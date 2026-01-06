Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique

Ligue adriatique - Malgré une neuvième défaite en onze rencontre de Ligue adriatique pour le BC Vienne, Luka Asceric s'est illustré en battant son record de points de la saison. L'ancien joueur de Lille a inscrit 14 points contre le Mega Basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique

Luka Asceric monte en puissance avec Vienne

Crédit photo : Bosna BH Telecom / Ednan Turalic

Luka Asceric n’a pas pu empêcher la défaite du BC Vienne, mais a inscrit son record de points de la saison en Ligue adriatique. Face au Mega Basket, où il a joué entre 2017 et 2020 avant de rejoindre la JL Bourg, le Serbo-Autrichien au statut de joueur formé localement (JFL) en France à tout faire a terminé à 14 points, 5 rebonds et 1 passe décisive. Cependant, Vienne s’est incliné 100 à 98 dans les ultimes secondes face au Mega Basket.

Luka ASCERIC
Luka ASCERIC
14
PTS
5
REB
1
PDE
Logo ABA Liga
MEG
100 98
VIE

Si l’équipe autrichienne est dernière de son groupe en Ligue adriatique, avec deux victoires en onze journées, le fils de Neno Asceric est l’une des satisfactions de l’effectif viennois.

LIRE AUSSI

De belles statistiques en ligue autrichienne

Dans le championnat autrichien, son équipe ne domine pas comme espéré (septième sur onze avec neuf victoires pour six défaites), mais le couteau-suisse produit de grosses statistiques. Sa meilleure rencontre au scoring a été de 24 points, fin octobre, contre l’actuel leader du championnat autrichien, Oberwart.

Au global, le natif de Sankt Pölten en Autriche, compile 13,5 points, 4,2 rebonds et 5,6 passes décisives en 31 minutes dans la compétition.

LIRE AUSSI

Un ancien Limougeaud meilleur marqueur de la rencontre 

Lui n’est pas passé par la JL Bourg, mais par un autre club de Betclic Elite, Limoges : le meneur Souley Boum. Si il n’a pas laissé une grande trace au CSP, puisque le club s’en est séparé cet été un an avant la fin de son contrat, l’Américano-guinéen cartonne dans la capitale autrichienne, avec laquelle il ne dispute que les rencontres de Ligue adriatique.

Après 28 points contre Zadar début décembre, ce combo-guard scoreur a une nouvelle fois été performant ce lundi 5 janvier, avec cette fois 24 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, qui font de lui le meilleur scoreur de la rencontre, malgré la défaite.

BC Vienna
BC Vienna
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Quatre mois après son départ de Limoges, Kenny Baptiste va reprendre sa carrière en Allemagne
À l’étranger
00h00Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique
Basketball Champions League
00h00Elric Delord (Chalon) cité parmi les prétendants au titre de coach de la saison de BCL
À l’étranger
00h00L’ancien coach du Paris Basketball Will Weaver proche de devenir le nouvel entraîneur des Brisbane Bullets
Monique Akao Makani a livré son meilleur match avec Bourges pour démarrer 2026
La Boulangère Wonderligue
00h00Monique Akoa Makani démarre fort en 2026 avec Bourges : « Je savais que c’était une équipe qui attendait beaucoup de moi »
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Hugo Besson s'affirme cette saison au Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Avant de défier Cholet, Hugo Besson raconte la Turquie, Manisa et la reconstruction à Tofas
Mike James et l'AS Monaco veulent leur revanche sur le Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Où regarder Monaco – Partizan ce mardi gratuitement ?
Sylvain Delorme ne reprend pas son poste de coach au Rouen Métropole Basket
ELITE 2
00h00Rouen Métropole Basket : Sylvain Delorme toujours à l’écart, le staff confirmé jusqu’à nouvel ordre
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama en civil lors du dernier match des Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama à Memphis avec San Antonio ce mardi
Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard se retrouvent une nouvelle fois, dans Le Rêve Américain
NBA
00h00Le Rêve américain : la bande-annonce du film sur Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est sortie
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
Kevin Durant célébrant sa victoire face aux Suns
NBA
00h00Kevin Durant crucifie les Suns avec un énorme panier au buzzer
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
1 / 0