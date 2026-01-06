Luka Asceric bat son record de points de la saison en Ligue adriatique

Luka Asceric n’a pas pu empêcher la défaite du BC Vienne, mais a inscrit son record de points de la saison en Ligue adriatique. Face au Mega Basket, où il a joué entre 2017 et 2020 avant de rejoindre la JL Bourg, le Serbo-Autrichien au statut de joueur formé localement (JFL) en France à tout faire a terminé à 14 points, 5 rebonds et 1 passe décisive. Cependant, Vienne s’est incliné 100 à 98 dans les ultimes secondes face au Mega Basket.

Si l’équipe autrichienne est dernière de son groupe en Ligue adriatique, avec deux victoires en onze journées, le fils de Neno Asceric est l’une des satisfactions de l’effectif viennois.

De belles statistiques en ligue autrichienne

Dans le championnat autrichien, son équipe ne domine pas comme espéré (septième sur onze avec neuf victoires pour six défaites), mais le couteau-suisse produit de grosses statistiques. Sa meilleure rencontre au scoring a été de 24 points, fin octobre, contre l’actuel leader du championnat autrichien, Oberwart.

Au global, le natif de Sankt Pölten en Autriche, compile 13,5 points, 4,2 rebonds et 5,6 passes décisives en 31 minutes dans la compétition.

Un ancien Limougeaud meilleur marqueur de la rencontre

Lui n’est pas passé par la JL Bourg, mais par un autre club de Betclic Elite, Limoges : le meneur Souley Boum. Si il n’a pas laissé une grande trace au CSP, puisque le club s’en est séparé cet été un an avant la fin de son contrat, l’Américano-guinéen cartonne dans la capitale autrichienne, avec laquelle il ne dispute que les rencontres de Ligue adriatique.

Après 28 points contre Zadar début décembre, ce combo-guard scoreur a une nouvelle fois été performant ce lundi 5 janvier, avec cette fois 24 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, qui font de lui le meilleur scoreur de la rencontre, malgré la défaite.