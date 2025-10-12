Affaibli par une pancréatite, Alex Mumbru a perdu 16 kilos depuis l’EuroBasket

Alex Mumbru, sélectionneur de l’équipe d’Allemagne sacrée championne d’Europe cet été, traverse une période difficile. Hospitalisé depuis le lendemain du sacre de la Mannschaft, l’ancien international espagnol n’a toujours pas quitté l’hôpital de Barcelone où il est soigné pour une pancréatite aiguë. D’après les informations de Mundo Deportivo, il a déjà perdu 16 kilos depuis son admission.

Un mois d’hospitalisation pour Alex Mumbru

Admis dès le 15 septembre, soit au lendemain du triomphe de l’Allemagne à l’EuroBasket, Alex Mumbru n’a toujours pas pu rentrer chez lui. L’entraîneur de 46 ans avait déjà dû être pris en charge en Finlande pendant la compétition, ce qui l’avait empêché de diriger la phase finale disputée à Riga. Depuis, il poursuit son rétablissement dans un hôpital de Barcelone.

Pendant près de trois semaines, l’ancien ailier du Real Madrid et de Bilbao Basket n’a pu consommer aucune nourriture solide. Le quotidien sportif espagnol précise qu’il a été nourri et hydraté par voie intraveineuse avant de pouvoir, très récemment, recommencer à manger des aliments semi-solides. Cette longue période d’alitement et de traitement a entraîné une perte de poids considérable : 16 kilos en moins en trois semaines.

Une convalescence encore longue à prévoir

Même après sa sortie prévue d’ici une dizaine de jours, Alex Mumbru devra observer un strict repos à domicile. Les médecins ont prévu une opération de la vésicule biliaire dès que son état le permettra. Il s’agit d’une étape classique dans la prise en charge de la pancréatite, souvent provoquée par des calculs biliaires. Cette situation contraint donc le coach à mettre sa carrière en pause, après avoir connu l’un des plus grands moments de sa jeune carrière d’entraîneur avec le sacre européen de la sélection allemande.