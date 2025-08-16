Recherche
À l'étranger

La Ligue adriatique intègre deux nouveaux clubs, un d’Autriche et un de Roumanie

Ligue adriatique - Le Basketball Club Vienna et U-BT Cluj-Napoca rejoignent officiellement la Ligue adriatique (ABA Liga) pour la saison 2025-2026. L’instance a validé un nouveau format à 18 équipes réparties en deux groupes.
00h00
Résumé
La Ligue adriatique intègre deux nouveaux clubs, un d’Autriche et un de Roumanie

Les fans de Cluj-Napoca vont découvrir la Ligue adriatique

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Le Basketball Club Vienna et Cluj-Napoca sont les deux nouveaux venus de la Ligue adriatique pour l’exercice 2025-2026. Lors de son assemblée générale du 16 juillet 2025, l’ABA Liga a validé leur intégration et adopté un format élargi à 18 clubs, divisés en deux poules pour la saison régulière.

Un format à deux groupes et une phase finale remodelée

La saison régulière sera découpée en deux groupes de neuf équipes (A et B). Chaque formation affrontera les autres de son groupe à domicile et à l’extérieur, soit 18 journées, avec une équipe au repos à chaque tour. Les quatre premiers de chaque poule accéderont à la phase « Top 8 » tandis que les équipes classées de la 5e à la 9e place rejoindront la phase « Play-Out ».

Dans le Top 8, les équipes affronteront les formations de l’autre groupe en aller-retour (8 matchs supplémentaires). Les six meilleures se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les 7e et 8e joueront un barrage (« Play-In ») face aux deux premiers du Play-Out pour décrocher les deux dernières places en quarts.

L’ABA League se réserve encore le choix de clore la saison par un système classique de playoffs ou par un Final Four.

Composition des groupes

Groupe A : Partizan Belgrade, Dubai Basketball, Cluj-Napoca, Igokea, SC Derby, FMP, Borac, Split, Krka.

Groupe B : Etoile Rouge de Belgrade, Budućnost Podgorica, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna Sarajevo, Mega Basket, Zadar, Ilirija, Vienne.

La saison débutera le premier week-end d’octobre.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
lulutoutvert
c'est une bonne chose pour Cluj Napoca, mais c'est moche pour le championnat qui ressemble à la coupe d'Europe du rugby (avec des clubs sud africains). ça n'a plus de sens. Mais on le savait depuis quelques temps avec l'entrée de Dubai. Le prochain pas, ce serait un championnat turco-grec ??? ou alors franco-italien ???
thorir
Alors, Dubai, j'en parle pas, ils n'ont evidemment rien à faire là, aprés effectivement cette ligue adriatique a toujours été pensée comme une superligue régionale, mais c'était pour retrouver une ligue d'un niveau correct aprés l'éclatement de la Yougoslavie. Cluj, bon, c'est pas délirant géographiquement non plus. Et ces clubs de ligue adriatique participent chaque fin de saison aux playoffs de leur ligue nationale de Serbie, Kosovo, Montenegro etc C'est un peu le même principe que la ligue unifiée Lettonie/Estonie, ou Pays Bays/Belgique (BNXT), mais ça n'a de sens que pour des ligues de secondes zones, pas l'Italie ou la France
thorir
La ligue grecque semble trés suivie médiatiquement donc je pense que ça ferait un scandale si les 2 gros en sortaient, mais t'as pas forcément tort sur le fait que sportivement ils pourraient être tentées par une superligue regionale avec la Turquie voire les 3 gros clubs israeliens du moment
frenchpaul1988
Si on regarde l'histoire de la Ligue ABA, il y a eu des précédents de clubs hors Balkans intégrés - mais pas au point de refondre le format et de changer la donne comme ça.
thorir
Ouais c'est sûr, aprés 26 matchs de saison régulière ça reste correct j'trouve, et avec les 4 matchs d'Euroleague supplémentaire + à mon avis ils essaieront que Dubai change de groupe chaque saison pour que ce soit pas toujours les mêmes équipes qui se tapent les déplacements là bas, ça me paraît pas délirant d'alléger un peu la saison...
drpoulet
En vrai, une ligue franco-allemande serait une excellente chose pour l’exposition du basket en France.
cevisa
Oh non, ça serait le cas si les clubs allemands de basket étaient aussi populaires que ceux du foot, mais personne en france ne suit le championnat de basket allemand donc mediatiquement ça ne va pas changer grand chose. Réduire le nombre d'équipes française réduirait même logiquement l'exposition médiatique nationale. On perdrait aussi les plus petites villes comme saint-quentin ou le portel où il y a une super ferveur. En plus ça compliquerait la compréhension du championnat pour les non initiés.
(0) J'aime
