Alex Mumbru de retour à domicile après des semaines d’hospitalisation

Alex Mumbru peut enfin souffler. Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, âgé de 46 ans, a quitté l’hôpital après plusieurs semaines de traitement intensif. « Je me sens mieux. Je suis enfin de retour chez moi. L’hôpital, c’est terminé », a-t-il déclaré, marquant la fin d’un calvaire médical qui aura duré plusieurs mois.

Un parcours médical chaotique pendant l’EuroBasket

L’ancien international espagnol a vécu un véritable cauchemar médical qui a débuté juste avant l’EuroBasket 2025. Victime d’une pancréatite sévère, Mumbru avait été hospitalisé à Tampere, en Finlande, avant le début de la phase de poules. Cette situation l’avait contraint à laisser son assistant Alan Ibrahimagic gérer l’équipe allemande pendant cette période cruciale.

Bien qu’ayant obtenu l’autorisation médicale de rejoindre l’équipe lors de la phase à élimination directe à Riga, Mumbru n’a pu assurer pleinement ses fonctions. Il s’est principalement contenté d’assister Ibrahimagic et le reste du staff technique dans la préparation tactique et l’analyse des matchs, préférant rester en retrait derrière ses joueurs pendant les rencontres.

L’impact physique de sa maladie était visible, puisque le technicien avait perdu 16 kilos et sa vésicule biliaire suite à une opération. Malgré ces difficultés, l’Allemagne a décroché l’or européen sous la direction principale d’Ibrahimagic, mais Mumbru n’a pas pu célébrer ce titre avec ses joueurs en Allemagne.

Nada más finalizar el Eurobasket, Alex Mumbrú regresó a España para ser operado de pancreatitis y, tras 32 días, ha salido del hospital 🙌 pic.twitter.com/woX3p0eCAN — nbamaniacs (@nbamaniacs) October 20, 2025

Une convalescence prolongée à Barcelone

Les ennuis médicaux de Mumbru ne se sont pas arrêtés avec la fin de l’EuroBasket. Mi-septembre, l’entraîneur a été de nouveau hospitalisé, cette fois à Barcelone, sa ville natale, où il a subi un traitement supplémentaire pendant plus d’un mois. Cette nouvelle hospitalisation l’a privé des célébrations du titre européen allemand.

Désormais autorisé à poursuivre sa convalescence à domicile, Mumbru peut enfin envisager l’avenir avec plus de sérénité. Cependant, son retour sur les bancs reste incertain pour les prochaines échéances de l’Allemagne. L’équipe doit affronter Israël à domicile le 28 novembre, puis se déplacer à Chypre le 1er décembre dans le cadre des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2027.