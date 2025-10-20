À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket

La Meilleraie en redemande. À chaque apparition d’Aaron Towo-Nansi (1,78 m, 16 ans), le public choletais s’enflamme. Ce samedi 18 octobre 2025, lors de la victoire de Cholet Basket contre l’Élan Chalon (98-79), la pépite de 16 ans a encore brillé. En six minutes de jeu seulement, il a inscrit 7 points, dont un tir primé venu d’ailleurs, rappelant que le talent n’attend pas le nombre des années.

Cholet Basket tient son diamant brut

À 16 ans, Aaron Towo-Nansi s’impose déjà comme l’un des plus grands espoirs du basket français. Déjà en vue chez les Espoirs de CB avec 24 points en lever de rideau, il a une nouvelle fois saisi sa chance avec les pros, contribuant au troisième succès de Cholet en quatre journées de Betclic ÉLITE.

Son culot et sa confiance séduisent. Interrogé par Ouest-France, le jeune Breton a livré une réponse simple mais révélatrice de son état d’esprit : « Je me tiens toujours prêt. Sur le banc je reste chaud et j’encourage. Quand le coach m’appelle, je suis obligé d’être prêt à jouer. »

Une victoire collective et prometteuse pour Cholet

Face à une équipe chalonnaise réputée pour sa densité physique, Cholet a montré un visage conquérant, notamment après la pause. « Les trois derniers quart-temps sont une référence », a confié le staff choletais. Avec un jeu fluide et collectif, le CB a inscrit 60 points en seconde période, symbole d’un basket retrouvé.

Et si la jeunesse de Towo-Nansi apporte de la fraîcheur, elle incarne surtout une dynamique collective. « La demande du coach, c’est d’apporter de la fraîcheur et de l’énergie quand je rentre. Il faut que je continue comme ça », a ajouté le jeune arrière, ovationné par le public lorsque son nom a été scandé.

L’avenir est déjà en marche à Cholet

Avec sa réussite, Cholet continue d’affirmer sa réputation de club formateur. Aaron Towo-Nansi s’inscrit dans une magnifique lignée, lui qui attire déjà l’attention des observateurs NBA pour les années à venir.

La saison est encore longue, mais une chose est sûre : à Cholet, le futur s’écrit déjà au présent.