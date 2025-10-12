Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Affaibli par une pancréatite, Alex Mumbru a perdu 16 kilos depuis l’EuroBasket

Allemagne - Vainqueur de l’EuroBasket 2025 avec l’Allemagne, Alex Mumbru est toujours hospitalisé à Barcelone en raison d’une pancréatite aiguë. Selon Mundo Deportivo, le technicien espagnol de 46 ans a perdu 16 kilos en trois semaines.
|
00h00
Résumé
Écouter
Affaibli par une pancréatite, Alex Mumbru a perdu 16 kilos depuis l’EuroBasket

Alex Mumbru, sélectionneur de l’Allemagne Championne d’Europe 2025

Crédit photo : FIBA Basketball

Alex Mumbru, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne sacrée championne d’Europe cet été, traverse une période difficile. Hospitalisé depuis le lendemain du sacre de la Mannschaft, l’ancien international espagnol n’a toujours pas quitté l’hôpital de Barcelone où il est soigné pour une pancréatite aiguë. D’après les informations de Mundo Deportivo, il a déjà perdu 16 kilos depuis son admission.

Un mois d’hospitalisation pour Alex Mumbru

Admis dès le 15 septembre, soit au lendemain du triomphe de l’Allemagne à l’EuroBasket, Alex Mumbru n’a toujours pas pu rentrer chez lui. L’entraîneur de 46 ans avait déjà dû être pris en charge en Finlande pendant la compétition, ce qui l’avait empêché de diriger la phase finale disputée à Riga. Depuis, il poursuit son rétablissement dans un hôpital de Barcelone.

Pendant près de trois semaines, l’ancien ailier du Real Madrid et de Bilbao Basket n’a pu consommer aucune nourriture solide. Le quotidien sportif espagnol précise qu’il a été nourri et hydraté par voie intraveineuse avant de pouvoir, très récemment, recommencer à manger des aliments semi-solides. Cette longue période d’alitement et de traitement a entraîné une perte de poids considérable : 16 kilos en moins en trois semaines.

Une convalescence encore longue à prévoir

Même après sa sortie prévue d’ici une dizaine de jours, Alex Mumbru devra observer un strict repos à domicile. Les médecins ont prévu une opération de la vésicule biliaire dès que son état le permettra. Il s’agit d’une étape classique dans la prise en charge de la pancréatite, souvent provoquée par des calculs biliaires. Cette situation contraint donc le coach à mettre sa carrière en pause, après avoir connu l’un des plus grands moments de sa jeune carrière d’entraîneur avec le sacre européen de la sélection allemande.

LIRE AUSSI
Allemagne
Allemagne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Chima Moneke et Donatas Motiejunas ensemble à Monaco et duo gagnant à Belgrade en 2025
EuroLeague
00h00Première victoire pour l’Étoile Rouge en EuroLeague : les anciens Monégasques ouvrent la voie … en attendant Sasa Obradovic
Alex Mumbru, sélectionneur de l'Allemagne Championne d'Europe 2025
EuroBasket
00h00Affaibli par une pancréatite, Alex Mumbru a perdu 16 kilos depuis l’EuroBasket
Matthew Strazel et Monaco sont de retour à Paris
Betclic ELITE
00h00Comment regarder gratuitement Paris – Monaco ce dimanche 12 octobre
Stella Kaltsidou, ici contre Charnay ce vendredi 10 octobre, est la nouvelle coach de la Grande-Bretagne
À l’étranger
00h00Stella Kaltsidou à la tête de la sélection féminine britannique
Quimper a lancé son aventure au Kostum Park à nous la vie par une victoire face à Rouen
ELITE 2
00h00Les Béliers de Kemper inaugurent le Kostum Park par une victoire pleine d’émotion face à Rouen
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL reçue 3/3 après son large succès dans le duel des invaincus face au Mans
Betclic ELITE
00h00Chalon poursuit sur sa lancée, Bourg enchaîne, première victoire de la saison pour Nancy et Dijon !
Nouveau match timide pour T.J.Shorts avec le Pana face à Baskonia
EuroLeague
00h00Encore un match timide pour T.J. Shorts en EuroLeague avec le Panathinaikos
Record de passes en NBL Australienne pour Parker Jackson-Cartwright @BNZ Breakers
NBL
00h00Record historique pour Parker Jackson-Cartwright en Australie !
Basket fauteuil
00h00Les Bleus démarrent fort au championnat d’Europe à Sarajevo
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
NBA
00h00Victor Wembanyama dévoile son entraînement avec Hakeem Olajuwon
NBA
00h00Maxime Raynaud productif avec les Kings contre Toronto et Olivier Sarr, Rupert et Sissoko discrets avec Portland
1 / 0