Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation

Le sélectionneur de l'Allemagne retrouve enfin son foyer. Après avoir lutté contre une pancréatite sévère qui l'a privé d'une grande partie de l'EuroBasket 2025, Alex Mumbru confirme son rétablissement progressif.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation

Alex Mumbru après la victoire de l’Allemagne en finale de l’EuroBasket

Crédit photo : FIBA

Alex Mumbru peut enfin souffler. Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, âgé de 46 ans, a quitté l’hôpital après plusieurs semaines de traitement intensif. « Je me sens mieux. Je suis enfin de retour chez moi. L’hôpital, c’est terminé », a-t-il déclaré, marquant la fin d’un calvaire médical qui aura duré plusieurs mois.

Un parcours médical chaotique pendant l’EuroBasket

L’ancien international espagnol a vécu un véritable cauchemar médical qui a débuté juste avant l’EuroBasket 2025. Victime d’une pancréatite sévère, Mumbru avait été hospitalisé à Tampere, en Finlande, avant le début de la phase de poules. Cette situation l’avait contraint à laisser son assistant Alan Ibrahimagic gérer l’équipe allemande pendant cette période cruciale.

Bien qu’ayant obtenu l’autorisation médicale de rejoindre l’équipe lors de la phase à élimination directe à Riga, Mumbru n’a pu assurer pleinement ses fonctions. Il s’est principalement contenté d’assister Ibrahimagic et le reste du staff technique dans la préparation tactique et l’analyse des matchs, préférant rester en retrait derrière ses joueurs pendant les rencontres.

L’impact physique de sa maladie était visible, puisque le technicien avait perdu 16 kilos et sa vésicule biliaire suite à une opération. Malgré ces difficultés, l’Allemagne a décroché l’or européen sous la direction principale d’Ibrahimagic, mais Mumbru n’a pas pu célébrer ce titre avec ses joueurs en Allemagne.

Une convalescence prolongée à Barcelone

Les ennuis médicaux de Mumbru ne se sont pas arrêtés avec la fin de l’EuroBasket. Mi-septembre, l’entraîneur a été de nouveau hospitalisé, cette fois à Barcelone, sa ville natale, où il a subi un traitement supplémentaire pendant plus d’un mois. Cette nouvelle hospitalisation l’a privé des célébrations du titre européen allemand.

Désormais autorisé à poursuivre sa convalescence à domicile, Mumbru peut enfin envisager l’avenir avec plus de sérénité. Cependant, son retour sur les bancs reste incertain pour les prochaines échéances de l’Allemagne. L’équipe doit affronter Israël à domicile le 28 novembre, puis se déplacer à Chypre le 1er décembre dans le cadre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mamoudou Diarra et Mika Adams Woods sous les couleurs du MAS Basketball Photo MAS BASKETBALL
À l’étranger
00h00Deux anciens joueurs de NM1 rallient le Maroc
Le chauffeur du car des supporters de Pistoia est décédé à l'âge de 65 ans
À l’étranger
00h00Un chauffeur de bus tué par des ultras après un match de basket en Italie !
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Alex Mumbru après la victoire de l'Allemagne en finale de l'EuroBasket
EuroBasket masculin
00h00Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation
Sacha Defoundoux en défense avec l'ADA Blois lors de la présaison de l'équipe professionnelle
Espoirs ELITE 2
00h0040 points ou plus pour Louka Letailleur et Sacha Defoundoux : les ailiers de 2008 affolent les compteurs en Espoirs !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
Betclic ELITE
00h00MVP du match contre Nanterre, Marcus Keene savoure : « C’est probablement ma plus belle victoire avec la SIG »
Aaron Towo-Nansi s'est encore mis en valeur contre Chalon, à 16 ans
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi continue d’éblouir avec Cholet Basket
Après l'EuroLeague, Tony Parker espère amener l'ASVEL en NBA Europe, pour mieux revendre ses parts ?
EuroLeague
00h00ASVEL – EuroLeague : départ stratégique ou éviction déguisée ?
Dominique Malonga a choisi de ne pas honorer son contrat avec le Fenerbahçe Istanbul, afin de rester aux États-Unis
WNBA
00h00Dominique Malonga renonce à rejoindre le Fenerbahçe Istanbul pour un projet aux États-Unis
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
1 / 0