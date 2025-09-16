Le sélectionneur allemand Alex Mumbru de nouveau hospitalisé en urgence, alors que l’Allemagne célèbre son titre de l’EuroBasket

Álex Mumbrú n’a pas pu savourer pleinement le triomphe de l’équipe d’Allemagne à EuroBasket. Alors que ses joueurs et le staff technique s’envolaient vers Francfort pour débuter les célébrations de la médaille d’or, l’entraîneur catalan a pris la direction de Barcelone pour des raisons médicales urgentes.

🚨 Álex Mumbrú, hospitalizado en Barcelona nada más regresar del Eurobaskethttps://t.co/MyzhWqe4T9 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 15, 2025

Une hospitalisation d’urgence après un effort « surhumain »

Selon les informations rapportées par Mundo Deportivo, Mumbrú a été hospitalisé d’urgence dès son arrivée à Barcelone. Le technicien espagnol souffrait d’une pancréatite contractée pendant l’EuroBasket, une maladie qu’il n’a finalement pas surmontée malgré sa sortie d’hôpital.

Les médecins barcelonais qui ont pris en charge l’entraîneur se sont montrés surpris de son état de santé et de la manière dont il avait réussi à tenir les derniers jours aux côtés de l’équipe allemande. Un effort qualifié de « presque surhumain » qui témoigne de son dévouement, mais qui a finalement nécessité une hospitalisation immédiate.

Deux semaines de convalescence et une opération programmée

Les praticiens ont déterminé que Mumbrú devra rester hospitalisé pendant au moins deux semaines pour traiter définitivement cette pancréatite et favoriser sa guérison complète. Cette période de récupération est jugée indispensable pour stabiliser son état de santé. Une fois cette phase de convalescence terminée, le sélectionneur de l’Allemagne devra subir une intervention chirurgicale pour l’ablation de sa vésicule biliaire. Cette opération préventive vise à éviter tout risque de récidive et de complications futures liées à cette pathologie.

Le parcours héroïque de Mumbrú pendant l’EuroBasket, soutenant l’Allemagne vers l’or européen malgré ses problèmes de santé, restera comme un exemple de détermination et de passion dans le basketball international.