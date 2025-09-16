Recherche
EuroBasket masculin

Le sélectionneur allemand Alex Mumbru de nouveau hospitalisé en urgence, alors que l’Allemagne célèbre son titre de l’EuroBasket

EUROBASKET - Le sélectionneur espagnol de l'Allemagne manque les célébrations de l'or européen. Hospitalisé d'urgence à Barcelone pour une pancréatite, Mumbrú devra subir une ablation de la vésicule biliaire après deux semaines de soins.
00h00
Le sélectionneur allemand Alex Mumbru de nouveau hospitalisé en urgence, alors que l’Allemagne célèbre son titre de l’EuroBasket

Alex Mumbru a été hospitalisé en urgence en Espagne alors que la Mannschaft célèbre son titre de l’EuroBasket.

Crédit photo : Lilian Bordron

Álex Mumbrú n’a pas pu savourer pleinement le triomphe de l’équipe d’Allemagne à EuroBasket. Alors que ses joueurs et le staff technique s’envolaient vers Francfort pour débuter les célébrations de la médaille d’or, l’entraîneur catalan a pris la direction de Barcelone pour des raisons médicales urgentes.

Une hospitalisation d’urgence après un effort « surhumain »

Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, Mumbrú a été hospitalisé d’urgence dès son arrivée à Barcelone. Le technicien espagnol souffrait d’une pancréatite contractée pendant l’EuroBasket, une maladie qu’il n’a finalement pas surmontée malgré sa sortie d’hôpital.

Les médecins barcelonais qui ont pris en charge l’entraîneur se sont montrés surpris de son état de santé et de la manière dont il avait réussi à tenir les derniers jours aux côtés de l’équipe allemande. Un effort qualifié de « presque surhumain » qui témoigne de son dévouement, mais qui a finalement nécessité une hospitalisation immédiate.

Deux semaines de convalescence et une opération programmée

Les praticiens ont déterminé que Mumbrú devra rester hospitalisé pendant au moins deux semaines pour traiter définitivement cette pancréatite et favoriser sa guérison complète. Cette période de récupération est jugée indispensable pour stabiliser son état de santé. Une fois cette phase de convalescence terminée, le sélectionneur de l’Allemagne devra subir une intervention chirurgicale pour l’ablation de sa vésicule biliaire. Cette opération préventive vise à éviter tout risque de récidive et de complications futures liées à cette pathologie.

Le parcours héroïque de Mumbrú pendant l’EuroBasket, soutenant l’Allemagne vers l’or européen malgré ses problèmes de santé, restera comme un exemple de détermination et de passion dans le basketball international.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
frenchpaul1988
Bon courage et bon rétablissement.
Répondre
(1) J'aime
