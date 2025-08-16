La Ligue adriatique intègre deux nouveaux clubs, un d’Autriche et un de Roumanie

Le Basketball Club Vienna et Cluj-Napoca sont les deux nouveaux venus de la Ligue adriatique pour l’exercice 2025-2026. Lors de son assemblée générale du 16 juillet 2025, l’ABA Liga a validé leur intégration et adopté un format élargi à 18 clubs, divisés en deux poules pour la saison régulière.

Un format à deux groupes et une phase finale remodelée

La saison régulière sera découpée en deux groupes de neuf équipes (A et B). Chaque formation affrontera les autres de son groupe à domicile et à l’extérieur, soit 18 journées, avec une équipe au repos à chaque tour. Les quatre premiers de chaque poule accéderont à la phase « Top 8 » tandis que les équipes classées de la 5e à la 9e place rejoindront la phase « Play-Out ».

Dans le Top 8, les équipes affronteront les formations de l’autre groupe en aller-retour (8 matchs supplémentaires). Les six meilleures se qualifieront directement pour les quarts de finale. Les 7e et 8e joueront un barrage (« Play-In ») face aux deux premiers du Play-Out pour décrocher les deux dernières places en quarts.

L’ABA League se réserve encore le choix de clore la saison par un système classique de playoffs ou par un Final Four.

Composition des groupes

Groupe A : Partizan Belgrade, Dubai Basketball, Cluj-Napoca, Igokea, SC Derby, FMP, Borac, Split, Krka.

Groupe B : Etoile Rouge de Belgrade, Budućnost Podgorica, Cedevita Olimpija, Spartak, Bosna Sarajevo, Mega Basket, Zadar, Ilirija, Vienne.

La saison débutera le premier week-end d’octobre.