rester aux États-Unis
WNBA
00h00Dominique Malonga renonce à rejoindre le Fenerbahçe Istanbul pour un projet aux États-Unis
Julien Cortey est attendu sur le banc du SCABB pour succéder à Guillaume Quintard
ELITE 2
00h00Julien Cortey pressenti pour succéder à Guillaume Quintard au SCABB, un nouveau directeur sportif en approche ?
Mam Jaiteh tout sourire de prolonger avec Dubai malgré sa blessure @Dubai BC
EuroLeague
00h00Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure
Guillaume Quintard a été démis de ses fonctions au SCABB
ELITE 2
00h00Guillaume Quintard écarté du SCABB après un début de saison catastrophique
Betclic ELITE
00h00Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »
Match référence pour Frank Ntilikina avec l'Olympiakos
À l’étranger
00h00Frank Ntilikina brille avec l’Olympiakos, Evan Fournier de retour
Liga Endesa
00h00Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
1 / 0